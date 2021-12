Globaler Markt für Kraftrohre 2021 Ace Paper Tube, Valk Industries, Inc., Western Container Corporation, Chicago Mailing Tube

Der Kraft-Tube-Markt wird für den Prognosezeitraum 2020 bis 2027 voraussichtlich mit einer Wachstumsrate von 6,5 % wachsen. Der Kraft-Tube-Marktbericht analysiert das derzeit wachsende Wachstum, um maximalen Schutz und die langfristige Speicherung von Dokumenten zu gewährleisten.

Krafttuben sind eine Art Kartonprodukt, das aus Kraftpapier, Holzzellstoff und Oberflächenzusätzen hergestellt wird und normalerweise eine zylindrische und hohle Form hat, die den Produkten Festigkeit, Druck und Haltbarkeit verleiht, da sie zum Aufbewahren von Dokumenten mit großen Formaten und anderen Einsatzmaterialien nützlich sind.

Le rapport sur le marché des tube kraft présente les entreprises suivantes, notamment : – Ace Paper Tube, Valk Industries, Inc., Western Container Corporation, Chicago Mailing Tube, PTS Manufacturing Co., Yazoo Mills Inc., Ridgid Paper Tube Corporation, Pacific Paper Tube , International Plastics Inc., Wes-Pac Inc., Mil-Spec Industries Corporation, Acme Spirally Wound Paper Products, Inc., Berenz Packaging Corporation, Custom Paper Tubes, Armbrust Paper Tubes, Inc., Sonoco Products Company, Erdie Industries

In diesem Bericht werden der Status und die Prognose des globalen Marktes für Kraftrohre untersucht und die Größe (Wert und Volumen) des globalen Marktes für Kraftrohre, der Umsatz (Mio. USD), der Produktpreis nach Herstellern, Typ, Anwendung und Region kategorisiert. Der Marktbericht für Kraftschläuche nach Material, Anwendung und Geografie mit globaler Prognose bis 2027 ist ein Kenner, und umfassende Untersuchungen liefern Details zu den wichtigsten wirtschaftlichen Situationen in den Provinzen auf der ganzen Welt mit Schwerpunkt auf den wichtigsten Bezirken (Nordamerika). -Pazifik) und die entscheidenden Nationen (USA, Deutschland, Großbritannien, Japan, Südkorea und China).

Nach Produkttyp (gekräuselte Endrohre, Teleskop-Versandrohre, verstellbare Versandrohre, andere), Innendurchmesser (weniger als 5 Zoll Durchmesser, 5 Zoll bis 5 Zoll Durchmesser, mehr als 5 Zoll Durchmesser), Lage (einlagig, doppellagig, dreilagig), Endverbraucherindustrie (Lebensmittelindustrie, Kosmetik- und Körperpflegeindustrie, Architektur- und Bauindustrie, Modedesignindustrie und Schmuck, Sonstiges)

Marktsegment nach Regionen, regionale Analyse umfasst:

Nordamerika (USA, Kanada und Mexiko)

Europa (Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Niederlande, Italien, nordische Länder, Spanien, Schweiz und übriges Europa)

Asien-Pazifik (China, Japan, Australien, Neuseeland, Südkorea, Indien, Südostasien und übriges APAC)

Südamerika (Brasilien, Argentinien, Chile, Kolumbien, restliche Länder usw.)

Naher Osten und Afrika (Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Israel, Ägypten, Türkei, Nigeria, Südafrika, Rest von MEA)

