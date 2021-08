Globaler Markt für industrielle Kühlgeräte: Umfrage zu neuen Chancen 2019 – 2027

Transparency Market Research hat einen neuen Bericht zum globalen Yachtcharter für den Prognosezeitraum 2019–2027 veröffentlicht. Dem Bericht zufolge wird der globale Yachtcharter-Markt bis 2027 voraussichtlich ~25,5 Mrd. USD erreichen und im Prognosezeitraum mit einer CAGR von ~7% wachsen.

Globaler Markt für Yachtcharter: Wichtige Erkenntnisse

Dem Bericht zufolge wird der globale Markt für Yachtcharter aufgrund des Aufkommens des Luxustourismus im asiatisch-pazifischen Raum voraussichtlich stark expandieren.

Es wird erwartet, dass die Verlagerung des Verbrauchertrends vom Eigentum zum Mieten den Yachtcharter-Markt ankurbelt.

Im Bereich Yachtcharter entstehen neue Geschäftsmodelle wie Skipper-Charter oder Kreuzfahrt-Charter.

Expansion des globalen Yachtcharter-Marktes

Die hohen Kosten, die mit dem Besitz von Yachten verbunden sind, ermutigen Kunden, sich für Yachtcharter anstelle von Buyouts zu entscheiden. Ein Yachtcharter ist ein wirtschaftlicheres Reiseprogramm, da die Verbraucher nur einmal während der Nutzung im Vergleich zum Besitz bezahlen und zum Ziel fliegen und dann chartern können, anstatt zum Ziel zu segeln, was Zeit und Treibstoff spart. Die Präferenzen der Verbraucher, die mit dem Besitz von Luxusgütern wie Yachten verbunden sind, ändern sich, und die Menschen sind gegenüber Charterdiensten akzeptabler, was den Yachtchartermarkt schätzungsweise antreiben wird.

Abgelegene Reiseziele wie Alaska, USA, Sea of ​​Cortez USA, Antarktis und mikronesische Inseln im asiatisch-pazifischen Raum werden bei Touristen immer beliebter, was wiederum den Yachtcharter-Markt ankurbeln wird.

Es wird erwartet, dass die zunehmende Popularität von Yachtcharter für Firmenveranstaltungen und Geschäftsangelegenheiten das Marktwachstum ankurbelt.

Flaggenstaat-Regeln, regulatorische Unsicherheiten und grenzüberschreitende Operationen werden wahrscheinlich das Wachstum des Yachtcharter-Marktes behindern.

Fordern Sie für weitere Einblicke in die Branche die Broschüre an: https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=B&rep_id=11225

Bezogen auf die Yachtgröße hielt das mittlere Segment einen führenden Anteil am Yachtcharter-Markt. Auch das kleine Segment hatte einen bedeutenden Anteil; Aufgrund der Vorliebe für Luxus verlagert sich die Nachfrage jedoch allmählich in Richtung mittelgroßer Yachten.

Auf Kundenseite entfielen führende Anteile am weltweiten Yachtcharter-Markt auf die Segmente Corporate und Retail. Charteryachten werden weltweit zunehmend für Firmenveranstaltungen eingesetzt. Von Unternehmen gecharterte Yachten entwickeln sich zu einem Ort für Investorentreffen und Kundenpräsentationen. Das Retail-Segment umfasst Reisebüros und Makler, die Yachten buchen. Einzelhändler verwalten die Reisen, Verhandlungen, Verträge und Steuern im Zusammenhang mit der Anmietung einer Yacht, was dem Endbenutzer diesen Ärger erspart.

Regionale Analyse des globalen Marktes für Yachtcharter

In Bezug auf die Region wurde der globale Yachtcharter-Markt in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, den Nahen Osten und Afrika sowie Lateinamerika unterteilt. Europa hielt aufgrund der hohen Nachfrage aus den Gebieten rund um das Mittelmeer einen beachtlichen Anteil am weltweiten Yachtchartermarkt. Der Yachtcharter-Markt in Europa wächst aufgrund der hohen Präferenz für den nautischen Tourismus in der Region. Kroatien und Griechenland hielten zusammen einen großen Anteil am Yachtcharter-Markt in Europa, aufgrund der malerischen Küsten und des Anstiegs des nautischen Tourismus in diesen Ländern.