Genomik Personalisierter Gesundheitsmarkt wird schnelles Wachstum verzeichnen, Trendanalyse bis 2024 mit COVID-19-Auswirkungen

” global genomics personalized health-Markt ist anticpated zu stark fragmentiert ist aufgrund der Anwesenheit einer großen Anzahl von palyers in den regionalen und globalen Markt. Einige der wichtigsten Akteure in der Branche sind Thermo Fisher Scientific, Inc. QIAGEN, Illumina, Inc., Bio-Rad Laboratories, Inc., Lonza Group, F. Hoffmann-La Roche AG, INVITAE Corporation, Interleukin Genetics Inc., Genetic Technologies Limited, Eastern Biotech und Life Sciences, uBiome, Inc. DNA Genotek Inc. die ist eine Tochtergesellschaft von OraSure Technologies, Inc. und XCode Life Sciences Private Limited. In 2016, darunter die 4 top-Spieler –Thermofisher Scientific, QIAGEN, Illumina Inc. und F. Hoffman-La Roche AG. auf rund 65% des Gesamtmarktes entfielen. Abgesehen von diesen wird der Markt wahrscheinlich auch einen starken Wettbewerb zwischen den anderen Akteuren erleben, um mehr Marktanteile zu gewinnen. Die Hauptakteure beteiligen sich an Investitionen in Forschung und Entwicklung, um neuere Technologien und Lösungen zu entwickeln.

Laut einem aktuellen Bericht von Transparency Market Research (TMR) wird prognostiziert, dass der globale Markt für personalisierte Genomik und Gesundheit im Prognosezeitraum von 2017 bis 2025 mit einer robusten CAGR von 14.9% expandieren wird. Im Jahr 2016 wurde der Markt im Wert von US$7,243.0 mn bewertet, was bis 2025 voraussichtlich einen Wert von US$25,112.5 mn erreichen wird.

Gemäß den Endbenutzern wird der globale Markt für personalisierte Genomik in Diagnosezentren, Akademiker und Forschungsinstitute usw. unterteilt. Unter diesen, wie in 2016 ausgewertet, sind die Akademiker und Forschungszentren und diagnostische Institute die beiden wichtigsten Aktionäre auf dem globalen Markt für personalisierte Genomik und Gesundheit mit einem kollektiven Anteil von fast 88.0%. Auf der Grundlage der Geographie, die Nordamerika Region’s Genomik personalisierte Gesundheit Markt hielt die maximale Anzahl von Aktien auf der ganzen Welt, zurück in 2016. Die Region wurde von Europa verfolgt. Dies ist auf den Anstieg des Bewusstseins und das Wachstum der Gesundheitsausgaben in der Region zurückzuführen.

Fortschritte in der Molekularbiologie zur Steigerung der Marktnachfrage

Der wichtigste Faktor ist die Nachfrage in global genomics personalized health-Markt ist der Anstieg der Investitionen im Bereich der Forschung und Entwicklung von Biomarkern. Biomarker spielen eine wichtige Rolle bei der Identifizierung des physiologischen Zustands einer Person, bei der eine bestimmte Krankheit diagnostiziert wurde. So hat der Anstieg der Zahl der Menschen, die an chronischen Erkrankungen leiden, zum Beispiel Tumor und Diabetes, die Nachfrage nach Diagnose der Krankheiten angetrieben, die wiederum zum Wachstum des Marktes für personalisierte Genomik und Gesundheit beitragen.

Darüber hinaus unterstützen die Fortschritte in der pharmazeutischen Industrie sowie die effiziente Diagnose und Überwachung des Ansprechens auf die Behandlung von Krankheiten auch den Anstieg der Nachfrage nach personalisierten genomischen Gesundheitslösungen auf der ganzen Welt. Darüber hinaus fördern bedeutende Fortschritte in der Molekularbiologie zusammen mit technologischen Fortschritten auch das Wachstum des Marktes für Genomik und Gesundheit. Nicht zu vergessen, der bemerkenswerte Anstieg der älteren Bevölkerung weltweit, die personalisierte Gesundheitsversorgung und Medizin erfordern, ist ein weiterer wichtiger Faktor, der in den kommenden Jahren zu Marktengpässen beiträgt.

Falsche Erstattungsrichtlinien, um das Marktwachstum zu behindern

Es gibt jedoch bestimmte hemmende Faktoren, die das Marktwachstum behindern, wie z. B. komplexes Regulierungssystem, das dazu beiträgt, die Zulassung neuer Techniken zu verzögern, ist ein großes Hindernis für die amrket-Entwicklung. Darüber hinaus ist eine unzureichende Erstattungspolitik ein weiterer Faktor, der verhindert, dass der Markt in den kommenden Jahren sein volles Potenzial ausschöpft. Dieser Faktor ist häufiger in der Entwicklungsphase.

Diese Analyse basiert auf einem aktuellen Marktforschungsbericht von Transparency Market Research, mit dem Titel, & ldquo;Genomik Personalisierte Gesundheit Markt (Technologie – NGS-Plattformen, RT-PCR, Microarray, und genetische Analysatoren; Testtyp – Onkologie – Tests, Infektionskrankheiten testen, Orphan Disease – Tests, Autoimmunerkrankungen testen, und Geburtshilfe-Tests; Endbenutzer-Akademiker &Ampere; Forschungsinstitute und Diagnosezentren) – Globale Industrieanalyse, Größe, Anteil, Wachstum, Trends, und Prognose 2017 – 2024.“

Key take-aways:

Der globale Markt für personalisierte Genomik und Gesundheit wurde wie folgt segmentiert:

Genomik Personalisierte Gesundheit Markt, durch Technologie

NGS-Plattformen

RT-PCR

Mikroarray

Sequenzierungs-und Genanalysatoren

Andere

Genomik Personalisierte Gesundheit Markt, nach Testtyp

Onkologische Tests

Tests auf Infektionskrankheiten

Orphan disease testing

Autoimmunerkrankungen testen

Geburtshilfe-Tests

Andere

Genomik Personalisierte Gesundheit Markt, Durch Endbenutzer

Akademiker und Forschungsinstitute

Diagnosezentren

Andere

Genomik Personalisierte Gesundheit Markt, durch Geographie

Nordamerika

S.

Kanada

Europa

Deutschland



Frankreich

Italien

Spanien

Übrige Europa

Asien-Pazifik

Japan

China

Indien

Australien

Rest Asien-Pazifik

Lateinamerika

Brasilien

Mexiko

Übrige Lateinamerika

Naher Osten & amp; Afrika

Saudi-Arabien

Südafrika

Rest des Nahen Ostens & amp; Afrika

