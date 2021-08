Grüner Rechenzentrumsmarkt-Ausblick auf aufstrebende Anwendungen, neueste Trends und potenzielle Wachstumsstrategien 2030

Die weltweite Akzeptanz grüner Rechenzentren wird voraussichtlich aufgrund einer Vielzahl umfassenderer Faktoren zunehmen, vor allem aufgrund wachsender Investitionen in die Informationstechnologie. Da grüne Rechenzentren maximale Effizienz bei geringen Umweltauswirkungen bieten, steigt die Nachfrage nach Datenspeicherung und-verarbeitung unter großen IT-Hubs.

Holen Sie sich eine exklusive PDF-Beispielkopie dieses Berichts:@ https://www.tmrresearch.com/sample/sample?flag=B&rep_id=7308

Gemäß dem Pariser Klimaabkommen haben sich viele Länder bereit erklärt, Maßnahmen zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen zu ergreifen. Weltweit entwickeln sich IT-Branchen zu führenden Akteuren für grüne Rechenzentren und Energieverbrauch.

Wachstum der KI in der Kühltechnik

KI spielt eine wichtige Rolle bei der Energieeinsparung und wird als Zukunft zur Kühlung der Rechenzentren auf der ganzen Welt angesehen. Gemäß reset.org, Die mit AI betriebene Icooling-Technologie von Huwei bestimmt die Parameter und implementiert energieeffiziente Anpassungen, die zu einem reduzierten Stromverbrauch führen. Was die Zukunft der Kühltechnik angeht, wird die KI mit viel Optimismus betrachtet. Seine Rolle bei der Schaffung umweltfreundlicherer Rechenzentren wird weiter untersucht, und nachfolgende Investitionen werden wahrscheinlich folgen.

Umweltvorteile mit grünen Rechenzentren

Da die Energiekosten weltweit immer weiter steigen, ist die Reduzierung des Energieverbrauchs ein Gebot der Stunde. Wie pro eia.org, im Jahr 2019 betrug der US-amerikanische Jahresdurchschnittspreis für Strom für kommerzielle Zwecke etwa 10,68 c pro Kilowattstunde (kWh).

Zugriff voll Report@https://www.tmrresearch.com/green-data-center-market

In ähnlicher Weise betrugen die Strompreise in Europa im Jahr 2020 durchschnittlich 0,1254 EUR pro kWh, wobei die Kosten in Deutschland mit 0,30 EUR höher waren und Bulgarien mit 0,10 EUR pro kWh gemäß Europa.eu und laut China Electricity Council übertraf der Stromverbrauch 2,23 Billionen kWh, was einen Anstieg von 553,4 Milliarden kWh im Jahr 2019 widerspiegelt, Indien und Japan belaufen sich ebenfalls auf 1,54 Billionen kWh und Japan auf 0,93 Billionen kWh im Jahr 2020.

Diese Preise, wenn sie nach Nutzung durch große Unternehmen umgerechnet werden, führen zu einem großen Betrag, der durch die Übertragung auf grüne Rechenzentren halbiert werden kann.

Mangel an ausreichender Infrastruktur und hohe Investitionen

Die Kosten für den Bau oder den Ersatz eines grünen Rechenzentrums sind im Vergleich zu herkömmlichen Rechenzentren vergleichsweise höher. Weniger Bewusstsein für langfristige Einsparungen mit Hilfe von grünen Rechenzentren sind Holdinggesellschaften in solche Projekte zu investieren.

Einige Unternehmen gehen jedoch mit den Herausforderungen um, indem sie einige traditionelle Geräte durch umweltfreundliche Lösungen ersetzen, wodurch die Baukosten gespart werden.

Wettbewerbsumfeld

Zu den wichtigsten IT-und Elektronikunternehmen gehören Lenovo (Hongkong), Cyber Power Systems (USA), Cisco (USA), Delta Electronics (Taiwan), Green Revolution Cooling (USA), Rittal (Deutschland), Bxterra Power Technology (USA), ZutaCore (USA), DCX The Liquid Cooling Company (Polen), Dell Technologies (USA), Hewlett Packard Enterprise (USA), Schneider Electric (Frankreich), Vertiv (USA).

Green Revolution Cooling (GRC) wurde im Februar 2021 mit einem Platz im Zero Carbon Delivery Framework von Essentia Trading Limited (ETL) ausgezeichnet, um jedem britischen öffentlichen Sektor die Möglichkeit zu geben, Investitionen in kohlenstoffarme und co2-freie Infrastruktur zu erwerben.

Zero Carbon Delivery Framework ist ein Rahmen ohne Kosten für Organisationen des öffentlichen Sektors wie Krankenhäuser, Militär, Bildung, Polizei/Feuerwehr, der konforme Lösungen für co2-arme und co2-freie Infrastrukturinvestitionen ermöglicht.

Regionale Aussichten

Der asiatisch-pazifische Raum wird voraussichtlich der führende Markt mit der höchsten Bevölkerung und damit der wachsenden Nutzung von Internet und Smartphone unter Jugendlichen sein. Laut einem Bericht der Indian Cellular and Electronic Association wird die Nutzung von Smartphones in Indien voraussichtlich bis 2022 820 Millionen erreichen. China ist einer der globalen Giganten auf dem globalen Smartphone-Markt, obwohl die Smartphone-Auslieferungen in letzter Zeit um 12.8% zurückgegangen sind.

Singapur ist einer der führenden Rechenzentrumsmärkte Für die Entwicklung neuer Technologien, die Infocomm Development Authority of Singapore arbeitet an der Entwicklung einer Roadmap zur Reduzierung des Energieverbrauchs in Rechenzentren, ohne die Sicherheit oder Systemleistung zu beeinträchtigen.

Mit einer großen Anzahl von Softwareanbietern und Softwareunternehmen in den USA wird die Nachfrage nach grünen Rechenzentren voraussichtlich zunehmen. Wachstum in Big Data Analytics, Cloud Computing in den USA, eine große Anzahl von Unternehmen, die von Hardware-zu softwarebasierten Diensten wechseln, sind die lukrativen Gründe für die Transformation von Rechenzentren.

Unternehmen wie Microsoft, Google und Facebook unternehmen Schritte, um ihre Rechenzentren in “grün”umzuwandeln. Google und DeepMind haben zusammengearbeitet, um einen KI-Algorithmus zu entwickeln, der bei einem effektiven Energiemanagement helfen kann. Der Algorithmus AlphaGo kann jedoch den Rahmen für die Kühlinfrastruktur zur Senkung des Energieverbrauchs ermöglichen.

Die Nachfrage nach grünen Rechenzentren ist mehr in Westeuropa. Schweden war aufgrund des Nordpol-Rechenzentrums direkt neben dem Nordpol ein Drehkreuz und bietet somit eine natürliche Kühllösung. Da der Stromverbrauch steigt und voraussichtlich von 2,7% im Jahr 2018 auf 3,2% bis 2030 von Europe.eu, die Nachfrage und Anforderung des grünen Rechenzentrums kann steigern.

Segmentierung

Basierend auf Komponenten

Kühllösungen

Power Solutions

IT-Lösungen

Basierend auf Dienstleistungen

Design und Beratung

Installation und Bereitstellung

Wartung und Support

Basierend auf der Größe des Rechenzentrums

Kleine und mittlere Rechenzentren

Große Rechenzentren

Basierend auf Endnutzung

BFSI

IT-und Telekom –

Medien/Unterhaltung

Gesundheitswesen

Herstellung

Regierung und Verteidigung

Einzelhandel

Forschung und Wissenschaft

Transport

Basierend auf Region

Nordamerika

Europa

Asien-Pazifik

Naher Osten und Afrika

Welches sind die Hubs grüner Rechenzentren?

Die USA, Japan, westeuropäische Länder, China und Indien gehören zu den Hubs für grüne Rechenzentren.

Was sind die Komponenten von green data Center?

Kühllösungen, IT-Lösungen und Stromversorgungslösungen; Unter diesen ist die Akzeptanz von Kühllösungen am höchsten

Wer sind die führenden Akteure auf dem Markt?

Delta Electronics (Taiwan), Green Revolution Cooling (USA), Rittal (Deutschland), Bxterra Power Technology (USA), ZutaCore usw.

Was sind die Endnutzersegmente grüner Rechenzentren?

BFSI, IT, Militär, Forschung und Transport gehören zu den prominenten Endnutzern

Welche Dienstleistungen bieten grüne Rechenzentren?

Design und Beratung, Installation und Bereitstellung, Wartung und Support.

Um mehr über das Inhaltsverzeichnis zu erfahren, können Sie auf @klicken https://www.tmrresearch.com/sample/sample?flag=T&rep_id=7308

Über TMR Research:

TMR Research ist ein führender Anbieter von maßgeschneiderten Marktforschungs-und Beratungsdienstleistungen für Unternehmen, die im heutigen aufgeladenen Wirtschaftsklima erfolgreich sein möchten. Mit einem erfahrenen, engagierten und dynamischen Team von Analysten definieren wir die Art und Weise, wie unsere Kunden Geschäfte tätigen, neu, indem wir ihnen maßgebliche und vertrauenswürdige Forschungsstudien zur Verfügung stellen, die den neuesten Methoden und Markttrends entsprechen.

Kontakt:

TMR-Forschung,

3739 Balboa St # 1097,

San Francisco, CA 94121

Vereinigte Staaten

Tel.: +49-451-533815