Globale Marktstudie zu Kunststoffen für Elektrofahrzeuge

Bauteile von Elektrofahrzeugen, die aus Kunststoff bestehen, fallen in die Kategorie der Kunststoffe für Elektrofahrzeuge. Elektrofahrzeuge besitzen in der Regel Metallbatterien, deren Gewicht ihre Funktionsfähigkeit beeinflusst. Anstelle von Metallen können auch Kunststoffe und Verbundwerkstoffe verwendet werden, da diese helfen, die Betriebskosten zu senken. Ein Elektrofahrzeug erfordert relativ wenig Wartung und keine teuren Abgassysteme, Anlasser, Kraftstoffeinspritzsysteme, Kühler und andere Teile. In diesen Fahrzeugen wird aufgrund des größeren Batteriepakets, der kleineren Größe des Verbrennungsmotors und der Nachfrage nach leichten Materialien zur Verbesserung der Kraftstoffeffizienz eine höhere Menge an Kunststoffmaterial verwendet als in herkömmlichen. Kunststoffe für Elektrofahrzeuge sind die Rohstoffe, die hauptsächlich zur Herstellung von Teilen und Zubehör verwendet werden.

Die steigende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen aufgrund des wachsenden Umweltbewusstseins, unterstützt durch Innovationen, staatliche Initiativen und Investitionen der OEMs, hat zu einer technologischen Revolution in der globalen Automobilindustrie geführt. Der Bedarf an Elektrofahrzeugen treibt verwandte Sektoren wie Kunststoffe an, ein wesentliches Material, das für die Herstellung ersterer benötigt wird. Hersteller benötigen leichte Materialien, um Elektrofahrzeuge zu entwickeln, die der Haupttreiber des globalen Kunststoffmarktes für Elektrofahrzeuge sind. Es wird erwartet, dass Umweltbedenken den Bedarf an Elektrofahrzeugen erhöhen und damit den Markt für Kunststoffe für Elektrofahrzeuge im Prognosezeitraum antreiben. Mit der Verlagerung des Verbraucherbedarfs hin zu Autos, die zu weniger Treibhausgasemissionen beitragen, werden von fast allen großen Automobilherstellern aufgrund der im Vergleich zum Vorjahr steigenden Verkäufe dieses Produkts sehr kraftstoffeffiziente Elektrofahrzeuge und deren Varianten hergestellt, die sich direkt auf die Entwicklung des Kunststoffmarktes für Elektrofahrzeuge. Dazu tragen auch die gesunkenen Rohstoffpreise für die Herstellung von Elektrofahrzeugen bei.

In Bezug auf das Material wird der Kunststoff für Elektrofahrzeuge in die folgenden Typen eingeteilt: PP, PE, ABS, PE, PVC, PA, Nylon 6, Polycarbonat, PVB und andere technische Harze. Basierend auf dem Fahrzeugtyp wird der Markt in die Varianten Hybrid, Plug-in-Hybrid und Batterie unterteilt. Auf der Grundlage der Anwendung wird der Markt in die Geschäftsbereiche Interieur, Exterieur, Beleuchtung & Elektroverkabelung und Motorhaube unterteilt. Polyurethane sind ein weit verbreitetes Material in Elektrofahrzeugen, was auf ihre Vorteile wie hohe Festigkeit, Flexibilität, Temperatur- und Strahlungsbeständigkeit zurückzuführen ist. Zu den wichtigsten Anwendungen von Polyurethanen gehören Sitze, elektrische Leitungen und Hartplastikteile. Batterieelektrische Fahrzeuge sind ein schnell wachsendes Segment auf dem Kunststoffmarkt für Elektrofahrzeuge, das von Faktoren wie zunehmender Innovation, Umweltbedenken und strengen Emissionsvorschriften angetrieben wird. Um ihr Wachstum zu fördern, führen Regierungen verschiedene steuerliche und nichtsteuerliche Anreize für Besitzer dieser Fahrzeuge ein. Dies ergänzt schließlich das Wachstum der darin verwendeten Kunststoffe.

Der globale Kunststoffmarkt für Elektrofahrzeuge hat im Jahr 2015 ein bescheidenes Wachstum verzeichnet und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum dem gleichen Trend folgen. Der asiatisch-pazifische Raum dominiert den Kunststoffmarkt für Elektrofahrzeuge und hat sich in den letzten Jahren zu einer Drehscheibe für Elektrofahrzeuge entwickelt, wobei China und Japan die führenden Akteure sind. Die Regierungen in APAC versuchen auch, Anreize zu schaffen, um die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen zu stützen. Der Kunststoffmarkt für Elektrofahrzeuge in Nordamerika und Westeuropa floriert aufgrund der zunehmenden Verbreitung umweltfreundlicher Fahrzeuge als Transportmittel in einem gesunden Tempo. Die Märkte in Lateinamerika sowie im Nahen Osten und Afrika dürften aufgrund der begrenzten Nachfrage und des begrenzten Absatzes von Elektrofahrzeugen eine schleppende Wachstumsrate aufweisen, aber diese Situation könnte sich in späteren Jahren verbessern, wenn die Nachfrage nach fossilen Brennstoffen steigt.

Zu den wichtigsten Akteuren auf dem globalen Kunststoffmarkt für Elektrofahrzeuge gehören BASF SE, Formosa Plastic Corporation, USA, Evonik Industries und Mitsui Chemicals, Inc.

