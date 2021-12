Globaler Markt für funktionelle Süßwaren 2021 Cargill Incorporated, Kerry Inc., Mars Incorporated, Perfetti Van Melle, Yildiz Holding, Mount Franklin Foods

Der Markt für funktionelle Süßwaren wird voraussichtlich bis 2028 einen Wert von 1,82 Milliarden US-Dollar erreichen und für den Prognosezeitraum von 2021 bis 2028 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 8,60% wachsen. Die verschiedenen Vorteile der Funktionalen Süßwaren sind dafür verantwortlich für das Wachstum des Marktes für funktionelle Süßwaren im Prognosezeitraum 2021 bis 2028.

Süßwaren sind im Allgemeinen die Kunst der Herstellung von Süßigkeiten, bei denen es sich um Lebensmittel mit hohem Zucker- und Kohlenhydratgehalt handelt. Süßwaren werden in zwei sich überschneidende Hauptkategorien eingeteilt, wie Zuckerwaren und Backwaren.

Innovative Produkteinführungen mit überlegenen Eigenschaften wie wenig Fett, Zucker und Cholesterin gehören zu den wichtigsten Faktoren, die das Marktwachstum ankurbeln werden. Die rasante Urbanisierung und die veränderten Essgewohnheiten der Verbraucher werden voraussichtlich auch die Marktnachfrage nach funktionellen Süßwaren im Prognosezeitraum 2021 bis 2028 ankurbeln. Darüber hinaus wird der Anstieg des Konsums von Süßwarenprodukten in den Industrie- und Entwicklungsländern zusammen mit einer steigenden Nachfrage für zuckerfreie Produkte aufgrund des gestiegenen Gesundheitsbewusstseins der Verbraucher dürften das Wachstum des Marktes für funktionelle Süßwaren ebenfalls ankurbeln. Außerdem,

Der Bericht über den Markt für funktionelle Süßwaren stellt die folgenden Unternehmen vor, darunter: – Cargill Incorporated, Kerry Inc., Mars Incorporated, Perfetti Van Melle, Yildiz Holding, Mount Franklin Foods, THE HERSHEY COMPANY, Hearthside Food Solutions LLC., A. Loacker USA Inc ., Petra Foods Limited, Unilever, Kellogg Co., Nestlé, Olam International, Ferrero, GCMMF, Lotte India, DuPont, DSM, ADM und Tate & Lyle

Dieser Bericht untersucht den globalen Status und die Prognose des Marktes für funktionelle Süßwaren und kategorisiert die globale Größe (Wert und Volumen) des Marktes für funktionelle Süßwaren, den Umsatz (Millionen USD), den Produktpreis nach Herstellern, Typ, Anwendung und Region. Der Marktbericht für funktionelle Süßwaren nach Material, Anwendung und Geographie mit globaler Prognose bis 2027 ist ein Kenner und weitreichende Untersuchungen liefern Details zu den wichtigsten wirtschaftlichen Situationen in den Provinzen der Welt und konzentrieren sich auf die Hauptbezirke (Nordamerika, Südamerika, Europa und Asien-Pazifik). ) und die entscheidenden Nationen (USA, Deutschland, Großbritannien, Japan, Südkorea und China).

Von Natur (Bio, Konventionell), Typ (Zuckerwaren, Backwaren, Schokoladenwaren), Funktion (Kognitives Wohlbefinden, Leistungsverstärker, Wellnessverstärker, Mundpflege, Andere), Inhaltsstoffe (Protein, Omega 3 und Omega 6, Vitamine und Mineralstoffe) , Probiotika, Sonstiges), Anwendung (Kinder, Mittleres Alter, Senior, Jugend), Vertriebskanal (Direktvertrieb, Indirekter Verkauf)

Marktsegment nach Regionen, regionale Analyse umfasst:

Nordamerika (USA, Kanada und Mexiko)

Europa (Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Niederlande, Italien, Nordische Nationen, Spanien, Schweiz und übriges Europa)

Asien-Pazifik (China, Japan, Australien, Neuseeland, Südkorea, Indien, Südostasien und Rest von APAC)

Südamerika (Brasilien, Argentinien, Chile, Kolumbien, Rest der Länder usw.)

Naher Osten und Afrika (Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Israel, Ägypten, Türkei, Nigeria, Südafrika, Rest von MEA)

Inhaltsverzeichnis –

Globale Marktgröße, Status und Prognose für funktionelle Süßwaren bis 2028

1 Marktüberblick

2 Herstellerprofile

3 Globaler Umsatz, Umsatz, Marktanteil und Wettbewerb nach Herstellern

4 Globale Marktanalyse für funktionelle Süßwaren nach Regionen

5 Nordamerika Funktionelle Süßwaren nach Ländern

6 Europa Funktionelle Süßwaren nach Ländern

7 Asien-Pazifik Funktionelle Süßwaren nach Ländern

8 Südamerika Funktionelle Süßwaren nach Ländern

9 Naher Osten und Afrika Funktionelle Süßwaren nach Ländern

10 Globales Marktsegment für funktionale Süßwaren nach Typ

11 Globales Marktsegment für funktionale Süßwaren nach Anwendung

12 Marktprognose für funktionale Süßwaren

13 Vertriebskanal, Distributoren, Händler und Händler

14 Forschungsergebnisse und Schlussfolgerungen

15 Anhang

Gründe, warum Sie diesen Bericht kaufen sollten

Verstehen Sie die Gegenwart und Zukunft des Marktes für funktionelle Süßwaren in entwickelten und aufstrebenden Märkten.

Der Bericht hilft bei der Neuausrichtung der Geschäftsstrategien, indem die Geschäftsprioritäten für funktionelle Süßwaren hervorgehoben werden.

Der Bericht beleuchtet das Segment, von dem erwartet wird, dass es die Branche und den Markt für funktionelle Süßwaren dominiert.

Prognostiziert die Regionen, von denen erwartet wird, dass sie den Aufstieg wahrnehmen.

Die neuesten Entwicklungen in der Branche für funktionelle Süßwaren und Details zu den Branchenführern sowie deren Marktanteil und Methoden.

Spart Zeit bei der Einstiegsrecherche, da der Bericht wichtige Daten zu Wachstum, Größe, führenden Akteuren und Branchensegmenten enthält.

Sparen und sparen Sie Zeit bei der Durchführung von Einstiegsrecherchen, indem Sie Wachstum, Größe, führende Akteure und Segmente auf dem globalen Markt unterscheiden.

