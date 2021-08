Kaffeepads-Markt – Anstieg des Verkaufs von Kaffeepads über E-Commerce-Websites, um neue Möglichkeiten für Kaffeepadhersteller zu schaffen

Kaffeepads sind runde Pads, die in einen Filter gelegt werden, um Kaffee zu brühen. Kaffeepads werden in Einzeldosen verpackt und der geröstete gemahlene Kaffee wird abgemessen und in zwei Blätter Papier gepresst. Es enthält durchschnittlich 7 Gramm Kaffee. Kaffeepads werden auch als Kaffeepads bezeichnet. Es sieht Teebeuteln sehr ähnlich, außer dass Teebeutel rund sind.