Geofencing-Markt – Wettbewerb, Prognose und Chancen, 2022

Transparency Market Research (TMR) stellt fest, dass der globale Geofencing-Markt nach der Präsenz mehrerer großer und kleiner Akteure kategorisiert wird. Somit hat sich die Wettbewerbslandschaft des Marktes sukzessive fragmentiert. Die Rivalität zwischen den potenziellen Akteuren wird wahrscheinlich zunehmen, da sie innovative Lösungen für die unterschiedlichen Bedürfnisse der Endnutzer entwickeln.

Viele große Anbieter verfolgen aggressive Marketingstrategien, um ihre Position auf dem globalen Geofencing-Markt zu stärken. Eine Schlüsselstrategie, die von den Akteuren auf dem globalen Geofencing-Markt verfolgt wird, um ihre Konkurrenten zu übertreffen, besteht in der ständigen Produktentwicklung, die durch technologische Fortschritte ermöglicht wird. Der Wettbewerb unter den Spielern wird durch den Eintritt mehrerer neuer Spieler weiter verschärft, die sich darauf konzentrieren, neue Funktionen wie Geoconquesting hinzuzufügen. Dies ist eine Marketing- und Werbetaktik, bei der Benutzer von Rivalen abgeworben werden, indem ihnen Echtzeitnachrichten zu ihren Standorten gesendet werden. Einige aktive Technologieunternehmen, die auf dem globalen Geofencing-Markt tätig sind, sind Thumbvista, Swirl Networks, Mobinius Technologies, Apple Inc., Mapcite und Bluedot Innovation.

Unter den verschiedenen eingesetzten Netzwerken auf dem Markt macht das Mobilfunksegment einen großen Anteil aus und wird voraussichtlich auch den globalen Geofencing-Markt im Prognosezeitraum ankurbeln. Dies liegt an ihrem Potenzial zur Erleichterung verschiedener Geofencing-Operationen und der steigenden Nachfrage nach besseren Netzwerken als Netzwerken mit geringer Leistung. In Bezug auf die Region wird erwartet, dass Nordamerika in den kommenden Jahren einen führenden Anteil am globalen Geofencing-Markt einnehmen wird. Dies wird auf die Präsenz mehrerer Endverbraucher in der Region und die schnelle Entwicklung zahlreicher effektiver Marketingtaktiken durch die betroffenen Interessengruppen zurückgeführt.

Blühende Transport- und Logistikbranche weltweit kurbelt Nachfrage im Markt an

Durch den schnellen Einsatz der RFID-Technologie und den Einsatz eines robusten GPS-Netzwerks ist auch eine neue Technologie entstanden, um virtuelle geografische Grenzen zu schaffen – Geofencing. Geofencing-Software hilft bei der Aktivierung einer Reaktion, wenn ein GPS-fähiges technologisches Gerät wie ein Smartphone einen bestimmten Bereich durch seinen Benutzer betritt oder verlässt. Diese Technologie bietet eine Lösung, um verschiedene geografische Daten präzise zu lokalisieren.

Darüber hinaus erleichtert der wachsende Mobilitätstrend bei Unternehmen, die in einer Vielzahl von Branchen tätig sind, die Einführung der Geofencing-Technologie. Solche Faktoren kurbeln den globalen Geofencing-Markt an. Darüber hinaus treiben die zunehmende Verbreitung solcher Technologien im Transport- und Logistiksektor und die steigende Nachfrage nach nähebasiertem Marketing aus dem Einzelhandel auch den globalen Geofencing-Markt an.

Das Problem der Batterieentladung und andere technologische Bedenken behindern das Marktwachstum

Einige der Herausforderungen, die das Wachstum des globalen Geofencing-Marktes behindern, sind technologische Bedenken im Zusammenhang mit dem Problem der Batterieentladung und der Geräteüberwachung sowie fehlende Funktionen der Geofencing-Technologie. Nichtsdestotrotz wird davon ausgegangen, dass steigende Investitionen in Forschung und Entwicklung zur Herstellung einer intelligenten Überwachungsfähigkeit von Geofences in Gebieten mit geringer Abdeckung den Akteuren der Branche dabei helfen werden, diese Herausforderungen in naher Zukunft zu meistern.

Die Überprüfung basiert auf einem Marktforschungsbericht von TMR mit dem Titel „Geofencing Market (Network – Cellular and Unlicensed Low Power Technology; End-use Industry – Transportation, Retail, Healthcare & Lifesciences, Aerospace & Defense, and Others; Component – ​​Software .). Anwendung, RFID-Tag und intelligente Sensoren) – Globale Branchenanalyse, Größe, Anteil, Wachstum, Trends und Prognose 2017-2022“.

