Globale Marktstudie zur gebäudeintegrierten Photovoltaik

Der globale Markt für gebäudeintegrierte Photovoltaik (BIPV) wurde 2017 auf rund 5 Mrd Markt – Globale Branchenanalyse, Größe, Anteil, Wachstum, Trends und Prognose, 2018–2026“, veröffentlicht von Transparency Market Research (TMR). Gebäudeintegrierte Photovoltaik (BIPV) ist eine Technologie, die Solarelemente in Gebäude integriert, um Strom zu erzeugen.

Multifunktionale Funktionen und ästhetisches Aussehen

BIPV-Produkte bieten einem Gebäude im Gegensatz zu herkömmlichen Baumaterialien zusätzliche Funktionalitäten. Durch den Einsatz der BIPV-Technologie werden Gebäude von Energieverbrauchern zu Energieerzeugern. Um dies zu erreichen, muss die Bautechnik mit der BIPV-Technik zusammengeführt werden. Hier dienen Photovoltaik-Module der Gebäudehülle wie Dächer, Fassaden und Oberlichter. BIPVs schützen Gebäude vor Witterungseinflüssen und Lärm. Außerdem bieten sie eine Wärmedämmung. Aufgrund der Knappheit an Bodenfläche und der Verfügbarkeit ungenutzter Dachflächen gewinnen Photovoltaik-Dachsysteme (PV) immer mehr an Popularität. Die BIPV-Technologie reduziert die Gesamtbaustoffkosten und Montagekosten, da BIPVs ohne Halterungen und Schienen auskommen. Daher hat ihre Popularität kontinuierlich zugenommen. Designer und Architekten verwenden BIPV-Produkte mit innovativen Methoden, während Hersteller ständig neue Produkte entwickeln, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden. Unternehmen wie Sanyo, SCHOTT Solar, Sharp und SUNTECH arbeiten an den neuen BIPV-Produkten für Fassaden, Oberlichter und Fenster.

Kristallines Silizium bleibt ein dominierendes Technologiesegment

Unter den Technologien dominierte das kristalline Siliziumsegment 2017 den globalen BIPV-Markt. Zwei Arten von kristalliner Silizium-Photovoltaik werden verwendet, nämlich monokristallines Silizium und polykristallines Silizium. Kristallines Siliziumglas lässt sich besonders in der Form leicht individualisieren, da sich mit dieser Technologie Trapeze leicht herstellen lassen.

Wichtige Normen und Vorschriften im Zusammenhang mit dem gebäudeintegrierten Photovoltaikmarkt

• Die Erneuerbare-Energien-Richtlinie legt eine Gesamtpolitik für die Erzeugung und Förderung von Energie aus erneuerbaren Quellen in der Europäischen Union (EU) fest. Sie verlangt von der EU, bis 2020 mindestens 20 % ihres gesamten Energiebedarfs aus erneuerbaren Energien zu decken.

• Die neue Richtlinie 2018/844/EU führt gezielte Änderungen der Richtlinie 2010/31/EU ein, die darauf abzielen, die kosteneffiziente Renovierung bestehender Gebäude zu beschleunigen, mit der Vision der Dekarbonisierung aller Gebäude und der Mobilisierung von Investitionen bis 2050. Die Überarbeitung unterstützt auch Bereitstellung der Elektromobilitätsinfrastruktur auf Parkplätzen von Gebäuden und führt neue Bestimmungen zur Verbesserung intelligenter Technologien und technischer Gebäudesysteme, einschließlich der Automatisierung, ein.

• Die Richtlinie 2010/31/EU über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (im Folgenden „EPBD“ genannt) ist das wichtigste Rechtsinstrument auf EU-Ebene zur Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden in Europa. Ein Schlüsselelement der EPBD, insbesondere zur Erreichung langfristiger Ziele, sind ihre Anforderungen an Niedrigstenergiegebäude (nachfolgend „NZEB“ genannt).

Artikel 9 Absatz 1 der EPBD verpflichtet die Mitgliedstaaten sicherzustellen, dass:

• Bis zum 31. Dezember 2020 sind alle Neubauten Niedrigstenergiegebäude; und

• Nach dem 31. Dezember 2018 handelt es sich bei Neubauten im Eigentum der öffentlichen Hand um Niedrigstenergiegebäude.

Fassadensegment dominiert den weltweiten Markt für gebäudeintegrierte Photovoltaik

Bei den Anwendungen dominierte das Fassadensegment den weltweiten Markt der gebäudeintegrierten Photovoltaik mit einem wertmäßigen Marktanteil von mehr als 30 % im Jahr 2017. Eine Fassade ist die Hauptfassade eines Gebäudes, die einer Straße oder einem Freiraum zugewandt ist . Zu den Vorteilen des Einsatzes von PVs an Fassaden gehört der Schutz des Gebäudes vor übermäßiger Sonneneinstrahlung. Sie können auch eine Alternative für teure Verkleidungen in repräsentativen Gebäuden darstellen. Dem Segment Fassaden folgte 2017 das Segment Dächer.

Markt in Europa, insbesondere in Deutschland, mit deutlicher Expansion erwartet

Europa dominierte 2017 den globalen gebäudeintegrierten Photovoltaikmarkt. Deutschland ist ein bedeutendes Land des gebäudeintegrierten Photovoltaikmarktes in Europa. Das Land hatte 2017 einen Marktanteil von mehr als 25 % in der Region. Die Unterstützung durch den Staat in Form von Anreizen und Regulierungen nimmt in Deutschland zu und dieser Faktor treibt den Markt im Land maßgeblich an. Im Mai 2018 wurde der Einsatz von Solarfassaden für ein Mehrfamilienhaus für Sozialwohnungen in Best, Noord-Brabant (Niederlande) abgeschlossen. De Willem en de Zwijger gehört zu den ersten Null-Energie-Apartmentkomplexen in den Niederlanden. Die fünfstöckigen Doppelhäuser mit 48 Wohnungen bieten eine innovative, energieeffiziente, bezahlbare und ästhetisch ansprechende Alternative zum konventionellen Sozialwohnungsbau.

Hart umkämpfter Markt mit Dominanz von Top-Playern

Der weltweite Markt für gebäudeintegrierte Photovoltaik ist stark fragmentiert. Eine Vielzahl von lokalen sowie internationalen Playern bieten BIPV-Produkte an. Auf dem Weltmarkt agierende Hauptakteure sind ISSOL SA, Onyx Solar Group LLC, BIPVco Ltd, ViaSolis, ertex solartechnik GmbH, Sphelar Power Corporation, NanoPV technologies Inc., Navitas Green Solutions Pvt. Ltd, Ankara Solar AS, Hermans Techniglaz BV, Jiaxing Feiya New Energy Co., Ltd und Polysolar Ltd.

