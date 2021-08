Gewürze Markt Highlights Auf Evolution 2029

Gewürzmarkt: Überblick

Eine Vielzahl von Gewürzen hat in authentischen Küchen auf der ganzen Welt Aufmerksamkeit erregt. Der wachsende Konsum von Lebensmitteln mit verschiedenen Geschmacksrichtungen hat die Aussichten auf dem Gewürzmarkt gestärkt. Gewürze werden auch in Snacks verwendet, um einzigartige sensorische Eigenschaften zu ermöglichen. Gewürze sind auch eine Schlüsselkomponente beim Zugang zu bestimmten regionalen Küchen. Sie können getrocknete Früchte, Samen und Wurzeln sein, deren Hauptfunktion darin besteht, Lebensmitteln Aroma und Geschmack zu verleihen. Noch wichtiger ist, dass Gewürze auch mit gesundheitlichen Vorteilen in Verbindung gebracht wurden, wenn sie in moderaten Mengen konsumiert wurden.

Sie werden hauptsächlich in tropischen Regionen und im Mittelmeerraum angebaut. Während es verschiedene Gewürze gibt, die in jeder Region angebaut werden, werden einige in Ländern hergestellt, die in beiden Arten von Regionen vorkommen. Beispiele sind Ingwer, Gewürze und Koriander.

Im Laufe der Jahre wurde die Verfügbarkeit einer Vielzahl von Gewürzen in Einzelhandels-und E-Commerce-Kanälen ermöglicht. Mehrere regionale und globale E-Commerce-Kanäle stützen sich auf Produkte mit Eigenkennzeichnung. Die wettbewerbsfähigen Preise haben ihnen geholfen, Kunden zu gewinnen und sie für lange Zeit zu behalten.

Gewürzmarkt: Wichtige Trends

Die Nachfrage nach Gewürzen mit hoher Haltbarkeit und Auswahl an Verpackungstypen hat das Wachstum des Gewürzmarktes beflügelt. Darüber hinaus wurden Gewürzen nicht nur ernährungsphysiologische Vorteile auch für den medizinischen Wert zuerkannt. Einige der beliebtesten und am häufigsten verwendeten Gewürze sind schwarzer Pfeffer, Zimt, Kreuzkümmel, Nelken, Muskatnuss, Kurkuma, Ingwer, Knoblauch und Chilipulver.

In den letzten Jahren haben Verbraucher in städtischen Regionen in Entwicklungsländern Zugang zu Bio-Gewürzen erhalten. Der niedrige Preisunterschied zwischen normalen und organischen Gewürzen hat auch die Gesamtaussichten auf dem Gewürzmarkt beflügelt. In dieser Hinsicht kommen Online-Händler mit neuen Umsatzkanälen heraus. Die Akzeptanz von Selbstkennzeichnungsprodukten in der Bevölkerung von Entwicklungsländern beflügelt den Markt. Die Einführung transparenter Verpackungen gewinnt auch bei den Verbrauchern an Fahrt.

Gewürzmarkt: Wettbewerbsbewertung

Die Wettbewerbsbewertung auf dem Gewürzmarkt wurde durch das Aufkommen von Lebensmittelketten wie Domino ‘s, McDonald’ s und Subway beeinflusst. Außerdem geben Restaurants und Resorts Geld aus, um Köche zu engagieren, die neue kulinarische Köstlichkeiten probieren, indem sie neue Gewürze probieren. All diese Faktoren haben den Weg zu neuen Einnahmequellen geebnet.

In den letzten Jahren haben Hersteller von Gewürzen eine neue, substanzielle Perspektive in der Fleisch-und Geflügelindustrie gesehen, wo einige Gewürze als natürliches Konservierungsmittel an Aufmerksamkeit gewinnen. Dies hat die Nachfrage nach Gewürzen für die Fleischindustrie beflügelt.

In den USA gab es Fälle von Krankheitserregern und Verunreinigungen, was zu einer umfassenden Risikoprofilerstellung geführt hat. Insbesondere die FDA hat zahlreiche Studien durchgeführt, insbesondere zur Prävalenz von Salmonellen in verpackten Gewürzen, die für den Einzelhandel hergestellt werden müssen. Der Erreger wird am häufigsten mit Krankheiten in Verbindung gebracht, die durch chemische Kontamination entstehen. Studien wurden der öffentlichkeit zugänglich gemacht. In einer 2017 der Öffentlichkeit vorgelegten Studie wurde das Risiko eines Salmonellen-Erregers für mehrere Gewürze bewertet, darunter Kreuzkümmel, Koriander, schwarzer Pfeffer, Currypulver, dehydrierter Knoblauch und weißer Pfeffer.

Gewürzmarkt: Regionale Landschaft

Die regionale Dynamik auf dem globalen Gewürzmarkt wird im Wesentlichen durch die sich ändernde Dynamik der Importe und Exporte und deren regulatorische Untermauerung angetrieben. Europa und Nordamerika sind wichtige Regionen, die von Gewürzimporten aus dem asiatisch-pazifischen Raum abhängen. Die wichtigsten Einfuhren, die berücksichtigt wurden, waren Paprika, Sesamsamen und roter Pfeffer. Dies hat die groß angelegte Einführung von Pathogenreduktionsbehandlungen am Eintrittspunkt angespornt. Vorschriften wie die American Spice Trade Association haben dazu beigetragen, die Sicherheit der Importe aufrechtzuerhalten, Dadurch werden die Gesamtaussichten auf dem Gewürzmarkt angeheizt. Selbst in Exportländern wie Indien schienen die Hersteller die Sorge um die Kontamination von Gewürzen mit Eifer aufgenommen zu haben.

