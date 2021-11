Hanfsamen Marktgröße, analytische Übersicht, Wachstumsfaktoren, Nachfrage, Trends und Prognose bis 2026

Für ein effektives Geschäftswachstum müssen Unternehmen Forschungsberichte wie den Hanfsamen-Markt verabschieden, der auf diesem sich schnell ändernden Markt sehr wichtig geworden ist. Die aktuellsten Markteinblicke und -analysen in diesem Bericht rücken den Markt klar in den Fokus. Eine analytische Bewertung der Wettbewerber gibt einen klaren Überblick über die wichtigsten Herausforderungen, denen sie im aktuellen Markt und in den kommenden Jahren gegenüberstehen.

Die Aufmerksamkeit auf die überwältigenden Player Hempco Inc, Ecofibre, HempFlax Group BV, GenCanna Global USA, Inc., Konoplex, Hemp Oil Canada, Proteus Solutions GbR, Colorado Hemp Works LLC, Canah, Plains Industrial Hemp Processing Ltd, South Hemp Tecno, MH medizinischer Hanf, Naturally Splendid Enterprises Ltd., Manitoba Harvest Hemp Foods, Green Source MKT, Hush Brands Inc., NAVITAS ORGANICS, GFR Ingredients Ltd.

Es wird erwartet, dass der globale Hanfsamenmarkt von 319,00 Mio. im Jahr 2018 auf einen geschätzten Wert von 322,00 Mio. Die steigende Nachfrage nach Hanfsamen gegenüber traditionellen Kräutersamen ist der Hauptfaktor für das Wachstum des Marktes.

Hanf wird oft als Marihuana bezeichnet. Hanf wird auf der Nordhalbkugel angebaut, die etwa 3-4 Monate zur Reifung benötigt. Die aus Hanf hergestellten Samen werden für Verzehrzwecke mit breiterer Anwendung in Lebensmitteln wie Hanfkäse, Hanfmilch und Hanföl verwendet. Die kontinuierliche Gegenstromreaktortechnologie wird bei der Herstellung von Produkten auf Hanfbasis verwendet. Hanf Field Botanicals brachte CBD-Öle und Gesichtsöle auf Hanfbasis mit hohem Reinheitsgrad, Sicherheit und Qualität auf den Markt.

Warum ist der Hanfsamen-Marktbericht von Vorteil?

Der Hanfsamen-Bericht wird mit gründlicher und dynamischer Forschungsmethodik erstellt.

Der Bericht bietet ein vollständiges Bild des Wettbewerbsszenarios des Hanfsamen-Marktes.

Es enthält eine Vielzahl von Informationen über die neuesten technologischen und produktbezogenen Entwicklungen in der Hanfsamenbranche.

Das umfangreiche Analysespektrum steht im Zusammenhang mit den Auswirkungen dieser Verbesserungen auf die Zukunft des Wachstums der Hanfsamen-Branche.

Der Hanfsamen-Bericht hat die erforderlichen wesentlichen historischen Daten und Analysen in dem umfassenden Forschungsbericht zusammengefasst.

Die Erkenntnisse im Hanfsamen-Bericht sind leicht verständlich und enthalten eine grafische Darstellung der Zahlen in Form von Balkendiagrammen, Statistiken und Tortendiagrammen etc.

Führt eine allgemeine Marktsegmentierung für Hanfsamen durch:

Nach Quelle (konventionell und organisch),

Formen (geschälte Hanfsamen, Hanfsamenprotein, Hanfsamenöl, ganze Hanfsamen, geschälte Hanfsamen, Hanfproteinpulver, andere),

Anwendung (Lebensmittel & Getränke, Nahrungsergänzungsmittel, Kosmetik, Pharma, Textilien, Körperpflegeprodukte, Sonstiges),

Vertriebskanal (Fachgeschäfte, Apotheken, E-Commerce, Sonstiges)

Wichtige Entwicklungen auf dem Markt:

Im Januar 2019 hatte Liht Cannabis Corp. PureCloud 9 eingeführt, ein Hautpflegeprodukt auf Hanfsamenölbasis. Diese Einführung wird dem Unternehmen helfen, das gesamte Sortiment an CBD-Gesundheits- und Wellnessprodukten zu erweitern

Im Oktober 2018 hatte Anavii Market die Zusammenarbeit mit Space Tango zur Erforschung und Bewertung der biomedizinischen Anwendungen von Hanfprodukten in der Mikrogravitation angekündigt. Dies führte zu einer Erhöhung des Produktportfolios und des Umsatzes des Unternehmens. Dadurch wird auch die geografische Präsenz gestärkt.

Schwerpunktbereiche des Berichts:

Hanfsamen Marktgröße und Prognose 2020 – 2026

Auswirkungen von COVID-19 auf Nachfrage und Angebot auf dem Hanfsamen-Markt

Wichtige Entwicklungen in der Hanfsamenindustrie

Marktdynamik, die sich auf die Hanfsamenindustrie auswirkt

Wettbewerbslandschaft der Hanfsamenindustrie

Die Positionierung der wichtigsten Marktteilnehmer in der Hanfsamenindustrie

Wichtige Markttrends und zukünftige Wachstumsaussichten des Hanfsamen-Marktes

Marktumsatz und Prognose für Hanfsamen nach Typ, 2020 – 2026

Marktumsatz und Prognose von Hanfsamen nach Anwendung, 2020 – 2026

Marktumsatz und Prognose für Hanfsamen nach Endverwendung, 2020 – 2026

Marktumsatz und -prognose für Hanfsamen nach Geografie, 2020 – 2026

