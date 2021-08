Hautverpackungsmarkt – Industrie Einblicke nach Wachstum, aufstrebende Trends und Prognose bis 2030

Globaler Markt für Hautverpackungen: Überblick

Skin-Verpackung bezieht sich auf eine Vielzahl von Kartonverpackungen, bei denen das zu verpackende Produkt zwischen einer dünnen Plastikfolie und Karton platziert wird. Der zu diesem Zweck verwendete bedruckte Karton verwendet häufig eine Heißsiegelbeschichtung. Hautverpackungen werden weithin als bevorzugte Vielfalt von Verpackungstechnologien für eine Reihe von Verbraucher- und institutionellen Produkten und industriellen Anwendungen verwendet, um ein breites Sortiment von Artikeln zu verteilen, zu vermarkten und in Umlauf zu bringen. Das Interesse an Skinverpackungen hat in den letzten Jahren zugenommen, angetrieben durch verschiedene Entwicklungen und sich ändernde Muster im Verpackungsgeschäft. Die Vielfalt der Skin-Verpackungstechnologie, die die schnellste und bemerkenswerteste Entwicklung erlebt hat, ist das Segment der nicht kardierten Skin-Verpackungen. In den nächsten Jahren jedoch

Skinverpackungen werden häufig als Teil von Konsumgütern, Lebensmitteln und Industrieprodukten verwendet. Die Nützlichkeit von Skin-Verpackungen wird aufgrund ihrer Eigenschaften der Festigkeit, Versiegelung, des geringen Gewichts und des geringeren Bedarfs an Verpackungsmaterial vorangetrieben. Skin-Verpackungen machten in den letzten zehn Jahren einen großen Teil der gesamten Verpackungsindustrie aus, die den Lebensmittelsektor bediente. Die Technologie hat weiterhin Vorrang bei der Verpackung einer Vielzahl von elektronischen Komponenten, Nahrungsmitteln, Werkzeugen, elektronischen Produkten, Ersatzteilen und elektronischen Komponenten. Die Wertschöpfungskette von Skinverpackungen umfasst Rohstoffhändler, Hersteller, Liefer- und Vertriebskanäle sowie Anwendungen.

Globaler Markt für Hautverpackungen: Trends und Chancen

Einer der Hauptfaktoren für den globalen Markt für Skinverpackungen ist die schnelle Entwicklung des Lebensmittelsektors. Die stark gestiegene Nachfrage nach einer Vielzahl von Lebensmitteln in einfach zu lagernden Verpackungsformaten und der massive Konsum verpackter Lebensmittel, insbesondere in Entwicklungsländern mit steigenden verfügbaren Einkommen und sich verändernden Konsummustern der schnell wachsenden Mittelschicht in allen Regionen, wie z wie Lateinamerika und Asien-Pazifik. Bestimmte Faktoren, darunter strenge Richtlinien und Richtlinien zu Verpackungsmaterialien, zunehmende ökologische Bedenken und die zunehmende Abneigung gegen biologisch nicht abbaubare Materialien wie Kunststoff sowie die stark gestiegene Zahl von Ersatzstoffen könnten die Marktentwicklung jedoch bis zu einem gewissen Grad behindern .

Globaler Markt für Hautverpackungen: Regionaler Ausblick

In Bezug auf die Umsatzchancen stellte der asiatisch-pazifische Raum den vielversprechendsten regionalen Markt dar, gefolgt von Europa und Nordamerika im Jahr 2016. Der Markt für Skinverpackungen in Schwellenländern wie Indien wird sich voraussichtlich im Zeitraum zwischen 2015 . schneller entwickeln und 2023. China wird aufgrund des massiven Anstiegs des Lebensmittelkonsums und verpackter Lebensmittel, einer vielversprechenden Urbanisierung und einer starken finanziellen Entwicklung voraussichtlich viel schneller expandieren als einige andere regionale Märkte.

Globaler Markt für Hautverpackungen: Wettbewerbslandschaft

Führende Anbieter auf dem globalen Markt für Skinverpackungen verfügen über etablierte Fertigungskapazitäten und Vertriebskanäle, was den Markteintritt für neue Unternehmen erschwert. Die Verbraucher neigen im Vergleich zu neuen Marktteilnehmern zu Produkten von anerkannten Anbietern. Der Markt für Skinverpackungen ist aufgrund der großen Anzahl kleiner und großer Unternehmen einem starken Wettbewerb ausgesetzt. Fusionen und Übernahmen, Einführung neuer Produktvarianten und Kooperationen sind einige der wichtigsten Strategien, mit denen Unternehmen ihre Marktposition stärken.

Globaler Markt für Hautverpackungen: Führende Akteure

Einige der führenden Anbieter auf dem globalen Markt für Skinverpackungen sind Bemis Company, Inc., EI DuPont De Nemours and Company, Display Pack Inc., The DOW Chemical Company, Linpac Packaging Limited, Sealed Air Corporation, G. Mondini SPA, Westrock Company, Clondalkin Group Holdings BV und Berry Plastics Group, Inc.

Der Bericht bietet eine umfassende Marktbewertung. Dies geschieht durch eingehende qualitative Erkenntnisse, historische Daten und überprüfbare Prognosen zur Marktgröße. Die im Bericht enthaltenen Prognosen wurden unter Verwendung bewährter Forschungsmethoden und Annahmen abgeleitet. Auf diese Weise dient der Forschungsbericht als Analyse- und Informationsspeicher für jede Facette des Marktes, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Regionale Märkte, Technologien, Typen und Anwendungen.

Die Studie ist eine Quelle zuverlässiger Daten zu:

Marktsegmente und Untersegmente

Markttrends und -dynamik

Angebot und Nachfrage

Marktgröße

Aktuelle Trends/Chancen/Herausforderungen

Wettbewerbslandschaft

Technologische Durchbrüche

Wertschöpfungsketten- und Stakeholderanalyse

Die regionale Analyse umfasst:

Nordamerika (USA und Kanada)

Lateinamerika (Mexiko, Brasilien, Peru, Chile und andere)

Westeuropa (Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Spanien, Italien, nordische Länder, Belgien, Niederlande und Luxemburg)

Osteuropa (Polen und Russland)

Asien-Pazifik (China, Indien, Japan, ASEAN, Australien und Neuseeland)

Naher Osten und Afrika (GCC, Südliches Afrika und Nordafrika)

Der Bericht wurde durch umfangreiche Primärforschung (durch Interviews, Umfragen und Beobachtungen erfahrener Analysten) und Sekundärforschung (die seriöse bezahlte Quellen, Fachzeitschriften und Datenbanken von Branchenverbänden umfasst) erstellt. Der Bericht enthält auch eine vollständige qualitative und quantitative Bewertung durch die Analyse von Daten, die von Branchenanalysten und Marktteilnehmern an wichtigen Punkten in der Wertschöpfungskette der Branche gesammelt wurden.

Eine separate Analyse der vorherrschenden Trends im Muttermarkt, makro- und mikroökonomischer Indikatoren sowie Regulierungen und Mandate ist Gegenstand der Studie. Auf diese Weise projiziert der Bericht die Attraktivität jedes wichtigen Segments über den Prognosezeitraum.