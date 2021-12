Globaler Markt für QR-Code-Etiketten 2021 LINTEC Corporation., CCL Industries, Packtica Sdn Bhd., Label Logic, Inc., Hibiscus Plc

Der Markt für QR-Code-Etiketten wird bis 2027 eine geschätzte Bewertung von 2.210,04 Millionen US-Dollar erreichen, während dieses Wachstum für den erwarteten Zeitraum von 2020 bis 2027 mit einer Rate von 9,25% verzeichnet wird wächst derzeit aufgrund von Faktoren wie der steigenden Nachfrage nach Marken und Werbung, Vermögensverwaltung, Online-Zahlungen, Sicherheit und verschiedenen anderen persönlichen Zwecken.

Der Markt für QR-Code-Etiketten bietet folgende Vorteile: – LINTEC Corporation., CCL Industries, Packtica Sdn Bhd., Label Logic, Inc., Hibiscus Plc, COLOR DATA UK LTD, Advanced Labels NW, Coast Label Company, Label Impressions, Inc., Consolidated Label Co, Avery Products Corporation, Afinia Label, PPG Industries, Inc., Fastroll Labels (Malaisie) Sdn Bhd, Multi-Color Corporation

In diesem Bericht werden der Status und die Prognose des globalen Marktes für QR-Code-Etiketten untersucht und die globale Marktgröße für QR-Code-Etiketten (Wert und Volumen), der Umsatz (Millionen USD), der Produktpreis nach Herstellern, Typ, Anwendung und Region kategorisiert. Der Marktbericht für QR-Code-Etiketten nach Material, Anwendung und Geografie mit globaler Prognose bis 2027 ist ein Kenner, und umfassende Untersuchungen liefern Details zu den wichtigsten wirtschaftlichen Situationen in den Provinzen auf der ganzen Welt, wobei der Schwerpunkt auf wichtigen Bezirken (Nordamerika, Südamerika, Europa und Asien-Pazifik) liegt. und die entscheidenden Nationen (USA, Deutschland, Großbritannien, Japan, Südkorea und China).

Par type d’étiquette (étiquettes à manchon, étiquettes collées, étiquettes autocollantes, autres étiquettes), type de matériau (papier, plastique, PVC, PET, vinyle), technologies d’impression (flexographie, impression numérique, lithographie offset, impression hélio, autre Technologies d’impression), utilisation finale (aliments et boissons, produits pharmaceutiques, soins personnels et cosmétiques, automobile, soins à domicile et articles de toilette, produits chimiques, industriels, autres)

Segment de marché par régions, l’analyse régionale couvre :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Italie, pays nordiques, Espagne, Suisse et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Inde, Asie du Sud-Est et reste de l’APAC)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Chili, Colombie, reste des pays, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Turquie, Nigéria, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Table des matières –

Taille, état et prévisions du marché mondial des étiquettes de code QR 2027

1 Aperçu du marché

2 Profils de fabricants

3 Ventes mondiales d’étiquettes de code QR, revenus, part de marché et concurrence par fabricant

4 Analyse mondiale du marché des étiquettes de code QR par régions

5 Étiquette de code QR d’Amérique du Nord par pays

6 Étiquette de code QR Europe par pays

7 QR Asie-Pacifique Étiquette de code par pays

8 Étiquette de code QR d’Amérique du Sud par pays

9 Étiquette de code QR du Moyen-Orient et d’Afrique par pays

10 Segment de marché

mondial des étiquettes de code QR par type 11 Segment de marché mondial des étiquettes de code QR par application

12 Prévisions du marché des étiquettes de code QR

13 Canal de vente, Distributeurs, commerçants et revendeurs

14 Résultats et conclusion de la recherche

15 Annexe

Aperçu des chapitres analysant en détail le marché mondial des étiquettes de code QR :

Le chapitre 1 détaille les informations relatives à l’introduction de l’étiquette QR Code, à l’étendue du produit, à l’aperçu du marché, aux risques de marché, aux forces motrices du marché, etc.

Le chapitre 2 analyse les principaux fabricants du marché des étiquettes de code QR en termes de ventes, de revenus, etc. pour la période de prévision 2021 à 2027

Le chapitre 3 analyse le paysage de la concurrence parmi les fabricants les plus importants en fonction des ventes, des revenus, de la part de marché, etc. pour la période 2021 à 2027.

Le chapitre 4 définit le marché mondial par régions et leur part de marché, leurs ventes, leurs revenus, etc. pour la période allant jusqu’en 2028.

Les chapitres 5 à 9 analysent les régions d’étiquette de code QR avec les pays d’étiquette de code QR en fonction de la part de marché, des revenus, des ventes, etc.

Les chapitres 10 et 11 contiennent les connaissances concernant les types et les applications de base du marché, la part de marché des ventes, le taux de croissance, etc. pour la période de prévision 2021 à 2027.

Le chapitre 12 se concentre sur les prévisions de marché pour 2021 à 2027 pour le marché des étiquettes de code QR par régions, type et application, ventes et revenus.

Les chapitres 13 à 15 contiennent les détails transitoires associés aux canaux de vente, aux fournisseurs, aux commerçants, aux revendeurs, aux résultats de recherche et aux conclusions, etc. pour le marché des étiquettes de code QR.

