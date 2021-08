Grüner Schiffsrecyclingmarkt – Globale Branchenanalyse, Größe, Anteil, Wachstum, Trends und Prognosen, 2020-2030

Grünes Schiffsrecycling: Einführung

• Grünes Schiffsrecycling kann als nachhaltige und umweltfreundliche Methode zur Schiffsentsorgung angesehen werden

• Umweltfreundliches Schiffsrecycling kann als Alternative zu anderen konventionellen Methoden des Abwrackens angesehen werden, die letztendlich negative Auswirkungen auf die Umwelt auf der ganzen Welt haben

• Umweltfreundliches Schiffsrecycling reduziert die Abfallmenge und verhindert auch, dass die Abfallmaterialien an den Stränden ausbrechen. Dies trägt dazu bei, die negativen Auswirkungen auf die Umwelt zu verringern.

• Grünes Schiffsrecycling wurde ursprünglich nur von entwickelten Ländern auf der ganzen Welt mit fortschrittlichen Technologien durchgeführt. Heutzutage haben Entwicklungsländer jedoch Prozesse eingeführt, die grünes Abwracken fördern.

Haupttreiber des globalen Green Ship Recycling-Marktes

• Entwicklungsländer auf der ganzen Welt investieren erheblich in das verarbeitende Gewerbe. Dies hat zu einem stetigen Wachstum des Seehandels geführt. Stabile Bedingungen in den meisten Volkswirtschaften werden den Markt für umweltfreundliches Schiffsrecycling in naher Zukunft wahrscheinlich ankurbeln.

• Die steigende Nachfrage nach neuen Schiffen für verschiedene Anwendungen im Öl- und Gassektor und in der Schifffahrt, das Fehlen von Lieferketten bei Schiffsreparatur- und -wartungsdiensten und die steigende Produktion von Schiffen werden voraussichtlich die Nachfrage nach umweltfreundlichem Schiffsrecycling in naher Zukunft erhöhen Zukunft

• Ehrgeizige nationale Ziele, schnelle technologische Fortschritte und internationale Vereinbarungen haben Unternehmen auf der ganzen Welt dazu veranlasst, ihre Schifffahrtsschiffe zu modernisieren. Dies wiederum wird voraussichtlich den globalen Markt für umweltfreundliches Schiffsrecycling zwischen 2020 und 2030 vergrößern.

• Grünes Schiffsrecycling wird für die Schifffahrtsindustrie immer wichtiger. Es wird geschätzt, dass der Prozess des Green Shipbreaking aufgrund der bevorstehenden technologischen Entwicklungen weltweit noch verbreiteter und praktikabler wird.

Wichtige Entwicklungen

• Im Januar 2020 trat in Indien das „Recycling of Ships Bill“ in Kraft. Es wird erwartet, dass es mehr Befugnisse für die Regulierung des Schiffsrecyclings im Land bietet. Der neue Gesetzentwurf würde auch dazu beitragen, international anerkannte Standards und gesetzliche Mechanismen zur Durchsetzung dieser Standards zu etablieren. Die indische Regierung hat beschlossen, dem Internationalen Übereinkommen von Hongkong für sicheres und umweltgerechtes Recycling von Schiffen von 2009 beizutreten. Gemäß den Bestimmungen des neuen Gesetzes müssen Schiffsrecyclinganlagen genehmigt werden, und Schiffe können in Zukunft , dürfen nur in diesen zugelassenen Schiffsrecyclinganlagen recycelt werden.

Europa wird großen Anteil am globalen Markt für umweltfreundliches Schiffsrecycling halten

• Je nach Region kann der globale Markt für grünes Schiffsrecycling in Nordamerika, Asien-Pazifik, Europa, Lateinamerika sowie Naher Osten und Afrika eingeteilt werden

• Europa wird voraussichtlich von 2020 bis 2030 eine Schlüsselregion des globalen Marktes für umweltfreundliches Schiffsrecycling sein. Hohe Investitionen in die Schiffsinfrastruktur und staatliche Subventionen dürften den Markt in der Region zwischen 2020 und 2030 antreiben

• Der Markt für umweltfreundliches Schiffsrecycling im Nahen Osten und in Afrika wird im Prognosezeitraum aufgrund des umfangreichen Öl- und Gasexports und der Präsenz einer großen Anzahl von Schiffsunternehmen in der Region voraussichtlich erheblich wachsen

• Das Wachstum im Kreuzfahrttourismus und im Exportgeschäft in Nordamerika, insbesondere in den USA, wird voraussichtlich die Nachfrage nach Schiffswartungsdiensten für Passagierschiffe und Fähren in der Region ankurbeln. Es wird geschätzt, dass dies in naher Zukunft den Markt für umweltfreundliches Schiffsrecycling in Nordamerika vorantreiben wird.

COVID-19-Auswirkungsanalyse

• Die Weltwirtschaft wurde durch Maßnahmen zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie behindert. Auch das Versandrecyclinggeschäft wird aufgrund der COVID-19-Pandemie voraussichtlich mit unmittelbaren Herausforderungen konfrontiert, wie z.

