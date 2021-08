Haferflocken Markt – Globale Branchenanalyse 2027

Markteinführung für Hafermehl:

Hafermehl wird aus den Körnern der Haferpflanze Avena sativa gewonnen. Es ist ein proteinreiches Superfood voller Ballaststoffe und hat einen sehr geringen Fettgehalt. Hafermehl ist reich an löslichen Ballaststoffen, die den Cholesterinspiegel senken. Hafermehl enthält auch Beta-Glucan, ein lipidsenkendes Mittel, das zur Vorbeugung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen beiträgt. Hafermehl beugt Verstopfung vor, da es reich an Ballaststoffen ist, die den Stuhlgang regulieren. Hafermehl ist nicht nur eine ausgezeichnete Ballaststoffquelle, sondern auch eine reiche Magnesiumquelle, die die Enzymfunktionen und die Energieproduktion verbessert.

Es enthält Avenanthramide, die ein starkes Antioxidans sind und daher eine breite Anwendung in Hautpflegeprodukten finden. Hafermehl ist ein wichtiger Bestandteil von Säuglingsnahrung, wodurch Babys den ersten Geschmack an fester Nahrung haben. Hafermehl ist auch ein Hauptbestandteil von Müsliriegeln, südamerikanischen Getränkeprodukten, und wird hauptsächlich in Pfannkuchenmischungen verwendet.

Marktsegmentierung für Haferflocken:

Der Hafermehlmarkt ist nach Typ in Bio- und konventionelles Hafermehl unterteilt. Obwohl der Nährstoffgehalt in Bio- und konventionellem Hafermehl gleich bleibt, wird erwartet, dass das Marktwachstum von Bio-Hafermehl in Bezug auf den Wert relativ höher ist, was auf seine sichere Bio-Natur zurückzuführen ist. Der Hafermehl-Markt ist unterteilt nach seiner Anwendung als Zutat in; Backwaren, Ernährungs-, Gesundheits- und Kosmetikprodukte. In den Ernährungsprodukten wird Hafermehl als sehr wertvoll und als reiche Quelle an Proteinen, Ballaststoffen und Kohlenhydraten angesehen.

Hafermehl wird verwendet, um die Frühstücksmahlzeiten zu ergänzen, um einen ernährungsphysiologischen Mehrwert zu erzielen. Backwaren verwenden Hafermehl als nahrhafte, schmackhaftere Option beim Backen. Es wird erwartet, dass der Hafermehlmarkt aufgrund seiner Verwendung in Gesundheitsprodukten einen großen Marktanteil ausmacht, den Cholesterinspiegel senkt, den Blutzuckerspiegel stabilisiert und Herzerkrankungen vorbeugt. Es wird erwartet, dass die Nachfrage nach Hafermehl aufgrund seiner breiten Anwendung im Lebensmittel- und Getränkesektor im Prognosezeitraum erheblich wachsen wird. Darüber hinaus wird erwartet, dass die zunehmende Verwendung von kosmetischen Produkten aus Hafermehl wie Hafermehlcreme, Puder, Feuchtigkeitscremes und anderen Hautpflegeprodukten das Marktwachstum weiter steigern wird.

Regionaler Ausblick für den Hafermehlmarkt:

Das geografische Segment für Hafermehl umfasst; Nordamerika, Lateinamerika, Westeuropa, Osteuropa, Asien-Pazifik, Japan, Naher Osten und Afrika. Es wird erwartet, dass die nordamerikanische Region den Großteil des Hafermehls produziert, da sie eine wachsende Produktion von Hafer hat. Die Installation großer Mühleneinheiten sowie die enorme Produktion von Rohhafer sind die Faktoren, die das Wachstum dieser Region voraussichtlich beeinflussen werden. Es wird erwartet, dass die europäische Region ein stetiges Wachstum zeigt, das auf das zunehmende Bewusstsein der Verbraucher hinsichtlich der gesundheitlichen Vorteile von Hafermehl zurückzuführen ist.

Markttreiber und Trends für Hafermehl:

Es wird erwartet, dass der Nährwert von Hafermehl der Hauptgrund für das Wachstum des Hafermehlmarktes ist. Hafermehl wird als Nahrungsergänzungsmittel verwendet und ist ein Hauptbestandteil bestimmter Muskelaufbaupulver, weshalb es das Marktwachstum im prognostizierten Zeitraum voraussichtlich antreiben wird. Lebensmittel- und Getränkehersteller berücksichtigen die gesundheitlichen Vorteile von Hafermehl und fügen wichtige Bestandteile hinzu, um die Produkte angenehmer und nährstoffreicher zu machen. Es wird erwartet, dass die Verwendung von Hafermehl in Kosmetika die Nachfrage nach ähnlichen Produkten anzieht. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Verwendung von Hafermehl zur Vorbeugung bestimmter Krankheiten und zur Erhaltung der Gesundheit im Prognosezeitraum eine positive Wertsteigerung bewirken wird.

Backwaren verwenden normalerweise Weizenmehl, Hafermehl hat zusammen mit Weizenmehl eine neue gesunde und köstliche Backanwendung, aus diesem Grund wird erwartet, dass die Nachfrage nach Hafermehl wächst.

Hauptakteure des Hafermehl-Marktes:

Einige der wichtigsten Akteure auf dem Bio-Hafer-Markt sind: Bob’s Red Mill Natural Foods, Raisio Group, The Hain Celestial Group, Europäische Hafermüller, Honeyville, Glebe Farm, La Milanaise und Ceres Organics.

Diese Studie von TMR ist ein allumfassender Rahmen für die Dynamik des Marktes. Es umfasst hauptsächlich eine kritische Bewertung der Reise von Verbrauchern oder Kunden, aktuelle und aufkommende Wege und einen strategischen Rahmen, der es CXOs ermöglicht, effektive Entscheidungen zu treffen.

