Health Care ERP Marktanteil, Größe, Schlüsselakteure, Trends, wettbewerbsfähige und regionale Prognose bis 2031 / COVID-19 Impact

Global Health Care ERP-Markt: Einführung

Enterprise Resource Planning (ERP) – Systeme und zugehörige Technologien haben in den letzten Jahrzehnten in verschiedenen Branchen, beginnend im verarbeitenden Gewerbe, beträchtliche Zugkraft erlangt. Das Versprechen mehrerer Gewinne aus dem Einsatz des ERP-Systems untermauert seine aufkeimende Popularität. Die Gewinne bringen große Effizienzsteigerungen in den Geschäftsprozessen von Organisationen mit sich, rationalisieren die Kommunikation zwischen Abteilungen, verbessern die Produktivität und bieten mehrere strategische Vorteile für Manager. Die Gesundheitsbranche ist nicht anders. Seit langem suchen Gesundheitsorganisationen, einschließlich Krankenhäuser, auf der ganzen Welt nach Wegen, ERP erfolgreich zu implementieren, um die betriebliche Effizienz in Bezug auf Key Performance Indicators (KPIs) zu steigern und die Kosten zu optimieren, insbesondere aus ihren Back-End-Operationen.

Die Implementierung von ERP kann ein breites Spektrum von Bereichen oder Funktionen umfassen, z. B. Bestandsverwaltung, Lieferkettenmanagement, Patientenbeziehungsmanagement, Finanzen und Abrechnung, Compliance-Management, medizinische Geräte und Umsatzzyklusmanagement. Das ERP-System in der Gesundheitsbranche spielt auch eine entscheidende Rolle bei der Synchronisierung der Patientendatenbank und bringt die Patienteninteraktion mit Klinikern auf die nächste Ebene. Die Integration von ERP in ihre Gesundheits-IT-Infrastruktur hat es Akteuren in der Gesundheitsbranche ermöglicht, ihre IT-Systeme zu modernisieren.

Wichtige Treiber des Globalen Gesundheits-ERP-Markt

Einführung von Cloud Computing

Cloud Computing in Life Sciences R & amp;D ist in erster Linie durch einen Anstieg der multinationalen und Multistate klinischen Studien, Anstieg der Prävalenz von chronischen Krankheiten in den wichtigsten Regionen und Forschungen in der Gentherapie angetrieben. Innovationen in der Arzneimittelherstellung wie die für personalisierte Arzneimittel erfordern die Aggregation und konsequente Analyse von Daten aus mehreren externen Quellen wie Patienten, Ärzten und Zahlern. Nichtsdestotrotz wird erwartet, dass die zunehmende Anpassung von Computerlösungen an spezifische Anforderungen und das Aufkommen sozialer Medien im Cloud Computing die Adoptionsrate beschleunigen werden. Darüber hinaus hat der Anstieg der Prävalenz chronischer Krankheiten in verschiedenen Regionen umfangreiche Forschungs-und Entwicklungsinitiativen von Unternehmen zur Herstellung gezielter und neuartiger Therapien angeregt, wodurch den Marktteilnehmern spannende Möglichkeiten eröffnet wurden.

Anstieg der Prävalenz chronischer Erkrankungen

Chronische Erkrankungen (z. B. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, psychische Erkrankungen, Diabetes und Krebs) und Verletzungen sind die Hauptursachen für Tod und Behinderung. Nach Angaben des US Department of Health &Ampere; Human Services, 6 in 10 Erwachsene in den USA haben eine chronische Krankheit und 4 in 10 Erwachsene im Land haben zwei oder mehr chronische Krankheiten. Es stehen verschiedene kostengünstige Präventionsstrategien zur Verfügung; Die Umsetzung ist jedoch im Allgemeinen gering, insbesondere bei armen Menschen und in ländlichen Gebieten.

Nordamerika macht großen Anteil am globalen ERP-Markt für das Gesundheitswesen aus

Nordamerika wird voraussichtlich einen großen Anteil an der globaler Health Care ERP-Markt während des Prognosezeitraums. Der Markt in der Region wird voraussichtlich in den nächsten Jahren rasant wachsen, da Forschung und Entwicklung sowie technologisch fortschrittliche Produkte auf den Markt kommen. Europa wird im Prognosezeitraum voraussichtlich der zweitgrößte Markt sein, da die Krankenhausinfrastruktur in der Region fortschrittliche Einrichtungen bietet.

Der ERP-Markt für Gesundheitsdienstleistungen im asiatisch-pazifischen Raum dürfte im Prognosezeitraum aufgrund der Bevölkerungsdichte und der hohen Geburtenrate mit einer hohen CAGR expandieren

Key players Operating in Global Health Care ERP-Markt

Der globale ERP-Markt im Gesundheitswesen ist aufgrund der geringen Anzahl von Schlüsselakteuren stark konsolidiert. Zu den führenden Akteuren auf dem globalen ERP-Markt für das Gesundheitswesen gehören:

Allscripts Healthcare, LLC

Azalee Gesundheit

CentralBOS, LLC

CPSI

Deskera

Elinext Gruppe

Fokus Softnet Pvt. Ltd.

Infor

Infosys Limited

Medical Information Technology, Inc.

Microsoft

Orakel

Premier

Rootstock Software

Sage Group plc

SAP

Der HCI-Gruppe (Tech Mahindra Limited)

Wipro Limited

Workday, Inc.

