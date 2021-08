Globale Marktumfrage zum Pipeline-Überwachungssystem

Pipeline-Überwachungssystem: Einführung

• Pipelines werden verwendet, um Flüssigkeiten wie Öl und Gas, Wasser und Abwasser zu transportieren. Diese Rohre werden manchmal unter rauen und gefährlichen Bedingungen und Bereichen verlegt. Daher müssen diese Rohre kontinuierlich überwacht werden, um Schäden, Leckagen und Rohrleitungsausfälle zu erkennen. Diese Ausfälle können zu negativen ökologischen und ökonomischen Folgen führen.

Haupttreiber und Einschränkungen des Pipeline-Überwachungssystem-Marktes

• Die rasche Globalisierung und Industrialisierung ist einer der Treiber des globalen Marktes für Pipeline-Überwachungssysteme. Die Nachfrage nach Wasser- und Abwasser- sowie Öl- und Gaspipelines ist aufgrund der Industrialisierung und Globalisierung gestiegen. Dieser Trend dürfte sich in naher Zukunft fortsetzen und damit die Nachfrage nach Pipeline-Überwachungssystemen erhöhen.

• Es wird erwartet, dass das Wachstum bei der Entdeckung von Öl- und Gasfeldern den Markt für Pipeline-Überwachungssysteme vorantreiben wird. Die Investitionen in die Öl- und Gasexploration sind in den letzten zwei Jahren deutlich gestiegen. So beliefen sich die Upstream-Investitionen im Jahr 2019 beispielsweise auf mehr als 500 Mrd. US-Dollar. Es wird geschätzt, dass der Anstieg der Investitionen in die Öl- und Gasexploration die Entwicklung der Öl- und Gasinfrastruktur in naher Zukunft vorantreiben wird.

• Es wird erwartet, dass hohe Anfangsinvestitionen den globalen Markt für Pipeline-Überwachungssysteme behindern. Die Rohrüberwachungstechnologie ist sehr fortschrittlich. Daher braucht es eine ausgeklügelte Ausrüstung. Die Kosten für die Ausrüstung sind hoch. Daher zögern Unternehmen, in die Technologie zu investieren. Darüber hinaus wird sich der Mangel an Mitteln für die Entwicklung der alternden Infrastruktur in Entwicklungs- und unterentwickelten Ländern in naher Zukunft wahrscheinlich nachteilig auf den globalen Markt für Pipeline-Überwachungssysteme auswirken.

Globaler Markt für Pipeline-Überwachungssysteme: Segmentierung

• Der globale Markt für Pipeline-Überwachungssysteme kann nach Rohrtyp, Technologie und Endbenutzer segmentiert werden

• In Bezug auf den Rohrtyp kann der globale Markt für Pipeline-Überwachungssysteme in Metallrohre und nichtmetallische Rohre unterteilt werden. Es wird erwartet, dass das Segment der Metallrohre im Prognosezeitraum mit einer hohen CAGR expandiert, da Metallrohre eine hohe Festigkeit und Haltbarkeit aufweisen.

• Basierend auf der Technologie kann der globale Markt für Pipeline-Überwachungssysteme in Ultraschall, PIG, Smart Ball, Magnetflussstreuung, Glasfasertechnologie und andere unterteilt werden. Es wird erwartet, dass die PIG- und Ultraschallsegmente im Prognosezeitraum aufgrund der hohen Nachfrage bei den Endverbrauchern mit hoher CAGR expandieren werden.

• In Bezug auf Endbenutzer kann der globale Markt für Pipeline-Überwachungssysteme in Öl und Gas, Wasser und Abwasser und andere unterteilt werden. Öl und Gas wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein schnell wachsendes Marktsegment sein. Regierungen verschiedener Länder auf der ganzen Welt haben strenge Gesetze durchgesetzt, um das Auftreten von Lecks in Öl- und Gasleitungen zu verringern, da diese die Umwelt nachteilig beeinflussen.

Globaler Markt für Pipeline-Überwachungssysteme: Regionale Segmentierung

• Je nach Region kann der globale Markt für Pipeline-Überwachungssysteme in Nordamerika, den asiatisch-pazifischen Raum, Europa, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt werden

• Der asiatisch-pazifische Raum dominierte 2019 den globalen Markt für Pipeline-Überwachungssysteme. Dieser Trend wird sich voraussichtlich im Prognosezeitraum fortsetzen, da die Investitionen in Öl- und Gas- sowie Wasser- und Abwasserpipelines in Ländern wie China, Indien, Singapur, Indonesien, und Japan.

• Europa und Nordamerika sind ebenfalls wichtige Regionen des globalen Marktes für Pipeline-Überwachungssysteme. Die Regierungen der Länder in diesen Regionen setzen strenge Vorschriften zur Wartung und Sicherheit von Öl- und Gaspipelines um. Daher wird in naher Zukunft mit einer hohen Nachfrage nach den Pipeline-Überwachungssystemen in Europa und Nordamerika gerechnet.

• Der Markt im Nahen Osten und in Afrika sowie in Lateinamerika wird im Prognosezeitraum voraussichtlich erheblich wachsen. Es wird erwartet, dass eine Erhöhung der Investitionen in Offshore-Explorationsaktivitäten durch Entwicklungsländer wie Brasilien und Mexiko den Markt für Pipeline-Überwachungssysteme im Prognosezeitraum ankurbelt.

Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt für Pipeline-Überwachungssysteme

• Die schnelle Ausbreitung des Coronavirus behindert das globale Pipeline-Überwachungssystem. Verzögerungen bei Projekten aufgrund fehlender Arbeitskräfte aufgrund von weltweiten Lockdowns wirken sich negativ auf den Markt aus. Darüber hinaus hat die Pandemie zu Volatilität bei den Rohölpreisen geführt. Dies wird voraussichtlich zu einem Rückgang der Investitionen in der Öl- und Gasindustrie führen. Der Anstieg des globalen COVID-19 hat die Investitions- und Projektzeitpläne erheblich behindert. Daher wird erwartet, dass COVID-19 den Markt in den nächsten zwei Jahren bremsen wird.

Hauptakteure auf dem Markt

