Globaler Markt für Luxusparfüms 2021 | Chanel SA, LVMH, Burberry, Estée Lauder Inc., Elizabeth Arden, Inc., DOLCE & GABBANA, Tommy Hilfiger Lizenzierung

Der Markt für Luxusparfüms wird im Prognosezeitraum 2021 bis 2028 voraussichtlich um 6,20% wachsen und bis 2028 einen Wert von 21.479,82 Mio. USD erreichen. Der Marktforschungsbericht Bridge on the Luxury Parfume Market bietet Analysen und Informationen zu den verschiedene Faktoren, die voraussichtlich während des gesamten Prognosezeitraums vorherrschen und sich auf das Wachstum des Marktes auswirken. Die rasante Urbanisierung verstärkt das Wachstum des Luxusparfümmarktes.

Der Marktbericht für Luxusparfüms präsentiert die Profile der folgenden Unternehmen: – Chanel SA, LVMH, Burberry, Estée Lauder Inc., Elizabeth Arden, Inc., DOLCE & GABBANA, Tommy Hilfiger Licensing, LLC, Lacome, NARS, Christian Dior SE, Laura Mercier Cosmetics, Charlotte Tilbury Beauty Ltd., Chanel, Estee Lauder Companies Inc., LOreal SA, Tatcha LLC, Giorgio Armani SpA, Biotherm, Guerlain, Shiseido Company Limited, Givenchy, Estee Lauder Companies Inc., Yves Saint Laurent Beauté, Shiseido Company Limited, Burt’s Bees

Luxusparfums beziehen sich auf die Art von Parfüms, die einzigartige Düfte aufweisen und sehr wünschenswert sind. Diese Produkte werden ausschließlich mit seltenen Düften, sowie feinsten Zutaten hergestellt, was ein Individuum einzigartig und attraktiv macht. Luxusdüfte werden mit raffinierteren Düften mit subtilen Tönen und perfekter Balance hergestellt. Die Hersteller konzentrieren sich auf die Entwicklung von Parfümflakons, um Luxusdüfte gehobener und exklusiver zu machen.

Je nach Endverbraucher (Mann, Frau, Unisex), den Vertriebskanälen (Super- und SB-Warenhäuser, Fachgeschäfte, Online-Verkauf etc.)

Marktsegmente nach Regionen, Ziel der regionalen Analyse:

Nordamerika (USA, Kanada, Mexiko)

Europa (Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Niederlande, Italien, skandinavische Länder, Spanien, Schweiz, sonstiges Europa)

Asien-Pazifik (China, Japan, Australien, Neuseeland, Südkorea, Indien, Südostasien und andere ICCAs)

Südamerika (Brasilien, Argentinien, Chile, Kolumbien, andere Länder usw.)

Naher Osten und Afrika (Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Israel, Ägypten, Türkei, Nigeria, Südafrika und andere MEAs)

Inhalt –

Globale Marktgröße, Status und Prognose für Luxusparfüms bis 2028

1 Marktübersicht

2 Herstellerprofil

3 Globaler Umsatz, Gewinn, Marktanteil, Wettbewerb um Hersteller von Luxusdüften

Globale Luxusparfüm-Marktanalyse nach Regionen

Nordamerikanische Luxusparfums nach 5 Ländern

Europäische Luxusdüfte aus 6 Ländern

7 Luxusdüfte aus den asiatisch-pazifischen Ländern

8 Länder Sud Rice Premium Parfum

9 Luxusparfums aus dem Nahen Osten und Afrika nach Ländern

10 globale Marktsegmente für Luxusparfüms nach Typ

11 Globale Marktsegmente für Luxusparfüms nach Anwendung

12 Marktprognose für Luxusparfüms

13 Vertriebskanäle, Distributoren, Reseller, Reseller

14 Ergebnisse und Schlussfolgerungen der Untersuchung

15 Anhang

Ein In- Depth Analysis Of The globaler Luxus , Parfüm Markt Kapitel Zusammenfassung:

Kapitel 1 bietet Einblicke in Premium-Düfte, Produktumfang, Marktüberblick, Marktrisiko, Marktdrift usw.

Kapitel 2 analysiert die wichtigsten Hersteller des Luxus-Parfüm-Marktes auf der Grundlage von Umsatz, Umsatz usw. für den Prognosezeitraum 2021 bis 2028.

Kapitel 3 analysiert den Wettbewerb zwischen Top-Herstellern nach Umsatz, Umsatz, Marktanteil usw. von 2021 bis 2028.

Kapitel 4 definiert den Weltmarkt nach Regionen sowie Marktanteil, Umsatz, Umsatz usw. für den Zeitraum bis 2028.

In den Kapiteln 5 bis 9 werden die Luxusdüfte-Regionen und -Länder auf der Grundlage von Marktanteil, Umsatz, Umsatz usw. analysiert.

Die Kapitel 10 und 11 vermitteln Kenntnisse über Typen und Anwendungen basierend auf Markt, Marktanteil, Wachstumsraten usw. für den Prognosezeitraum 2021-2028.

Kapitel 12 konzentriert sich auf die Marktprognose für den Luxusparfüm-Markt nach Region, Typ und Verwendung, Umsatz und Umsatz von 2021 bis 2028.

Die Kapitel 13 bis 15 enthalten vorübergehende Details zu Vertriebskanälen, Lieferanten, Händlern, Händlern, Ergebnissen, Schlussfolgerungen und mehr zum Luxusparfüm Markt.

