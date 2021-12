Home Healthcare-Markt voraussichtlich Weisen einen Zweistelligen CAGR zwischen 2020 bis 2027 | Koninklijke Philips N. V., Air Liquide, Amedisys, Apple Home Healthcare, Arcadia, Davita Inc, Diaverum, Home Health Care, Inc,

Marktanalyse und Erkenntnisse: Globaler Markt für häusliche Gesundheitsversorgung

Es wird erwartet, dass der Markt für häusliche Gesundheitsversorgung im Prognosezeitraum 2020 bis 2027 ein Marktwachstum erzielt. Data Bridge Market Research analysiert, dass der Markt im Prognosezeitraum 2020 bis 2027 mit einer CAGR von 8,6% wächst und bis 2027 voraussichtlich USD 520.594,06 Millionen von USD 273.118,18 Millionen im Jahr 2019 erreichen wird. Steigende minimal-invasive diagnostische und therapeutische interventionelle Verfahren und zunehmende Prävalenz chronischer Erkrankungen sind die Faktoren für das Marktwachstum.

Home Healthcare ist nützlich bei der Diagnose und Behandlung der Krankheit bei Patienten zu Hause. Home Healthcare bietet eine breite Palette von Gesundheitsdienstleistungen, die in der Regel bequemer, teurer und an Türstufen zur Verfügung gestellt werden. Es umfasst qualifizierte medizinische Fachkräfte, einschließlich Physiotherapie, Ergotherapie, qualifizierte Pflege und Sprachtherapie.

Zunehmende Prävalenz von Krankheiten wie Herz-Kreislauf-, Stoffwechsel-, Parkinson-Erkrankungen, Infektionskrankheiten (HIV / AIDS) und andere haben die Nachfrage nach der häuslichen Gesundheitsversorgung führen. Hospitalisierung für langfristige wird nicht in Krankenhäusern durchgeführt, die die Einführung der häuslichen Gesundheitsversorgung geführt haben. Home Healthcare bietet bessere Behandlungsmöglichkeiten mit qualifizierten Fachleuten für Patienten mit Krankheiten. Zum Beispiel, nach CDC, rund 6.7% der US-Bevölkerung hat koronare Herzkrankheit im Jahr 2017. Dies hat die Nachfrage nach Langzeitpflege für die Patienten zu Hause geführt.

Führende Unternehmen, die sowohl auf regionaler als auch auf globaler Ebene:

Wettbewerbslandschaft und Marktanteilsanalyse im Gesundheitswesen zu Hause

Home Healthcare Markt Wettbewerbslandschaft bietet Details von Wettbewerber. Details enthalten sind Unternehmensübersicht, Unternehmensfinanzen, Umsatz generiert, Marktpotenzial, Investitionen in Forschung und Entwicklung, neue Marktinitiativen, globale Präsenz, Produktionsstandorte und -einrichtungen, Unternehmensstärken und -schwächen, Produkteinführung, Produktversuche Pipelines, Produktzulassungen, Patente, Produktbreite und -breite, Anwendungsdominanz, Technologie-Lebensader-Kurve. Die oben genannten Datenpunkte beziehen sich nur auf den Fokus der Unternehmen auf den häuslichen Gesundheitsmarkt.

Die wichtigsten Akteure in dem Bericht behandelt werden Koninklijke Philips N. V., Air Liquide, Amedisys, Apple Home Healthcare, Arcadia, Davita Inc, Diaverum, Home Health Care, Inc, Home Healthcare Solutions Company, LLC, Kindred Healthcare, LLC, LHC Group, Inc., National HealthCare Corporation und PORTEA MEDICAL, OMRON Corporation, Air Liquide, B. Braun Melsungen AG, BPL Medical Technologies, CARDINAL HEALTH und Sunrise Medical (US) LLC unter anderen Spielern nationalen und globalen. Marktanteilsdaten für das Gesundheitswesen zu Hause sind für Global, Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, den Nahen Osten sowie Afrika und Südamerika separat verfügbar. DBMR-Analysten verstehen Wettbewerbsstärken und bieten Wettbewerbsanalysen für jeden Wettbewerber separat an.

Viele Joint Ventures und Entwicklungen werden auch von den Unternehmen weltweit initiiert, die auch den globalen Markt für häusliche Gesundheitsversorgung beschleunigen.

Beispielsweise,

Im Juli 2018 hat OMRON Corporation 3A Health Care s.r.l. erworben, das führend in der Entwicklung und Produktion von chirurgischen Aspiratoren und speziellen Aerosoltherapiegeräten ist. Diese Akquisition hat dem Unternehmen geholfen, eine große Anzahl von Produkten auf dem Markt anzubieten, um Atemwegserkrankungen bei Patienten vorzubeugen und zu behandeln.

globale Verbraucher.Folgende Schlüsselfragen wurden in diesem Forschungsbericht behandelt:

**Was sind die globalen Home healthcare treibenden Kräfte?

** Welche Faktoren begrenzen das Wachstum des globalen Marktes für häusliche Gesundheitsversorgung?

**Was wird die Skala des globalen Home healthcare-Markt fahren in der Zukunft aus?

** Wer sind in der globalen Gesundheitsbranche die großen Akteure?

** Was sind in der globalen Gesundheitsbranche die beliebtesten Verkaufsmethoden?

Globaler Markt für häusliche Gesundheitsversorgung: Regionale Analyse

Nordamerika [USA, Kanada, Mexiko]

Europa [Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien, Rest von Europa]

Asien-Pazifik [China, Indien, Japan, Südkorea, Südostasien, Australien, Rest des asiatisch-pazifischen Raums]

Südamerika [Brasilien, Argentinien, Rest von Lateinamerika]

Mittlerer Osten und Afrika [GCC, Nordafrika, Südafrika, Rest des Nahen Ostens und Afrikas]

In diesem Bericht behandelte Schlüsselpunkte:

Marktübersicht: Der Bericht beginnt mit diesem Abschnitt, in dem eine Produktübersicht und wichtige Inhalte zu den Produkt- und Anwendungssegmenten des globalen Sports Analytics-Marktes bereitgestellt werden.

Geschäftsbeschreibung – Eine detaillierte Beschreibung der Geschäftstätigkeit und Geschäftsbereiche des Unternehmens

Unternehmensstrategie – Zusammenfassung der Geschäftsstrategie des Unternehmens durch den Analysten

Wettbewerb nach Unternehmen: Hier analysieren wir den Wettbewerb auf dem Home Healthcare-Markt nach Unternehmenspreis, Umsatz, Umsatz und Marktanteil, Marktanteil, Wettbewerbslandschaft und neuesten Trends, Fusionen, Erweiterungen, Akquisitionen und Marktanteil von Top-Unternehmen.

Forschungsergebnisse und Schlussfolgerung: Einer der letzten Abschnitte des Berichts, in denen Analystenergebnisse und -ergebnisse bereitgestellt werden.

Wichtige Standorte und Tochtergesellschaften – Eine Liste und Kontaktdaten der wichtigsten Standorte und Tochtergesellschaften des Unternehmens

Detaillierte Finanzkennzahlen für die letzten fünf Jahre – Die neuesten Finanzkennzahlen aus dem von der Gesellschaft mit 5-jähriger Geschichte veröffentlichten Jahresabschluss

Vorteile des Kaufs dieses Forschungsberichts: –

Kundenzufriedenheit: Das Team von Data Bridge Market Research wird bei allen Forschungsanforderungen behilflich sein und maßgeschneiderte oder Syndikatsberichte anbieten

Unnachahmliche Expertise: Analysten bieten tiefe Einblicke in diesen globalen Markt

Analystenunterstützung: Sofortige Abfrage durch den Experten vor und nach dem Kauf dieses Marktberichts gelöst

