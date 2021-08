Glutenfreier Hafermarkt – Globaler Branchenbericht, 2031

Glutenfreie Hafer-Marktprognose und CAGR

Laut den neuesten Untersuchungen von Transparency Market Research wird der Markt für glutenfreien Hafer im Zeitraum 2021-2031 ein deutliches Wachstum verzeichnen. Mit dem wachsenden Bewusstsein der Verbraucher für die ernährungsphysiologischen Vorteile wird der Markt für glutenfreien Hafer während der Pandemie erhöht, da er als gesundes Lebensmittel gilt, das Herz-Kreislauf, Sättigung und Nährstoffkonsistenz verbessert.

Was treibt die Nachfrage nach dem glutenfreien Hafermarkt an?

Gluten ist eine Kombination aus zwei Proteinen, die in Weizen, Roggen und Gerste und den Produkten dieser Körner vorkommen. Das Verdauungsproblem von Menschen mit Glutenunverträglichkeit wird durch seine einzigartige Struktur von Aminosäuren verursacht, die die Verdauungsenzyme im Magen beeinflusst. Darüber hinaus verringert durch das Auftreten von Zöliakie, einer Autoimmunerkrankung, die den Darm schädigt, die Aufnahmefähigkeit von Nährstoffen, so dass die Nachfrage nach glutenfreien Produkten groß ist.

Darüber hinaus entscheiden sich medizinische Fachkräfte für glutenfreien Hafer, da er das Sättigungsgefühl, die Ernährung, die Verdauung, das Herz-Kreislauf-System und die Stoffwechselgesundheit verbessert. Die gestiegene Nachfrage hat dazu geführt, dass namhafte Unternehmen neue Arten von glutenfreiem Hafer wie gentechnikfreie und biologische Versionen einführen und eine Reihe von Produkten herstellen, darunter Getränke auf Haferbasis.

Interpretieren Sie einen Analysebericht zu den Wettbewerbsaussichten mit einer PDF-Broschüre – https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=B&rep_id=82710

Nordamerika Nachfrageausblick für glutenfreien Hafer

Nordamerika ist die marktführende Region mit dem größten Marktanteil. Der Produkttyp wird vom Haferflockensektor angeführt, während die Brotindustrie den Anwendungsbereich dominiert. Der Einzelhandel ist führend im Endverbrauchersegment. Die Supermärkte und SB-Warenhäuser dominieren den Vertriebskanal in dieser Region.

In der nordamerikanischen Region sind Krankheiten wie Zöliakie in ihrer Lebensweise sehr verbreitet. Die Heilung der Krankheit ist also eine strikte glutenfreie Diät, so dass die Menschen als Teil einer gesunden Lebensweise zu einer glutenfreien Ernährung übergehen. Glutenfreier Hafer, der reich an Vitalstoffen für Vitamine, Ballaststoffe, Mineralstoffe und pflanzliche Antioxidantien ist, trägt durch seine Einarbeitung in Frühstückscerealien, Bäckereien und Snacks weltweit maßgeblich zur Marktexpansion bei. Darüber hinaus werden der niedrige Kaloriengehalt und der glykämische Index von glutenfreiem Hafer von Menschen bevorzugt, die abnehmen möchten. Darüber hinaus streben die Marktteilnehmer an, der steigenden Nachfrage mit neuen Versionen und einem breiten Produktportfolio gerecht zu werden.

Weitere Trendberichte von Transparency Market Research – https://www.prnewswire.com/news-releases/innovations-in-shelf-life-expansion-technologies-to-drive-sales-of-fresh-cherries-market-to-reach-valuation-of-us-107-2-bn-by-2029–says-tmr-301339464.html

Europa fordert Ausblick für glutenfreien Hafer

Bei glutenfreiem Hafer ist Europa eine der führenden Regionen der Branche. Da der Hafer im Jahr 2009 als glutenfreies Getreide offiziell anerkannt wurde, ist die Deklaration „glutenfrei“, die als Verband europäischer Zöliakie-Unternehmen erklärt wurde (Durchführungsverordnung (EU) 828/2014 der Kommission), abzugeben nur von den europäischen Behörden, wenn der Haferrohstoff oder das Endprodukt nicht weniger als 20 mg pro kg Gluten enthält, und (AOECS Gluten-Free Standard).

Finnland, ein Land in der europäischen Region, die glutenfreie Ernährung gilt als Grundnahrungsmittel, und die Mehrheit der Zöliakiepatienten in Finnland verwendet Hafer als Teil ihrer Ernährung, einschließlich der Kinder. Finnische Landwirte kultivieren höherwertige Hafersorten für den Lebensmittelgebrauch mit langer Tradition im Haferanbau. Alleen wachsen unter harten nördlichen Bedingungen gut und benötigen keine Düngemittel oder Pestizide, um zu gedeihen – in der finnischen Anbausaison ist die Verwendung von Glyphosat bei Hafer strengstens illegal. Im Allgemeinen hat finnischer Hafer einen sehr geringen CO2-Fußabdruck. Finnland hat nach Angaben der WHO eine höhere Luftqualität als jedes andere Land der Welt. Diese unberührte Umgebung trägt auch dazu bei, die Sicherheit von glutenfreiem Hafer zu gewährleisten. Daher ist der Markt für glutenfreien Hafer in dieser Region dominant.

Kaufe jetzt – https://www.transparencymarketresearch.com/checkout.php?rep_id=82710<ype=S

Wer sind die wichtigsten Hersteller und Hauptakteure des Glutenfreier Hafer-Marktes?

Einige der wichtigsten Hersteller und Hauptakteure des Glutenfreier Hafer-Marktes sind Glebe Farm Food Limited, Avena Foods Limited, Bob’s Red Mill Natural Foods, Inc., Kinnusen Mylly Oy und Quaker Oats Company. Finnischer Hafer ist eine saubere, sichere und ausgezeichnete Getreidequelle für Menschen, die sich glutenfrei ernähren.

Schlüsselsegmente

Je nach Produkttyp lässt sich der Markt in folgende Bereiche unterteilen:

Haferkleie

Hafermehl

Haferflocken

Stahl geschnittener Hafer

Andere

Zu den Vertriebskanälen des Produkts gehören:

Supermärkte und Hypermärkte

Online

Convenience-Stores

Andere

Die Anwendung in folgenden Branchen:

Bäckerei

Snacks

Frühstücksflocken

Andere

Die Endverbraucher des glutenfreien Hafermarktes sind wie folgt:

Einzelhandel

HORECA

Anfrage zur Covid19-Auswirkungsanalyse – https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=covid19&rep_id=82710