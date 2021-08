Startseite/Technologie/ Globaler Markt für elektronische Design-Automatisierungssoftware: Zukunftsaussichten 2027 |Altium LLC, Cadence Design Systems, Inc., ANSYS, Inc., Synopsys, Inc., Silvaco, Inc.

