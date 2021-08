Graphitmarkt verzeichnet im Prognosezeitraum ein stetiges Wachstum

Globaler Graphitmarkt: Überblick

Graphit ist nichts anderes als eine natürlich vorkommende Variante von kristallinem Kohlenstoff. Es ist ein mineralisches Element, das in magmatischen und metamorphen Gesteinen vorhanden ist. Es ist ein Mineral, das extreme Eigenschaften aufweist. Es ist ein zu weiches Material, wird aber bei leichtem Druck gespalten. Es hat auch ein sehr niedriges spezifisches Gewicht. Auf der anderen Seite ist Graphit extrem hitzebeständig und nahezu inert, wenn es fast allen anderen Materialien ausgesetzt ist. Diese Eigenschaften von Graphit machen es für viele Anwendungen in der Fertigungs- und Metallurgie geeignet. Dieser Faktor dürfte die Entwicklung des globalen Graphitmarktes in den kommenden Jahren fördern.

Graphit hat viele vorteilhafte Eigenschaften wie ausgezeichnete chemische Beständigkeit, Schmierfähigkeit und hohe elektrische Leitfähigkeit und diese Eigenschaften machen es ideal für den Einsatz in vielen Endanwendungen. Darüber hinaus wird erwartet, dass das schnelle Wachstum der Automobil- und Elektronikindustrie im asiatisch-pazifischen Raum auch den Wachstumsspielraum für den globalen Graphitmarkt in den kommenden Jahren erweitern wird.

Globaler Graphit-Markt: Bemerkenswerte Entwicklungen

Der globale Graphitmarkt hat in den letzten Jahren bedeutende Entwicklungen erlebt. Nachfolgend wird eine Marktentwicklung genannt, die den zukünftigen Marktverlauf maßgeblich mitbestimmt hat:

Im November 2019 hat der niederländische Hersteller von Spezialmineralien und Metallprodukten, die AMG Advanced Metallurgical Group N.V., International Specialty Alloys übernommen. Das übernommene Unternehmen war ein führender amerikanischer Hersteller von Titan-Vorlegierungen und verschiedenen anderen binären Legierungen, die speziell im Luft- und Raumfahrtsektor verwendet werden. Mit dieser Übernahme wird erwartet, dass die AMG Advanced Metallurgical Group ihre Reichweite mit diversifizierten Angeboten in der Luft- und Raumfahrtindustrie erweitern kann.

Einige der bekannten Organisationen auf dem globalen Graphitmarkt umfassen die folgenden:

Lianyungang Jinli Carbon Co. Ltd

BTR New Energy Materials Inc

Hitachi Chemical Co. Ltd

GrafTech International Holdings

Syrah Resources Limited

AMG Advanced Metallurgical Group N.V.

Graphit findet breite Anwendung in der Luft- und Raumfahrt, wo es bei der Herstellung von Leichtbauteilen verwendet wird, um die Kraftstoffeffizienz zu verbessern. Im Vergleich zu anderen konventionellen Luft- und Raumfahrtmaterialien wie Kunststoffen, Metallen usw. weist Graphit ein höheres Festigkeits-Gewichts-Verhältnis auf. Dieser Faktor erleichtert die Herstellung wirksamer Designs sowohl in Bezug auf aerodynamisch als auch strukturell. Flugzeughersteller wie Airbus und Boeing verwenden verstärkt Verbundwerkstoffe aus Graphit, was für den globalen Graphitmarkt in den kommenden Jahren wahrscheinlich gute Vorzeichen hat.

Globaler Graphitmarkt: Geografische Analyse

Der asiatisch-pazifische Raum gilt als schnell wachsendes Gebiet auf dem globalen Graphitmarkt. Das Wachstum des Marktes in der Region wird auf das florierende Elektronik- und Automobilgeschäft in Ländern wie Indien und China zurückgeführt. Es wird erwartet, dass die Region eine große Nachfrage nach langlebigen und wiederaufladbaren Batterien generiert, die in den kommenden Jahren ein schnelles Wachstum des Marktes ermöglichen dürfte.

