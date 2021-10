Genotyping Market 2021 Schnelle Wachstumsstrategien der Top-Unternehmen – Illumina, Affymetrix, Life Technologies

Der globale Markt für Genotypisierung beträgt bis 2027 15,5 Milliarden US-Dollar und wächst im Prognosezeitraum mit einer CAGR von 20,8% .

Wichtige Marktteilnehmer auf dem Genotypisierungsmarkt: Illumina, Affymetrix, Life Technologies, Agilent Technologies, Qiagen, Sequenom, Fluidigm, Beckman Coulter, Roche, GE Healthcare

Marktsegmentierung für Genotypisierung nach Typ:

Polymerase Kettenreaktion

Reihenfolge

Mikroarray

Elektrophorese

MALDI-TOF

Marktsegmentierung für Anwendungs-Genotypisierung:

Pharmakologische Genomik

Diagnostische Forschung

Tiergenetik

Agrarbiotechnologie

Geografiebasierte Genotypisierung Marktanalyse

Nordamerika (USA, Kanada, Mexiko),

Südamerika (Brasilien, Argentinien, Kolumbien),

Europa (Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Russland, Italien),

Naher Osten und Afrika (Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Ägypten, Nigeria, Südafrika)

Asien-Pazifik (China, Japan, Südkorea, Indien, Südostasien).

