Healthcare 3D-Druck Markttrends, Statistiken, Segmente, Grafiken Wachstumsfaktoren Prognose bis 2028

Marktanalyse und Erkenntnisse: Globaler Markt für 3D-Druck im Gesundheitswesen

Es wird erwartet, dass der Markt für 3D-Druck im Gesundheitswesen im Prognosezeitraum von 2021 bis 2028 Marktwachstum erzielt. Data Bridge Market Research analysiert, dass der Markt im Prognosezeitraum von 2021 bis 2028 mit einer CAGR von 16,1% wächst und bis 2028 voraussichtlich USD 4.817,90 Millionen erreichen wird. Die Nachfrage nach dem 3D-Druckmarkt im Gesundheitswesen ist sowohl in Industrie- als auch in Entwicklungsländern gestiegen, und der Grund dafür ist das Aufkommen von COVID-19 und der steigende Bedarf an Medizinprodukten.

Der 3D-Druck, auch als additive Fertigung bezeichnet, ist ein schichtweiser Additionsansatz, um aus einer dreidimensionalen digitalen Datei echte maßgeschneiderte medizinische Geräte und Produkte zu machen. Ein CAD-Paket (Computer Aided Design) wird mithilfe einer 3D-Drucksoftware mit Hilfe eines 3D-Scanners, einer Digitalkamera oder einer 3D-Modellierungssoftware erstellt. Bevor das Ding gedruckt wird, kann das mit CAD entwickelte 3D-Modell aktualisiert und geändert werden, sodass es überprüft werden kann..

Wettbewerbslandschaft und Healthcare 3D-Druck Marktanteilsanalyse

Healthcare 3D-Druck-Markt Wettbewerbslandschaft bietet Details von Wettbewerber. Details enthalten sind Unternehmensübersicht, Unternehmensfinanzen, erzielte Einnahmen, Marktpotenzial, Investitionen in Forschung und Entwicklung, neue Marktinitiativen, Produktionsstandorte und -einrichtungen, Unternehmensstärken und -schwächen, Produkteinführung, Produktversuche Pipelines, Produktzulassungen, Patente, Produktbreite und -breite, Anwendungsdominanz, Technologie-Lebensader-Kurve. Die oben genannten Datenpunkte beziehen sich nur auf den Fokus des Unternehmens auf den 3D-Druckmarkt.

Die wichtigsten Unternehmen, die 3D-Druck im Gesundheitswesen auf dem globalen Markt für 3D-Druck im Gesundheitswesen anbieten, sind Carbon, Inc., Formlabs, 3T Additive Manufacturing Ltd., Stratasys Ltd. 3D Systems, Inc., Organavo Holdings Inc., Cyfuse Biomedical K. K., CELLINK GLOBAL, Anatomics Pty Ltd, EOS, ENVISIONTEC, INC. Materialise, Renishaw plc, SLM Solutions, FIT AG, Prodways Technologies (ein Unternehmen der Prodways-Gruppe), – BOSON MASCHINEN, Advanced Solutions Life Sciences, LLC, Tinkerine Studios Ltd. und der Wacker Chemie AG unter anderem. DBMR-Analysten verstehen Wettbewerbsstärken und bieten Wettbewerbsanalysen für jeden Wettbewerber separat an.

Viele Produkteinführungen und Vereinbarungen werden auch von den Mitarbeitern der Unternehmen initiiert, die auch den Markt für 3D-Druck im Gesundheitswesen beschleunigen.

Beispielsweise,

Im April 2021 gab Materialise bekannt, dass es seine 3D-Druckanlage für Metall erweitert hat, indem es sein neues Metallkompetenzzentrum für 3D-Druck in Bremen eröffnet. Diese neue Anlage des Unternehmens hat seine Fertigungskapazitäten in Zukunft erweitert

Im Februar 2021 hat ENVISIONTEC, INC. gab bekannt, dass es von the Desktop Metal, Inc. erworben wurde. um die Produktion von Polymer Additive Manufacturing zu maximieren. Diese Übernahme durch das Unternehmen hat seinen Umsatz und seine Nachfrage auf dem Markt erhöht, was zu einer erhöhten Nachfrage nach seinen Produkten auf dem Markt geführt hat

Trends, die den Markt beeinflussen

Nun ist die Frage, welche anderen Regionen 3D Systems, Inc. und Stratasys Ltd. werden anvisieren? Data Bridge Market Research schätzt ein großes Wachstum im nordamerikanischen 3D-Druckmarkt und die Marktführer in den USA, Kanada und Mexiko als ihre nächsten Umsatzquellen für 2021.

Der Markt für 3D-Druck im Gesundheitswesen wird mit Unternehmen wie 3D Systems, Inc. wettbewerbsfähiger. und Stratasys Ltd. da sie die Top-dominierenden Unternehmen im Gesundheitswesen 3D-Druck mit maximaler Anzahl von Produkten sind. Data Bridge Market Research Neue Berichte heben die wichtigsten Wachstumsfaktoren und Chancen auf dem globalen Markt für 3D-Druck im Gesundheitswesen hervor.

