Globale Wettbewerbsanalyse des Flüssigdünger Marktes

Flüssigdünger sind ein wirksames Mittel, um Pflanzen die lebenswichtigen Nährstoffe zum richtigen Zeitpunkt und in idealer Konzentration bereitzustellen. Sie können von Pflanzen durch ihre Blattporen und Wurzeln aufgenommen werden. Flüssigdünger sind reich an Wachstumshormonen und Mikronährstoffen und werden häufig für Reihenkulturen wie Mais verwendet. Sie scheinen in Form eines Katalysators zu wirken und erhöhen die Nährstoffaufnahme einer Pflanze. Flüssigdünger helfen bei der schnellen Etablierung von Sämlingen und dem schnellen frühen Wachstum. Natrium-, kalium- und phosphorhaltige Düngemittel können sich schnell in Wasser auflösen und ausgebracht werden, was letztendlich die Anwendungskosten spart und die Verwendung von Düngemitteln ermöglicht. Wenn Wurzeln gestresst sind oder Nährstoffe nicht verfügbar sind oder im Boden fehlen, können sie durch Blattdüngung versorgt werden. Flüssigdünger auf Stickstoffbasis machen über zwei Drittel des Flüssigdüngermarktes aus und werden sich in den kommenden Jahren voraussichtlich weiter entwickeln.

Weltweit steigt die Nachfrage nach Flüssigdüngern aufgrund des steigenden Bedarfs an einer Steigerung der landwirtschaftlichen Produktion, um den wachsenden globalen Nahrungsmittelbedarf zu decken. Der Haupttreiber des Flüssigdüngermarktes ist der Bedarf an Mikronährstoffen. Darüber hinaus sind die steigende Bodeneffizienz und die steigende Nachfrage nach Biokraftstoffen und qualitativ hochwertigen Erträgen Faktoren, die den Markt antreiben. Obst und Gemüse weisen ein hohes Potenzial auf und ihre Produktion wird aufgrund ständiger technologischer Fortschritte und steigender Anforderungen intensiv und vertikal integriert. Darüber hinaus sollen Investitionen der Regierung und privater Akteure, zunehmende Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten sowie neue Produktentwicklungen das Wachstum des globalen Marktes für Flüssigdünger steuern. Die steigende Nachfrage nach Biokraftstoffen ist mit dem Wachstum des Marktes für Flüssigdünger verbunden, da Flüssigdünger bei der Produktion von Pflanzen wie Weizen, Sojabohnen und Zuckerrohr verwendet werden. Ein begrenztes Bewusstsein bei den Landwirten und enorme Handhabungskosten sind jedoch einige Abschreckungen.

Request Sample

https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=S&rep_id=18770

Basierend auf der Quelle wird der globale Markt für Flüssigdünger in organisch und synthetisch unterteilt. Verschiedene Arten von Flüssigdüngern umfassen Stickstoff, Phosphor, Kali und Mikronährstoffe. Auf der Grundlage der Pflanzenart wird der Flüssigdüngermarkt in Getreide und Getreide, Obst und Gemüse sowie Ölsaaten und Hülsenfrüchte unterteilt. In Bezug auf die Anwendung ist der Markt für Flüssigdünger in Boden, Blatt und andere unterteilt.

Der weltweite Markt für Flüssigdünger wies 2015 ein bescheidenes Wachstum auf, und es wird erwartet, dass sich der gleiche Trend im Prognosezeitraum (2016-2024) fortsetzen wird. Außerdem wird im Prognosezeitraum erwartet, dass die Nachfrage nach Stickstoff, Phosphor und Kalium aufgrund der steigenden Bevölkerung, der steigenden Nachfrage nach Nahrungsgetreide und der zunehmenden Besorgnis im Zusammenhang mit der Erschöpfung der Grundwasserressourcen steigen wird. Für den asiatisch-pazifischen Raum wird in den kommenden Jahren aufgrund des Wirtschaftswachstums und der Entwicklungsaktivitäten in der Region ein schnelles Wachstum prognostiziert. Mit einer robusten Bevölkerungsbasis wächst der Bedarf an Nahrungsmitteln in dieser Region beispiellos und die Bauern sind gezwungen, ihre landwirtschaftliche Produktion auf dem begrenzt verfügbaren Land zu steigern. Der Flüssigdüngermarkt sieht in Europa aufgrund der wachsenden Nachfrage nach erneuerbarer Energie in der Region und der Schritte der EFMA (European Fertilizer Manufacturers’ Association) zur Umsetzung des Produktverantwortungsprogramms zur Steigerung der landwirtschaftlichen Produktivität eine vielversprechende Zukunft vor. Nordamerika hat einen erheblichen Anteil an Flüssigdüngern weltweit und die enorme Nachfrage in dieser Region hat zu einem verschärften Wettbewerb geführt und Unternehmen investieren in Forschung und Entwicklung für innovative Flüssigdüngerprodukte. Es wird auch erwartet, dass der Markt für Flüssigdünger in Lateinamerika ein anständiges Wachstum aufweist, wobei die Anbaufläche stetig zunimmt. Die afrikanische Region verfügt über starke Ressourcen und versucht, ihre Produktionskapazitäten zu erweitern. Afrika ist eine Region, die Flüssigdünger verbraucht, und der Markt für Flüssigdünger kann durch außerregionale Partnerschaften verbessert werden.

More Trending Reports

https://www.prnewswire.com/news-releases/emergence-as-popular-restorative-material-use-in-dentistry-to-drive-glass-ionomer-cement-market-notes-tmr-study-301352030.html

Zu den wichtigsten Marktteilnehmern für Flüssigdünger gehören Agrium Inc., Haifa Group, K+S AKTIENGESELLSCHAFT, Yara International ASA, Israel Chemicals Ltd und Sociedad Quimica Y Minera SA.

Buy Now

https://www.transparencymarketresearch.com/checkout.php?rep_id=18770<ype=S