Consumer Drohnenmarkt – Technologisch aufgerüstet und bietet fortschrittliche Geschwindigkeits-, Navigations- und Kontrollsysteme

Nordamerika hatte im Jahr 2019 einen großen Anteil am weltweiten Drohnenmarkt für Verbraucher. Der Markt in Nordamerika wird im Prognosezeitraum aufgrund der erhöhten Staatsausgaben für Drohnen, groß angelegter Militäroperationen und der steigenden Nachfrage nach Drohnen voraussichtlich deutlich steigen aus dem kommerziellen und staatlichen Sektor sowie Projekte der Vereinten Nationen, die die potenzielle Nachfrage nach Drohnen in Ländern wie den USA, Kanada und Mexiko steigern. In Europa ist ein erheblicher Anstieg des Einsatzes von Drohnen in der Zivilluftfahrt zu beobachten, was die Nachfrage nach Verbraucherdrohnen in Großbritannien, Deutschland, Frankreich und dem Rest Europas voraussichtlich ankurbeln wird.