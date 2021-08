Globaler Markt für die Stromerzeugung aus Biomasse: Kosteneffiziente, umweltfreundliche Holzbiomasse entwickelt sich als bevorzugter Rohstoff, um den führenden Anteil zu erobern, sagt TMR

Der globale Markt für Biomasse-Stromerzeugung wurde von Transparency Market Research (TMR) prognostiziert, um eine fragmentierte Natur zu zeigen, da eine große Anzahl von Akteuren vorhanden ist, die ihr Geschäft in der Branche aufbauen möchten. Einige der prominenten Namen auf dem Markt könnten Forth Energy Ltd., Helius Energy Plc, Ameresco, Inc., The Babcock & Wilcox Company und DONG Energy A/S sein. Um auf dem Markt stärker Fuß zu fassen, wurde erwartet, dass die meisten Akteure verschiedene Geschäftsstrategien verfolgen, einschließlich Akquisition, Partnerschaft und Produktinnovation.

Japan wurde im April 2017 von einem Joint Venture zwischen Mitsubishi Corporation Power Systems, Inc. und The Kansai Electric Power Co., Inc. (KEPCO) als bevorzugter Markt ausgewählt, um ein Biomasse-Stromerzeugungsprojekt einzuweihen Gesamtkohlenstoffemissionen, indem die Verwendung von Holzbiomasse gegenüber Roh- oder Schweröl bevorzugt wird.

Laut einer neuen Studie von TMR wird der globale Markt zur Stromerzeugung aus Biomasse bis 2022 voraussichtlich einen Wert von 50,52 Mrd. US-Dollar erreichen. Auf Basis der Rohstoffe könnte Holzbiomasse aufgrund ihrer Kosten einen größeren Marktanteil gewinnen -effiziente und umweltfreundliche Segen. Geografisch gesehen wird Nordamerika aufgrund der ermutigenden staatlichen Unterstützung und des vielversprechenden Regulierungsrahmens voraussichtlich die Führung übernehmen.

Rückgang der Treibhausgasemissionen, Energieerzeugungskosten beleben die Nachfrage

Die meisten Volkswirtschaften rund um den Globus, d. Indonesien, Indien, Australien, das Vereinigte Königreich und die USA schlagen Gesetze vor oder bieten Anreize und Zuschüsse zur Unterstützung der Anwendung der Stromerzeugung aus Biomasse. Darüber hinaus könnte der Weltmarkt für die Stromerzeugung aus Biomasse durch mehrere Vorteile der Technik privilegiert sein, wie beispielsweise eine bessere öffentliche Gesundheit, sauberere Luft und verbesserte Sichtbarkeit.

Neben einer spürbaren Reduzierung des Ausstoßes von Treibhausgasen könnte der Einsatz von Biomasse in der Stromerzeugung auch zur Kostenkontrolle der Energieerzeugung beitragen. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Stromerzeugung aus Biomasse zu einem deutlichen Rückgang von Umweltgefahren einschließlich der Luftverschmutzung beitragen wird. Dies könnte auf den Einsatz menschlicher und natürlicher Abfälle bei der Stromerzeugung aus Biomasse zurückzuführen sein.

Anwendungen wie industrielle Prozesse und Transporte sollen lukrative Möglichkeiten bieten, da auf den Einsatz konservativer Energiequellen wie Diesel verzichtet werden muss. Entwicklungsländer könnten die Nachfrage auf dem Weltmarkt zur Stromerzeugung aus Biomasse angesichts der raschen Urbanisierung und Industrialisierung erhöhen, die den Bedarf an leicht zugänglicher, kostengünstiger und zuverlässiger Energieversorgung erhöhen.

Schwache Lieferkette hemmt Wachstum von Branchenakteuren

Trotz der positiven Mittel zur Generierung von Wachstum auf dem internationalen Markt für Biomasse-Stromerzeugung wurden den Teilnehmern einige Herausforderungen prognostiziert, wie zum Beispiel die Existenz einer schwachen Lieferkette und ein geringes Bewusstsein für die Technik.

Die Stromerzeugung aus Biomasse könnte jedoch stark gegen die traditionellen Techniken der Stromerzeugung kämpfen, während sie auf den erschwinglichen Kosten für landwirtschaftliche Abfälle und Forstwirtschaft steht. Selbst im Hinblick auf die hohen Rohstoffkosten in bestimmten Ländern wurde davon ausgegangen, dass die Stromerzeugung aus Biomasse die Stromerzeugung mit Kohlefeuerung übertreffen wird. Auf dem internationalen Markt für die Stromerzeugung aus Biomasse könnten weitere Perspektiven entstehen, da die Neigung zur netzunabhängigen Stromversorgung weiter zunimmt und Biomasse als praktikable Alternative fördert.

Die in dieser Überprüfung präsentierten Informationen basieren auf einem TMR-Bericht mit dem Titel „Biomass Power Generation Market (Feedstock – Woody Biomass, Agriculture and Forest Residues, Biogas and Energy Crops, Urban Residues, and Landfill Gas (LFG) Feedstock; Technology – Anaerobic Digestion , Verbrennung, Vergasung, Mitfeuerung und KWK sowie LFG) – Globale Branchenanalyse, Größe, Anteil, Wachstum, Trends und Prognose 2014 – 2022.“

