Globaler Gemüsefleisch Markt 2021 | Impossible Foods Inc., Gold & Green Foods Ltd., VBites Foods Limited, Maple Leaf Foods, Beyond Meat

Globaler Gemüsefleisch Markt 2021 | Impossible Foods Inc., Gold & Green Foods Ltd., VBites Foods Limited, Maple Leaf Foods, Beyond Meat

Der Markt für pflanzliches Fleisch wird bis 2028 auf 12,49 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll im Prognosezeitraum 2021 bis 2028 mit einer durchschnittlichen jährlichen Rate von 14,6% wachsen. Der rapide Anstieg der Fettleibigkeit und die hohe Nachfrage nach pflanzlichem Protein sind die Wachstumsfaktor des Kräuterfleischmarktes im Prognosezeitraum 2021 bis 2028.

Pflanzliches Fleisch ist eine Art von Lebensmittel, das aus veganen Quellen stammt, kein Fleisch verwendet, aber ähnliche Funktionalität und Geschmack bietet. Diese Produkte sollen dem massiven Fleischkonsum mit drastischen Auswirkungen auf die Umwelt entgegenwirken.

– Impossible Foods Inc., Gold&Green Foods Ltd., VBites Foods Limited, Maple Leaf Foods, Beyond Meat, Unilever, Conagra Brands, Inc., Quorn, Kellogg NA Co., Amy’s Kitchen, Inc., Sunfed, Tofurky, Atlantic Natural Foods , Inc., Fry Family Food, Nutrisoy Pty Ltd., Nasoya Foods USA, LLC, Nestlé, Hügli Holding AG, Lightlife Foods

Fordern Sie unter https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-plant-based-meat-market ein Muster dieser Premium-Forschung an

Der Haupttreiber für das Wachstum des Marktes für pflanzliches Fleisch ist die Zunahme der veganen und flexitarischen Bevölkerung auf der ganzen Welt. Darüber hinaus wird erwartet, dass das gestiegene Bewusstsein für die gesundheitlichen Vorteile von Fleisch pflanzlichen Ursprungs gegenüber tierischem Fleisch und das starke Wachstum staatlicher Initiativen sowie erhebliche Investitionen die Gesamtnachfrage des Marktes für Fleisch pflanzlichen Ursprungs während der Prognosezeitraum 2021 bis 2028. Darüber hinaus Es wird erwartet, dass die große Lebensmittelindustrie, die pflanzliche Fleischprodukte investiert und einführt, und der zunehmende Trend des Gesundheitsbewusstseins, das globale Pflanzenprotein zu beeinflussen, ebenfalls als wichtige Triebkräfte für den weltweiten Kräuterfleischmarkt dienen. Darüber hinaus treiben auch die Zunahme der veganen Bevölkerung und die hohe Nachfrage nach Bio-Lebensmitteln das Wachstum des pflanzlichen Fleischmarktes.

Nach Quelle (Soja, Weizen, Erbsen, Mykoprotein, Gluten, Sonstiges), Produkttyp (Hamburger-Pastetchen, Würstchen, Streifen und Nuggets, Frikadellen, Sonstiges), Art (Schweinefleisch, Rindfleisch, Hühnchen, Fisch, Tofu, Tempeh, Quark), Pilz, Seitan, RTC / RTE, Natto, Sonstiges), Prozess (Benetzen, Mischen, Mischen, Formen / Formen, Kühlsystem, Lagerung), Endverbraucher (Haushalt, Lebensmittelindustrie, HoReCA), Vertriebskanal (direkt, indirekt)

Marktsegmente nach Regionen, die regionale Analyse umfasst:

Nordamerika (USA, Kanada und Mexiko)

Europa (Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Niederlande, Italien, nordische Länder, Spanien, Schweiz und andere europäische Länder)

Asien-Pazifik (China, Japan, Australien, Neuseeland, Korea, Indien, Südostasien und andere APAC-Regionen)

Südamerika (Brasilien, Argentinien, Chile, Kolumbien, andere Länder usw.)

Naher Osten und Afrika (Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Israel, Ägypten, Türkei, Nigeria, Südafrika und andere MEA-Regionen)

Inhalt –

Globale Marktgröße, Status und Prognose für Gemüsefleisch bis 2027

1 Marktüberblick

2 Herstellerprofile

3 Globaler Umsatz, Umsatz, Marktanteil und Wettbewerb

mit Gemüsefleisch nach Herstellern 4 Globale Gemüsefleischmarktanalyse nach Regionen

5 Gemüsefleisch nach nordamerikanischen Ländern

6 Gemüsefleisch nach europäischen Ländern

7 Gemüsefleisch nach asiatisch-pazifischen Ländern

8 Südamerika nach Ländern Gemüsefleisch

9 Naher Osten und Afrika Gemüsefleisch

nach Land 10

Globales Gemüsefleisch- Marktsegment nach Typ 11 Marktsegment Globales Gemüsefleisch nach Anwendung

12 Gemüsefleisch-Marktausblick

13 Vertriebskanäle, Distributoren, Händler und Wiederverkäufer

14 Forschungsergebnisse und Fazit

15 Anhang

Fordern Sie einen Rabatt für diesen Gemüsefleischmarkt-Bericht an: https://www.databridgemarketresearch.com/inquire-before-buying/?dbmr=global-plant-based-meat-market

Kapitelübersicht zur detaillierten Analyse des globalen Marktes für Gemüsefleisch:

Kapitel 1 enthält Informationen zur Einführung von Gemüsefleisch, zum Produktumfang, zum Marktüberblick, zum Marktrisiko, zur treibenden Kraft des Marktes usw.

Kapitel 2 analysiert die wichtigsten Hersteller des Gemüsefleisch-Marktes anhand von Umsatz, Umsatz usw. im Prognosezeitraum 2021-2027.

Kapitel 3 analysiert die Wettbewerbslandschaft der großen Hersteller von 2021 bis 2027 basierend auf Umsatz, Umsatz, Marktanteil usw.

Kapitel 4 definiert den Weltmarkt nach Regionen und Marktanteilen, Einnahmen, Einnahmen usw. bis 2028.

In den Kapiteln 5 bis 9 wird das Gemüsefleisch-Land und die Gemüsefleisch-Region auf der Grundlage von Marktanteil, Umsatz, Umsatz usw. analysiert.

Kapitel 10 und 11 enthalten Kenntnisse über grundlegende Markttypen und -anwendungen, Absatzmarktanteil, Wachstumsrate usw. für den Prognosezeitraum 2021-2027.

Kapitel 12 konzentriert sich auf die Marktprognose von 2021 bis 2027 für den Gemüsefleisch-Markt nach Region, Typ und Anwendung, Umsatz und Umsatz.

Die Kapitel 13 bis 15 enthalten zeitliche Angaben zu Vertriebskanal, Lieferanten, Händlern, Händlern, Forschungsergebnissen und Schlussfolgerungen zum Gemüsefleisch Markt.

Warum diesen Bericht kaufen?

Die Gegenwart und Zukunft des Marktes für pflanzliches Fleisch in Industrie- und Schwellenländern verstehen.

In diesem Bericht werden die Geschäftsprioritäten von Gemüsefleisch hervorgehoben, um Sie bei der Neuausrichtung Ihrer Geschäftsstrategie zu unterstützen.

Der Bericht hebt die Kräuterfleisch-Branche und die Segmente hervor, von denen erwartet wird, dass sie den Markt dominieren.

Prognostizieren Sie Bereiche, in denen Sie einen Aufstieg erwarten können.

Details zu Branchenführern sowie den neuesten Entwicklungen und deren Marktanteilen und Methoden in der Gemüsefleischindustrie.

Sparen Sie Zeit bei Ihrer Einstiegsrecherche, da der Bericht wichtige Daten zu Wachstum, Größe, Hauptakteuren und Branchensegmenten enthält.

Gewinnen und verkürzen Sie die Zeit, die für die Durchführung von Einstiegsforschungen erforderlich ist, indem Sie Wachstum, Größe, Hauptakteure und Segmente auf dem Weltmarkt unterscheiden.

Informationen zur Datenbrücken-Marktforschung:

Data Bridge hat sich als neues, nicht-traditionelles Marktforschungs- und Beratungsunternehmen mit unübertroffener Widerstandsfähigkeit und einem integrierten Ansatz positioniert. Wir sind bestrebt, die besten Marktchancen aufzudecken und effektive Informationen zu fördern, um Ihrem Unternehmen zu helfen, auf dem Markt erfolgreich zu sein. Data Bridge ist bestrebt, die richtigen Lösungen für komplexe geschäftliche Herausforderungen bereitzustellen und einen reibungslosen Entscheidungsprozess einzuleiten.

Kontakt:

Marktforschung zu Datenbrücken

Vereinigte Staaten: +1 888 387 2818

Großbritannien: +44 208 089 1725

Hongkong: +852 8192 7475

E-Mail: Corporatesales@databridgemarketresearch.com