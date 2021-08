Hanf-Protein-Markt erlebt reichlich Chancen im Prognosezeitraum 2029 Einige der wichtigsten Akteure auf dem globalen Hanfproteinmarkt umfassen die unten genannten:North American Hemp & Grain Co. Ltd, Navitas LLC, Hanföl Kanada Inc, Cosucra Groupe Warcoing SA, Aurora Cannabis (Hanffutter und Faser Inc.), Tilray, Inc., CHII Natürlich reiner Hanf

Globaler Hanfproteinmarkt: Überblick

Hanf bezieht sich auf eine Vielzahl der Cannabis Sativa Pflanze und es ist

gewachsen, um die Verwendung von Fasern im Stiel der Pflanze zu optimieren oder die Produktion von Saatgut zu maximieren. Neben seiner medizinischen Verwendung wird Hanf auch zur Herstellung einer Vielzahl von Produkten verwendet. Es kommt mit einer sehr hohen Zugfestigkeit, die es ideal für die Herstellung von Faden, Seil und Schnur macht. Es wird auch bei der Herstellung von glasfaserähnlichem Material verwendet, das leicht und dennoch stark und sicher ist. Solche Mehrfachverwendungen von Hanf unterstützen das Wachstum des globalen Hanfproteinmarktes.

Quelle, Anwendung und Region sind die drei Schlüsselparameter, anhand derer der globale Hanfproteinmarkt aufgeteilt wurde. Ziel einer solchen Segmentierung ist es, eine klarere 360-Grad-Sicht auf den Markt zu bieten.

Globaler Hanfproteinmarkt: Bemerkenswerte Entwicklungen

Der globale Hanfproteinmarkt ist in den letzten Jahren auf einige wichtige Entwicklungen gestoßen. Eine dieser Entwicklungen, die eine wichtige Rolle bei der Beeinflussung des Marktverlaufs gespielt haben, wird nachstehend erwähnt:

Im Februar 2019 erwarb das in Kanada ansässige Cannabis-und Pharmaunternehmen Tilray, Inc.den Hanffutterhersteller Manitoba Harvest. Die Akquisition dürfte das Produktportfolio von Tilray in die Kategorie der Naturkostprodukte diversifizieren und erweitern. Es wird das Wissen und die Fähigkeiten von Manitoba Harvest bei der Arbeit mit Cannabinoiden in Tilray hervorbringen.

Einige der wichtigsten Akteure auf dem globalen Hanfproteinmarkt umfassen die unten genannten:

North American Hemp & Grain Co. Ltd

Navitas LLC, Hanföl Kanada Inc

Cosucra Groupe Warcoing SA

Aurora Cannabis (Hempco Food and Fiber Inc.)

Tilray, Inc.

CHII Natürlich reiner Hanf

Globaler Duftstoffmarkt: Wichtige Trends

Die folgenden Treiber, Einschränkungen und Chancen charakterisieren den globalen Hanfproteinmarkt im Bewertungszeitraum von 2019 bis 2027.

Nachfrage auf dem Rücken der aufkeimenden Nachfrage aus der Lebensmittel-und Getränkeindustrie

Der globale Hanfproteinmarkt dürfte in den kommenden Jahren dank seiner wachsenden Nachfrage aus der Lebensmittel-und Getränkeindustrie ein bemerkenswertes Wachstum verzeichnen. Diese erhöhte Nachfrage nach Hanfprotein ist auf das zunehmende Bewusstsein der Verbraucher für die Vorteile zurückzuführen, die mit der Verwendung von Produkten auf Hanfbasis verbunden sind. Einige der Hanfprotein-basierten Produkte sind Hanfsamenöl, ganze Hanfsamen, Hanfproteinpulver und geschälte Hanfsamen.

Hanfprotein findet in einer Vielzahl von Branchen wie der Körperpflege -, Nutraceuticals -, Pharma -, Getränke -, Kosmetik-und Lebensmittelindustrie Verwendung. Die prominenten Akteure im Lebensmittel-und Getränkesektor zielen unerbittlich auf die jüngsten Trends beim Verzehr von Lebensmitteln mit Hanfprotein ab. Diese Akteure nutzen diese Trends, um Produkte zu entwickeln, die den Bedürfnissen sowohl nationaler als auch nationaler Akteure gerecht werden. Die wachsenden Importe und Exporte von Hanfprodukten sollen die Expansion des globalen Hanfproteinmarktes unterstützen.

Globaler Hanfproteinmarkt: Geographische Analyse

Auf dem globalen Hanfproteinmarkt sind die USA eine der vielversprechendsten Regionen und werden voraussichtlich während der gesamten Analysezeit von 2019 bis 2027 ihre Lukrativität behalten. Mit der Einführung des US Farm Bill im Jahr 2014 erhielten die Staaten die Möglichkeit, Hanf-Pilotprogramme durchzuführen. Für die Durchführung solcher Programme ist jedoch die Erlaubnis der Bundesregierung erforderlich. Diese Rechnung wird wahrscheinlich zugunsten des Hanfproteinmarktes in der Region wirken.

Der globale Hanfproteinmarkt ist segmentiert als:

Quelle

Organisch

Konventionell

Anwendung

Funktionelle Lebensmittel

Funktionelles Getränk

Nahrungsergänzungsmitteln

Pharmazeutischen

Persönliche Pflege

