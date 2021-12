Globaler klinischer Labordienstleistungsmarkt – Welche Faktoren beeinflussen Wachstum und Nachfrage der Industrie – Trends und Prognosen bis 2028

Dieser Marktforschungsbericht für klinische Labordienstleistungen bietet eine detaillierte Zusammenfassung der Studie für den Markt und deren Auswirkungen auf diese Branche. Die wichtigste Forschungsmethodik, die hier vom DBMR-Team verwendet wird, ist die Daten-Triangulation, die Data Mining, Analyse der Auswirkungen von Datenvariablen auf den Markt und primäre Validierung umfasst. Dieser umfassende Marktforschungsbericht ist das Rückgrat für den Geschäftserfolg in jeder Branche. Auch Clinical Laboratory Services Market Report gibt ein tiefgreifendes Wissen über die jüngsten Entwicklungen, Produkteinführungen sind, während auch die Spur für die jüngsten Akquisitionen, Fusionen, Joint Ventures und Wettbewerbsforschung in der globalen Marktindustrie zu halten.

Marktanalyse und Erkenntnisse: Globaler Markt für klinische Labordienstleistungen

Es wird erwartet, dass der Markt für klinische Labordienstleistungen im Prognosezeitraum 2021 bis 2028 ein Marktwachstum erzielt. Data Bridge Market Research analysiert, dass der Markt im Prognosezeitraum von 2021 bis 2028 mit einer CAGR von 7.2% wächst und bis 2028 voraussichtlich USD 4, 43.369,94 Millionen erreichen wird. Steigende Infektionskrankheiten weltweit und Fortschritte bei klinischen Diagnosemethoden sind ein Treiber für das Wachstum des Marktes für klinische Labordienstleistungen.

Klinische Labors sind ein wichtiger Teil des Gesundheitsbereichs. Die meisten diagnostischen Tests, angefangen von der Blutuntersuchung bis zur genetischen Analyse, werden in diesen klinischen Labors durchgeführt, um verschiedene Krankheiten nachzuweisen. Klinische Labors bieten Daten und Ressourcen, die zur Optimierung der erforderlichen Verteilung im Gesundheitssystem führen, wie Diagnostik und Testergebnisse. Dies erhält und liefert zuverlässige und korrekte Testergebnisse, die es Ärzten ermöglichen, geeignete klinische und diagnostische Entscheidungen auf verschiedenen Ebenen der Gesundheitsdienste zu treffen. Dies ermöglicht es Ärzten, die Behandlung anzupassen, zu beginnen und auch abzubrechen, was ohne medizinische Laboreinrichtungen behindert würde. Klinische Labordienstleistungen umfassen Arzneimittelforschung, Arzneimittelentwicklung, bioanalytische und Laborchemie, toxikologische Tests, Zell- und Gentherapie sowie präklinische und klinische studienbezogene Dienstleistungen. Unabhängige und Referenzlaboratorien, Krankenhauslaboratorien, Labors für Krankenpflege und Arztpraxen sind einige der wichtigsten Anbieter klinischer Labordienstleistungen.

Führende Unternehmen, die sowohl auf regionaler als auch auf globaler Ebene:

Wettbewerbslandschaft und Marktanteilsanalyse für klinische Labordienstleistungen

Klinische Labordienstleistungen Markt Wettbewerbslandschaft bietet Details von Wettbewerber. Details enthalten sind Unternehmensübersicht, Unternehmensfinanzen, erzielte Einnahmen, Marktpotenzial, Investitionen in Forschung und Entwicklung, neue Marktinitiativen, Produktionsstandorte und -einrichtungen, Unternehmensstärken und -schwächen, Produkteinführung, Pipelines für Produktversuche, Produktzulassungen, Patente, Produktbreite und -breite, Anwendungsdominanz, Technologie-Lebensader-Kurve. Die oben genannten Datenpunkte beziehen sich nur auf den Fokus des Unternehmens auf den Markt für klinische Labordienstleistungen.

Die großen Unternehmen, die den Umgang im klinischen Labor services-Mayo-Stiftung für Medizinische Bildung und Forschung (MFMER), Laboratory Corporation of America Holding, Quest Diagnostics Incorporated, DaVita Inc., Eurofins Scientific, UNILABS, SYNLAB International GmbH, H. U. Gruppen Holdings, Inc. Sonic Healthcare, ACM Global Laboratories, Amedes Holding GmbH, LifeLabs, Abbott, Charles River, Siemens Healthineers AG, BioReference Laboratories, Inc. (Eine Tochtergesellschaft von Opko Health, Inc.), NeoGenomics Laboratories, Inc., KingMed Diagnostics, Genomic Health und ARUP Laboratories unter anderen inländischen Spielern. DBMR-Analysten verstehen Wettbewerbsstärken und bieten Wettbewerbsanalysen für jeden Wettbewerber separat an.

Viele Verträge, Vereinbarungen, Kooperationen und Starts werden auch von den Mitarbeitern der Unternehmen initiiert, die auch den Markt für klinische Labordienstleistungen beschleunigen.

Beispielsweise,

Im Juli 2021 kündigte Deep Bio, ein führendes Unternehmen in der Krebsdiagnostik mit künstlicher Intelligenz (KI), eine Forschungskooperationsvereinbarung mit ARUP Laboratories an, einem führenden US-Referenzlabor und weltweit führenden Unternehmen für innovative Laborforschung und -entwicklung .Diese Zusammenarbeit kommt dem Unternehmen im Hinblick auf den Einsatz künstlicher Intelligenz in der Krebsdiagnostik zugute.

Klinische Labordienstleistungen Marktumfang und Marktgröße

Der Markt für klinische Labordienstleistungen ist nach Spezialität, Anbieter, Anwendung und Servicetyp unterteilt. Das Wachstum unter Segmenten hilft Ihnen, Nischenbereiche des Wachstums und Strategien zu analysieren, um sich dem Markt zu nähern und Ihre Kernanwendungsbereiche und den Unterschied in Ihren Zielmärkten zu bestimmen.

Auf der Grundlage der Spezialität ist der Markt in klinische chemische Tests, hämatologische Tests, mikrobiologische Tests, immunologische Tests, Drogenmissbrauchstests, zytologische Tests und Gentests unterteilt. Im Jahr 2021 wird erwartet, dass das Segment klinische Chemietests den Markt dominieren wird, da die Fälle chronischer Krankheiten wie Lebererkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Bluterkrankungen zunehmen, was die Nachfrage nach klinischen Chemiedienstleistungen erhöht. Darüber hinaus wird erwartet, dass die steigende Nachfrage nach Point-of-Care-Testlösungen, die für die schnelle Diagnose der Krankheit verwendet werden, dem Markt zu einem signifikanten Wachstum verhilft.

Globaler Markt für klinische Labordienstleistungen: Regionale Analyse

Nordamerika [USA, Kanada, Mexiko]

Europa [Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien, Rest von Europa]

Asien-Pazifik [China, Indien, Japan, Südkorea, Südostasien, Australien, Rest des asiatisch-pazifischen Raums]

Südamerika [Brasilien, Argentinien, Rest von Lateinamerika]

Mittlerer Osten und Afrika [GCC, Nordafrika, Südafrika, Rest des Nahen Ostens und Afrikas]

