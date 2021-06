Startseite/Welt/ Globaler Markt für intelligente Backöfen 2021 – Geschäftsakteure | June Life, Inc., Robert Bosch GmbH, Sharp Corporation, Samsung Electronics Co., Ltd., LG Corporation und andere

Globaler Markt für intelligente Backöfen 2021 – Geschäftsakteure | June Life, Inc., Robert Bosch GmbH, Sharp Corporation, Samsung Electronics Co., Ltd., LG Corporation und andere