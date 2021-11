Globales Marktszenario für Augenlaser und Wachstumsaussichten 2021-2028

Marktanalyse und Einblicke: Globaler Augenlaser Markt

Es wird erwartet, dass der Markt für Augenlaser im Prognosezeitraum 2021 bis 2028 an Marktwachstum gewinnt. Data Bridge Market Research analysiert, dass der Markt im Prognosezeitraum von 2021 bis 2028 mit einer CAGR von 7,43 % wächst. Die wachsenden Initiativen zur Verhinderung von Vision Wertminderung wird dazu beitragen, das Wachstum des Marktes für ophthalmologische Laser zu beschleunigen.

Der ophthalmische Laser ist eine Vorrichtung, die verwendet wird, um ophthalmische Zellen anzuvisieren, um ophthalmische Störungen unter Verwendung einer Laserstrahlquelle zu behandeln. Eine Laserstrahlquelle wird in mehreren klinischen Diagnoseverfahren und therapeutischen Verfahren verwendet. Es ist eine Quelle für monochromatisches, kohärentes und gerichtetes Licht, das genau auf einen kleinen Fleck fokussiert.

Hauptfaktoren, die das Wachstum des Augenlaser-Marktes im Prognosezeitraum voraussichtlich ankurbeln werden, sind die Zunahme der Inzidenz von Augenerkrankungen, das Wachstum der älteren Bevölkerung sowie der technologische Fortschritt und die steigenden behördlichen Zulassungen für Augenlaser. Darüber hinaus steigt die Zahl der chronischen Erkrankungen wie Diabetes,

Wachstum der Gesundheitsinfrastruktur Installierte Basis und Durchdringung neuer Technologien

Der Markt für ophthalmologische Laser bietet Ihnen auch detaillierte Marktanalysen für jedes Land, Wachstum der Gesundheitsausgaben für Investitionsgüter, installierte Basis verschiedener Arten von Produkten für den Markt für ophthalmologische Laser, Auswirkungen der Technologie, die Lebenslinienkurven verwendet, und Änderungen der regulatorischen Szenarien im Gesundheitswesen und deren Auswirkungen auf dem Markt für Augenlaser. Die Daten sind für den historischen Zeitraum 2010-2019 verfügbar.

Wettbewerbslandschaft und Augenlaser Marktanteilsanalyse

Die Wettbewerbslandschaft des Augenlaser-Marktes bietet Details zum Wettbewerber. Enthaltene Details sind Unternehmensüberblick, Unternehmensfinanzen, Umsatz, Marktpotenzial, Investitionen in Forschung und Entwicklung, neue Marktinitiativen, globale Präsenz, Produktionsstandorte und -einrichtungen, Produktionskapazitäten, Stärken und Schwächen des Unternehmens, Produkteinführung, Produktbreite und -breite, Anwendung Dominanz. Die oben angegebenen Datenpunkte beziehen sich nur auf den Fokus der Unternehmen auf den Markt für ophthalmologische Laser.

Die im Marktbericht für Augenlaser behandelten Hauptakteure sind Alcon, Carl Zeiss Meditec AG, Ellex Inc., Abbott, Bausch & Lomb Incorporated, Topcon Corporation, IRIDEX Corporation, Lumenis., Ziemer Ophthalmic Systems, NIDEK CO., LTD, Johnson & Johnson Surgical Vision Inc., LUMIBIRD, LIGHTMED, Coherent, Inc., Ocular Instruments., ASICO, LLC., Deka MELA srl, NoIR Laser Company, L.L.C., neben anderen nationalen und globalen Playern. Marktanteilsdaten sind für global, Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik (APAC), Naher Osten und Afrika (MEA) sowie Südamerika separat verfügbar. DBMR-Analysten verstehen Wettbewerbsstärken und bieten Wettbewerbsanalysen für jeden Wettbewerber separat an.

Augenlaser Marktumfang und Marktgröße

Der Markt für Augenlaser ist nach Produkttyp, Anwendung und Endbenutzer segmentiert. Das Wachstum dieser Segmente hilft Ihnen bei der Analyse magerer Wachstumssegmente in den Branchen und bietet den Benutzern einen wertvollen Marktüberblick und Markteinblicke, um strategische Entscheidungen zur Identifizierung von Kernmarktanwendungen zu treffen.

• Auf der Grundlage des Produkttyps wird der Markt für ophthalmologische Laser in Femtosekundenlaser, Excimerlaser, Nd:YAG-Laser, Diodenlaser und andere Laser unterteilt. Andere Laser werden weiter in Nd unterteilt: YAG-Laser, die mit grüner Wellenlänge (532 NM) arbeiten, Festkörperlaser, optisch gepumpte Halbleiterlaser und Laser mit Fasertechnologie.

• Auf der Grundlage der Anwendung wird der Markt für ophthalmologische Laser in Brechungsfehlerkorrektur, Kataraktentfernung, Glaukombehandlung, Behandlung von diabetischer Retinopathie, AMD-Behandlung und andere Anwendungen unterteilt. Andere Anwendungen werden weiter unterteilt in Netzhautvenenverschlüsse, Augentumore, zentrale seröse Chorioretinopathie, Netzhautbrüche und -ablösungen, Augenschwimmer, Hornhautdystrophien, Hornhautvernarbung, Makulaödem und choroidale Neovaskularisation.

• Auf der Grundlage des Endverbrauchers wird der Markt für Augenlaser in Krankenhäuser und Kliniken sowie ambulante Chirurgiezentren (ASCs) unterteilt.

Augenlaser Marktanalyse auf Länderebene

Der Augenlaser-Markt wird analysiert, und Einblicke in die Marktgröße und -trends werden nach Land, Produkttyp, Anwendung und Endbenutzer, wie oben erwähnt, bereitgestellt.

Die im Marktbericht für Augenlaser behandelten Länder sind die USA, Kanada und Mexiko in Nordamerika

rica, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Niederlande, Schweiz, Belgien, Russland, Italien, Spanien, Türkei, Rest Europas in Europa, China, Japan, Indien, Südkorea, Singapur, Malaysia, Australien, Thailand, Indonesien, Philippinen, Rest des asiatisch-pazifischen Raums (APAC) im asiatisch-pazifischen Raum (APAC), Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Südafrika, Ägypten, Israel, Rest des Nahen Ostens und Afrikas (MEA) als Teil des Nahen Ostens und Afrikas (MEA), Brasilien , Argentinien und das übrige Südamerika als Teil von Südamerika.

