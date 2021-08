Haushaltsstaubsauger-Markt – neueste Branchenforschung und zukünftige Wachstumseachse

Laut einem neuen Marktbericht von Transparency Market Research mit dem Titel „ Markt für Haushaltsstaubsauger – Globale Branchenanalyse, Größe, Anteil, Wachstum, Trends und Prognose 2018 – 2026 ist der globale Markt für Haushaltsstaubsauger wird bis 2026 voraussichtlich einen Wert von US$ 18.936.9 Mio. erreichen. Der Markt wird im Prognosezeitraum von 2018 bis 2026 voraussichtlich mit einer CAGR von 4,7% wachsen. Volumenmäßig wird der Markt voraussichtlich über 79,1 Mio. Einheiten erreichen bei einer CAGR von etwa 4,5% bis 2026. Der Markt für Haushaltsstaubsauger im asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum voraussichtlich schnell wachsen. Dem Bericht zufolge erlebt der globale Markt für Haushaltsstaubsauger eine rasante Expansion in seiner Größe und Bewertung aufgrund des Anstiegs der Zahl der Frauen in der Belegschaft, der Änderung des Lebensstils der Verbraucher und des zunehmenden Bewusstseins für die Gesundheit und Hygiene in Innenräumen. Obwohl die Zahl der berufstätigen Frauen seit dem letzten Jahrzehnt zugenommen hat, übernehmen Frauen immer noch die Mehrheit der Hausarbeit,

Der zunehmende Fokus der Verbraucher auf fortschrittliche Geräte zur bequemen und effektiven Reinigung von Schmutz ist ein bemerkenswerter Faktor, der die Nachfrage nach Staubsaugern anregt. Darüber hinaus ist die wachsende Zahl von Haushaltskonsumenten mit Asthmarisiko ein bemerkenswerter Trend, der die Akzeptanz von Staubsaugern katalysiert. Die Präsenz der HEPA-Filtrationstechnologie in Staubsaugern gewinnt bei den Verbrauchern an Bedeutung. Darüber hinaus unterstützen technologische Fortschritte führender Unternehmen zur Verbesserung der Effizienz und zur Schaffung eines gesunden Umfelds das Marktwachstum. Darüber hinaus werden zunehmende Infrastruktur- und Entwicklungsaktivitäten eine opportunistische Landschaft für den Markt für Haushaltsstaubsauger darstellen.

Der Markt für Haushaltsstaubsauger wurde nach Produkttyp, Vertriebskanal und Region segmentiert. Je nach Produkttyp wird der Markt in Bürststaubsauger, Bodenstaubsauger, Zentralstaubsauger, Roboterstaubsauger, Trommelstaubsauger, Nass-/Trockensauger und andere (Handheld, Stiel usw.) eingeteilt. Einen herausragenden Marktanteil hatte 2017 das Segment der Bodenstaubsauger, da diese Pumpen in der Lage sind, kleinste Staubpartikel und sogar Tierhaare zu reinigen. Darüber hinaus gewinnt die Präsenz der HEPA-Filtrationstechnologie in Staubsaugern bei den Verbrauchern an Bedeutung. Die Verwendung fortschrittlicher Reinigungsprodukte hilft bei der besseren Reinigung von Schmutz und beugt somit Atemwegsallergien vor. Außerdem, Es wird erwartet, dass Roboterstaubsauger schnell expandieren werden, da die Hersteller Innovationen einleiten, um die Zuverlässigkeit, Produktivität und Leistung des Produkts zu erhöhen, das Böden, Wandecken und auch den Boden wischen kann. In Bezug auf den Vertriebskanal wird erwartet, dass das Offline-Store-Segment in naher Zukunft mit einer CAGR von 4,5% auf über 10.000 Mio. US-Dollar expandiert. Dem Segment folgt das Segment Online-Shops, das voraussichtlich schnell wachsen wird. Die Hersteller konzentrieren sich auf E-Commerce/Online-Kanäle und Internet-Einzelhandel, da dies dazu beiträgt, die Produktkosten zu senken, indem die Mietkosten für physische Geschäfte und die Personalkosten für physische Geschäfte gesenkt werden. Chinesische Internethändler wie Alibaba nutzen diese Gelegenheit, um mehr Produkte mit tollen Angeboten online zu verkaufen,

Geografisch dominierte Nordamerika den globalen Haushaltsstaubsaugermarkt im Jahr 2017 mit einem Anteil von mehr als 32 % und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum seine führende Position behaupten, gefolgt von Europa. Im asiatisch-pazifischen Raum dominieren China und Japan den Markt für Haushaltsstaubsauger, gefolgt von Indien. Der Markt im asiatisch-pazifischen Raum wird aufgrund der rasanten Urbanisierung in verschiedenen Volkswirtschaften der Region, die die starke Verbreitung von Haushaltsstaubsaugern ankurbelt, voraussichtlich schnell wachsen. Das steigende verfügbare Einkommen der Verbraucher, insbesondere in China und Indien, führt zu einer steigenden Nachfrage nach modernen Haushaltsgeräten einschließlich Staubsaugern. Darüber hinaus wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische Raum, unterstützt von einer schnell wachsenden Mittelschicht in China und Indien, die am schnellsten wachsende Region für Haushaltsgeräte bleibt.

Einige der führenden Akteure auf dem Markt für Haushaltsstaubsauger sind Bissell Inc., Dyson Ltd., Electrolux AB, Eureka Forbes, Haier Group Corporation, HausVac Inc., iRobot Corporation, Koninklijke Philips NV, LG Electronics Inc., Miele &Cie KG, Panasonic Corporation, Robert Bosch GmbH, Samsung Electronics Co., Ltd., Oreck Corporation, BLACK+DECKER Inc. und Techtronic Industries Co. Ltd. Die in diesem Markt tätigen Unternehmen konzentrieren sich auf F&E-Aktivitäten sowie technologische Produktinnovationen, um ihre Position zu stärken in der Industrie. Darüber hinaus sind geografische Expansion und strategische Partnerschaften und Vereinbarungen mit anderen Unternehmen wichtige Geschäftsstrategien, die von Haushaltsstaubsaugerunternehmen in verschiedenen Regionen verfolgt werden. Im August 2018 hat Electrolux AB einen kabellosen Staubsauger auf den Markt gebracht. Das Produkt Electrolux Pure F9,

Nach Produkttyp

Bodenstaubsauger

Bodenstaubsauger

Zentralstaubsauger

Roboterstaubsauger

Trommelstaubsauger

Nass-/Trockensauger

Andere (Handheld, Stick usw.)

Nach Vertriebskanal

Online-Shops

Offline Supermärkte/Hypermärkte Fachgeschäfte Andere



Nach Geographie

Nordamerika uns Kanada Rest von Nordamerika

Europa Deuschland Das Vereinigte Königreich Frankreich Italien Rest von Europa

Asien-Pazifik China Japan Indien Rest Asien-Pazifik

Naher Osten & Afrika (MEA) GCC Südafrika Restlicher Naher Osten & Afrika

Südamerika Brasilien Rest Südamerika



