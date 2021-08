Genistein-Markt – Globale Branchenanalyse 2027

Genistein: Marktausblick

Genistein ist ein natürliches Isoflavon, das als Phytoöstrogen und Angiogenese-Hemmer beschrieben wird. Genistein kommt natürlicherweise in Sojabohnen, sojabohnenreichen Produkten und anderen Hülsenfrüchten vor. Genistein ist mit verschiedenen biologischen Funktionen gekennzeichnet, darunter antiangiogene, anthelmintische, antioxidative, immunverstärkende und krebsbekämpfende Aktivitäten. Außerdem ist Genistein eines der vielversprechendsten und stärksten Isoflavone, das potenzielle therapeutische Wirkungen bei der Vorbeugung und Behandlung von Krankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Osteoporose, Wechseljahrsbeschwerden und anderen nachgewiesen hat. Genistein wird in einer Reihe von pharmazeutischen und nutrazeutischen Produkten sowie Nahrungsergänzungsmitteln verwendet, die seinen therapeutischen und gesundheitsfördernden Eigenschaften zugeschrieben werden. Genistein wird in der Tierernährung und in Futtermitteln verwendet, um die Reproduktionsleistung, das Tierwachstum und die Qualität tierischer Produkte zu verbessern und zu steigern. Außerdem findet Genistein aufgrund seiner antioxidativen Eigenschaften, die als Wund- und Hautheiler wirken, in Kosmetikprodukten Anwendung. Genistein wirkt als Tyrosin-Proteinkinase-Inhibitor, der der Haut hilft, ihren Tonus und ihre Elastizität zu bewahren und der Haut Anti-Aging-Eigenschaften zu verleihen. Genistein wird häufig in der Sonne und in Pflegeprodukten nach dem Sonnenbaden verwendet, da es die UV-Signale, die zu Lichtalterung führen, durchdringt und auch Hautverbrennungen und Entzündungen durch Sonneneinstrahlung verhindert.

Multifunktionalität unterstützt mit therapeutischen und gesundheitsfördernden Eigenschaften ebnet den Weg für den Genistein-Markt

Genistein ist aufgrund seiner vielseitigen Funktionalität ein potenzieller Inhaltsstoff, der in verschiedenen industriellen Anwendungen verwendet wird. Die wachsende Gesundheitsbranche, das zunehmende Bewusstsein der Verbraucher für die Gesundheitsvorsorge und die steigenden Pro-Kopf-Ausgaben für die Gesundheitsversorgung führen zu einer wachsenden Pharma-, Nutrazeutika- und Nahrungsergänzungsmittelindustrie. Genistein wird aufgrund seiner therapeutischen und gesundheitsfördernden Eigenschaften bei der Behandlung vieler Gesundheitszustände und Krankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, Osteoporose und anderen eingesetzt. Der Genistein-Markt wird aufgrund seiner Eigenschaften wie entzündungshemmend, antioxidativ, hautstraffend und glättend sowie Kollagensynthese voraussichtlich auch eine wachsende Nachfrage nach Kosmetika und Körperpflegeprodukten verzeichnen. Die wachsende Nachfrage nach Premium-Kosmetikprodukten, das Bewusstsein der Verbraucher für die richtige Hautpflege und die wachsende E-Commerce-Plattform haben zu einem wachsenden Markt für Kosmetik- und Körperpflegeprodukte geführt, der die Nachfrage nach Inhaltsstoffen und Formulierungen wie Genistein erhöht. Genistein wird auch in Tierfutter und Masthähnchen verwendet, um die Futterqualität zu verbessern und das Vieh richtig zu ernähren. Daher wird der wachsende Markt für Tierfutter das Wachstum von Genistein in den prognostizierten Jahren antreiben. Darüber hinaus gilt die wachsende Lebensmittel- und Getränkeindustrie in naher Zukunft als starker Markt für Genistein.

Globales Genistein: Marktsegmentierung

Auf der Grundlage der Quelle wurde der globale Genistein-Markt unterteilt in:

Soja

Kichererbsen

Rotklee

Andere

Auf der Grundlage der Qualität wurde der globale Genistein-Markt unterteilt in

Lebensmittelqualität

Pharma-Qualität

Kosmetische Qualität

Auf der Grundlage des Endverbrauchs wurde der globale Genistein-Markt unterteilt in:

Essen und Getränke

Nutrazeutika und Nahrungsergänzungsmittel

Arzneimittel

Kosmetik und Körperpflege

Tierernährung

Auf der Grundlage der Region wurde der globale Genistein-Markt unterteilt in:

Nordamerika

Lateinamerika

Europa

Asien-Pazifik

Ozeanien

Japan

Naher Osten & Afrika

Global Genistein: Hauptakteure

Einige der Hauptakteure des Genistein-Marktes sind: Tocris Bioscience, Merck KGaA, Cayman Chemical, PhytogenX, Inc., Pure Chemistry Scientific, MedChemexpress LLC, Abblis Chemicals, HBCChem, Inc., Toronto Research Chemicals, Shanghai Tauto Biotech, Meryer Chemical Technology , ALB Technology Limited, Tokyo Chemical Industry, 3B Pharmachem (Wuhan) International, Peking Hwrk Chemicals und andere

Chancen für Teilnehmer des Genistein-Marktes:

Die Genistein-Marktnachfrage in Nordamerika wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein Wachstum verzeichnen. Nordamerika ist einer der führenden Sojabohnenproduzenten, die Quelle für die Genistein-Extraktion sind. Darüber hinaus verstärkt die zunehmende Fettleibigkeit bei jungen Menschen in Nordamerika den Fokus der Verbraucher auf einen gesunden Lebensstil und Gewichtsmanagement, wodurch die allgemeine Gesundheit und das Wohlbefinden in der Region gefördert werden. Adipositas-bedingte Erkrankungen umfassen Herzkrankheiten, Schlaganfall, Typ-2-Diabetes, Bluthochdruck und verschiedene Krebsarten, die zu vorzeitigen Todesfällen führen. Diese Faktoren bewegen die Verbraucher dazu, auf Nutrazeutika, Nahrungsergänzungsmittel und Arzneimittel umzusteigen, die das Auftreten solcher Gesundheitszustände und Krankheiten verhindern helfen, was wiederum die Nachfrage nach Isoflavon wie Genistein in der Region erhöht. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Region Asien-Pazifik im Prognosezeitraum maximale Wachstumschancen für den Genistein-Markt bietet. Die wachsende Nutrazeutika-Industrie in Indien, China, Australien und Japan aufgrund des steigenden Verbraucherbewusstseins in Bezug auf Gesundheit, Gewichtsverlust und Kalorienreduktion treibt das Branchenwachstum für Genistein an. Die Verbraucher im asiatisch-pazifischen Raum verlagern sich in Richtung Gesundheitsvorsorge, die eine tägliche Einnahme von funktionellen Lebensmitteln und Nahrungsergänzungsmitteln zur Verbesserung des Immunsystems gegen verschiedene Krankheiten beinhaltet. Dies wiederum eröffnet genistein Marktperspektiven in den prognostizierten Jahren.

