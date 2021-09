Glasfaser Marktumfang, Größe, Anteil, Trends, Prognose, Analyse bis 2026

Mit dem Fortschritt der Halbleiterindustrie hat die Nachfrage nach einer effizienteren Herstellung von Kommunikationsvorrichtungen, um diese Anforderung zu erfüllen, enorm zugenommen. In den letzten Jahren wurden Kupferdrähte durch die Glasfaser als geeignete Kommunikationsverbindung für die Übertragung von Daten und Signalen ersetzt. Lichtwellenleiter oder die Faseroptik überträgt die Daten in Form von Photonen oder Lichtteilchen. Mit anderen Worten, Glasfaser ist eine Technologie, die Licht nutzt, um die Datenkommunikation über eine lange Distanz zu übertragen. Glasfaser ist ein transparenter, flexibler Strang aus reinem Glas, der Licht zwischen zwei Enden der Faser überträgt.

Die optische Faser besteht aus dem Kern, der von der Mantelschicht umgeben ist, die aus dem dielektrischen Material besteht. Optische Fasern werden jedoch meistens für die Fernkommunikation verwendet; manchmal werden sie auch für kurze Distanzen verwendet. Durch die Lichtwellenleiter, die nicht durch elektrische und magnetische Felder gestört werden, werden große Datenmengen problemlos übertragen. Optische Fasern werden hauptsächlich in der Kommunikations- und Netzwerkindustrie verwendet. Die Militär- und Raumfahrtindustrie verwendet die optische Faser aufgrund ihrer Fähigkeit zur Temperaturerfassung auch für Kommunikationsmittel. Eine weitere Hauptanwendung von Faseroptik ist in medizinischen Instrumenten, um eine präzise Beleuchtung bereitzustellen. Es ermöglicht biomedizinischen Sensoren, bei der Minimierung invasiver medizinischer Verfahren zu helfen.

Glasfasermarkt – Trends und Chancen

Der Hauptantrieb für den Glasfasermarkt ist die zunehmende Einführung von FTTX (Glasfasertopologien vom Telekommunikationsdienst bis zum Kunden) und die zunehmende Nutzung des Internets der Dinge (IoT). Zu den weiteren Vorteilen der Glasfaser gehören Zuverlässigkeit, hohe Bandbreite, geringer Leistungsverlust und der Vorzug gegenüber Fernkommunikation. Einer der größten Hemmnisse, die das Wachstum des Glasfasermarktes hemmen, sind die hohen Installationskosten und die zunehmende Verbreitung der drahtlosen Kommunikation. Es wird jedoch erwartet, dass die zukünftigen Chancen wie die Weiterentwicklung der Technologien in der Glasfasertechnologie und die steigenden Ausgaben in der Glasfasertechnologie zum Wachstum des Glasfasermarktes beitragen.

Markt für Glasfasern – Segmentierung

Der Glasfasermarkt ist in Typ, Materialtyp, Branche und Geografie unterteilt. Der Glasfasermarkt kann nach Typ in Multimode-Faser und Singlemode-Faser unterteilt werden. Weiterhin ist die Multimode-Faser in Stufenindex-Multimode-Fasern und Gradientenindex-Multimode-Fasern segmentiert. Basierend auf dem Materialtyp ist der Glasfasermarkt in Kunststofflichtwellenleiter und Glaslichtwellenleiter unterteilt. Basierend auf der Branche ist die Glasfaser in Telekommunikation, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Gesundheitswesen, Energie und Versorgungsunternehmen und andere unterteilt. Der Glasfasermarkt ist auch nach Regionen in Nordamerika, Südamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt. Der nordamerikanische Markt wird aufgrund der bereits entwickelten Technologien voraussichtlich einen erheblichen Marktanteil haben, gefolgt von Europa.

Glasfaser Markt – Hauptakteure

Einige der wichtigsten Akteure auf dem Glasfasermarkt sind Fujikura Ltd., Prysmian Group, Tata Communications, Nexans SA, Corning Inc., General Cable Corporation, Sumitomo Electric Industries, Ltd., Commonscope, Inc., Furukawa Electric Co., Ltd. und Furukawa Electric Co. Ltd. unter anderem.

