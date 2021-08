Getränkekartonierer Marktanteil, Trends bis 2031

Für den Getränkekartonierer-Markt wird im Prognosezeitraum 2021 bis 2031 ein moderates Wachstum prognostiziert. Die steigende Nachfrage moderner Verbraucher nach trinkfertigen Getränken beflügelt vor allem den Getränkekartonierer-Markt.

Getränkekartonierer bestehen definitionsgemäß aus einer Reihe kleinerer Geräte, die zu einer Einheit zusammengefasst sind. Getränkekartonierer können Kartons aus flachen Zuschnitten herstellen und sie bei der Gestaltung von Schlitzen und vorgestanzten Laschen sowie deren Versiegelung mit Hitze oder Klebstoff unterstützen.

Getränkekartonierer zeichnen sich durch Benutzerfreundlichkeit, einfache Bedienbarkeit und Verbesserung der Produktionsabläufe aus. Der Umfang der Designerweiterung von Getränkekartonierern ist ein weiterer Faktor, der den Markt für Getränkekartonierer begünstigt.

Der Forschungsbericht zum Getränkekartonierer-Markt enthält eine umfassende Analyse der Nachfragedynamik und der Möglichkeiten, das Wachstum des Getränkekartonierer-Marktes von 2021 bis 2031 zu beeinflussen.

Markt für Getränkekartonierer – Wettbewerbslandschaft

Der Markt für Getränkekartonierer ist durch die Präsenz einiger etablierter Player weitgehend konsolidiert. Designinnovationen und die Einführung von Technologien sind einige Wachstumsstrategien von begeisterten Akteuren auf dem Markt für Getränkekartonierer.

Einige wichtige Akteure auf dem Markt für Getränkekartonierer sind Gerhard Schubert, Tetra Pak, Visy Industries Holdings Pty Ltd., Krones AG, Shanghai Joylong Industry Co. Ltd., SIG Combibloc Group Inc., RA Jones & Co. Inc., Econocorp Inc . und Shanghai Joylong Industry Co. Ltd.

Markt für Getränkekartonierer – Wachstumstreiber

Die Bevölkerungsexplosion und der steigende Trend zum Konsum von Fertiggetränken wie Softdrinks sowie Heiß- und Kaltgetränken befeuern vor allem den Markt der Getränkekartonierer. Schwellenländer weisen aufgrund des sich ändernden Lebensstils oder der städtischen Verbraucher zunehmend eine hohe Nachfrage nach trinkfertigen Getränken auf. Anspruchsvolle Jobs und die übliche Norm von Kleinfamilien in städtischen Gebieten lassen weniger Zeit für die Zubereitung von Speisen und Getränken zu Hause, was zu einer Nachfrage nach zubereiteten Speisen und Getränken führt.

Getränkekartonierer eignen sich zum Verpacken von heißen und kalten Getränken. Die Designspezifikation von Getränkekartonierern, die kein bis minimales Verschütten, eine einfache Handhabung von der Produktion bis zur Verwendung und einen geringen Geldbeutel ermöglichen, sorgt weiterhin für Nachfrage nach diesen Produkten. Dies festigt das Wachstum im Getränkekartonierermarkt.

Darüber hinaus macht die Verfügbarkeit von Getränkekartonierern in unterschiedlichen Größen und Kapazitäten diese für das Verpacken von Getränken attraktiv. Nach Produkttyp sind Giebeldeckelmaschinen und Ziegelkartonmaschinen zwei Segmente im Getränkekartonierermarkt.

Getränkekartonierer arbeiten mit unterschiedlicher Kapazität. Die Schlüsselsegmente des Getränkekartonierermarktes nach Leistung liegen unter 9.000 Packungen/h, 12.000 – 24.000 Packungen/h und über 24.000 Packungen/h.

Auch die Endanwendung von Getränkekartonierern ist umfangreich. Fruchtsäfte, Milchprodukte, alkoholische Getränke, kohlensäurehaltige Soda, trinkfertiger Tee, Kaffee und Wasser sind einige der wichtigsten Endanwendungen des Getränkekartonierermarktes. Die wachsende Nachfrage nach zubereiteten Getränken sowohl heiß als auch kalt in Schwellenländern schafft enorme Chancen auf dem Markt für Getränkekartonierer. Westliche Länder weisen aufgrund der langen Verwendung von zubereiteten Getränken hauptsächlich aus Convenience-Gründen eine hohe Nachfrage nach Getränkekartonierern auf.

Markt für Getränkekartonierer – regionale Bewertung

Der Bericht untersucht Schlüsselregionen auf dem Getränkekartonierer-Markt, nämlich Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika.

Das Wachstum des europäischen Marktes für Getränkekartonierer wird voraussichtlich für den Prognosezeitraum von 2021 bis 2031 bemerkenswert sein. Die zunehmende Neigung zur Verwendung von fortschrittlichen Verpackungsprodukten führt zu einer massiven Nachfrage nach Getränkekartonierern zum Verpacken verschiedener Getränke.

Darüber hinaus ist Deutschland ein großer Produktionsstandort für Getränkekartonierer. Damit wird der Umsatzanteil Europas am Gesamtmarkt für Getränkekartonierer weiter ausgebaut. Der zunehmende Technologieeinsatz in Deutschland für die Herstellung von Getränkekartonierern ist ein Plus für das Wachstum des Getränkekartonierermarktes in Europa.

Schließlich fördert der lange Konsum von verpackten Getränken in der Region das Wachstum des Getränkekartonierermarktes in Europa.

