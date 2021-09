Globale Branchenanalyse von Kleb- und Dichtstoffen in Lateinamerika

Wertmäßig wird der Markt für Kleb- und Dichtstoffe in Lateinamerika voraussichtlich von 2020 bis 2030 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 4 % wachsen und bis 2030 ~5 Mrd. US-Dollar erreichen. In Bezug auf die Nachfrage dürfte Brasilien ein Schlüsselland sein des Kleb- und Dichtstoffmarktes in Lateinamerika zwischen 2020 und 2030. Die Bauindustrie in der Region wird dem Kleb- und Dichtstoffmarkt in Lateinamerika in naher Zukunft voraussichtlich lukrative Möglichkeiten bieten.

Kleb- und Dichtmittelmarkt in Lateinamerika: Haupttreiber und Hemmnisse

Die hohe Urbanisierungsrate in Schwellenländern wie Lateinamerika hat zu einem robusten Wachstum der Baubranche geführt. Dazu gehört nicht nur der Wohnungs- und Gewerbebau, sondern auch der Ausbau der Infrastruktur wie Straßen, Autobahnen, Staudämme, Flughäfen, Bahnhöfe und Brücken. Klebstoffe und Dichtstoffe werden im Bauwesen häufig verwendet, um zu verhindern, dass Flüssigkeiten und andere Substanzen durch Materialoberflächen, Fugen oder Öffnungen gelangen. Daher wird mit dem Anstieg der Bauaktivitäten erwartet, dass die Nachfrage nach Kleb- und Dichtstoffen in Lateinamerika steigt und den Markt in der Region im Prognosezeitraum ankurbelt.

Die zunehmende Verbreitung von Elektrofahrzeugen auf der ganzen Welt zur Eindämmung der Luftverschmutzung hat die Nachfrage nach Kleb- und Dichtstoffen erhöht, da sie es den Automobilherstellern ermöglichen, neue Materialien zu integrieren, die Kosteneinsparungen und Leistungsverbesserungen bieten. Dies wird voraussichtlich den globalen Markt für Klebstoffe und Dichtstoffe im Prognosezeitraum antreiben. Mehrere Akteure haben strategische Initiativen wie Mergers & Acquisitions ergriffen, um ihr Kleb- und Dichtstoffgeschäft aufgrund der hohen Nachfrage nach Kleb- und Dichtstoffen für den Einsatz in verschiedenen industriellen Anwendungen auszubauen. Dieser Faktor wird voraussichtlich auch den Markt für Kleb- und Dichtstoffe in Lateinamerika im Prognosezeitraum ankurbeln. Im Juli 2017 hat H.B. Fuller Company unterzeichnete eine Vereinbarung zum Kauf von Adecol Ind. Química, Limitada, einem Hersteller hochwertiger Klebstofftechnologien mit Sitz in Brasilien. Die Akquisition half dem Unternehmen, sein Geschäft in Brasilien auszubauen, indem es mit Kunden zusammenarbeitete, um neue und bessere Konsumgüter in Lateinamerika herzustellen.

Kommerzielle und industrielle Anwendungen von Kleb- und Dichtstoffen bergen aufgrund der Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen (VOCs) Umwelt- und Gesundheitsrisiken. Mehrere Länder haben Richtlinien zur Regulierung dieser Emissionen festgelegt, die die Menge der aus Kleb- und Dichtstoffen freigesetzten gasförmigen Emissionen begrenzen. Daher wird erwartet, dass strenge Umweltvorschriften für die Verwendung von Kleb- und Dichtstoffen den Markt für Kleb- und Dichtstoffe in Lateinamerika im Prognosezeitraum einschränken werden.

Kleb- und Dichtstoffmarkt in Lateinamerika: Hauptsegmente

Wertmäßig hielt das Acrylglas-Segment 2019 einen großen Anteil am Markt für Kleb- und Dichtstoffe in Lateinamerika. Dieser Trend wird sich voraussichtlich im Prognosezeitraum aufgrund des erheblichen Einsatzes von Acrylaten in der Bau- und Automobilindustrie in der Region fortsetzen. Bei den Anwendungen machte das druckempfindliche Segment 2019 einen bedeutenden Anteil von mehr als 23 % des Kleb- und Dichtstoffmarktes in Lateinamerika aus. Dieser Trend wird voraussichtlich im gesamten Prognosezeitraum anhalten. Auf der anderen Seite wird das Baugewerbe im Prognosezeitraum voraussichtlich das am schnellsten wachsende Marktsegment in der Region sein.

Wettbewerbslandschaft

Zu den wichtigsten Herstellern von Kleb- und Dichtstoffen in Lateinamerika zählen Henkel AG and Company KGaA, 3M, H. B. Fuller, The Dow Chemicals Company, Avery Dennison Corporation, BASF SE, Bostik SA und Grupo Lamosa. Die Auferlegung strenger Umweltvorschriften für die Verwendung von Kleb- und Dichtstoffen stellt eine hohe Barriere für neue Akteure dar, die in den Kleb- und Dichtstoffmarkt in Lateinamerika eintreten.

