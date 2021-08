Furfural-Markt: Top-Unternehmen, Umsatz, Umsatz, Prognoseprognose 2018-2026

Der weltweite Markt für Furfural wurde 2017 auf 416,97 Mio. US-Dollar geschätzt und wird laut einem neuen Bericht mit dem Titel „Fufural-Markt: Globale Branchenanalyse, Größe, Anteil, Wachstum, Trends“ von 2018 bis 2026 voraussichtlich mit einer CAGR von 5,5 % wachsen , and Forecast, 2018–2026′, veröffentlicht von Transparency Market Research (TMR). Die steigende Nachfrage nach Furfurylalkohol treibt den globalen Furfuralmarkt an. Der asiatisch-pazifische Raum macht einen Großteil des globalen Furfural-Marktes aus, angeführt von der zunehmenden Verwendung von Furfural bei der Herstellung von Furfurylalkohol in der Region.

Muster anfordern – https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=S&rep_id=1057

Substitution fossiler Brennstoffe durch erneuerbare Alternativen

Die zunehmende Besorgnis über die nachteiligen Auswirkungen fossiler Ressourcen hat dazu geführt, dass diese Kraftstoffe durch erneuerbare Alternativen ersetzt werden müssen. In letzter Zeit hat Furfural als potenzielle Plattform für die Produktion von Biokraftstoffen und Biochemikalien wieder an Aufmerksamkeit gewonnen. Das US-Energieministerium wählte Furfural als eine der 30 wichtigsten Plattformchemikalien, die aus Biomasse gewonnen werden können. Furfural besitzt attraktive wärmehärtbare Eigenschaften wie physikalische Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit. Furfural wird hauptsächlich aus Biomasse hergestellt. Furfural ist weniger kostspielig und reichlich verfügbar. Die Ausbeute und Produktion von Furfural und seinen Derivaten müssen deutlich verbessert werden, damit die Chemikalie mit Produkten auf Erdölbasis konkurrieren kann. Unternehmen haben eine neue Technologie zur Herstellung von Furfural entwickelt. Dies hat zu einer besseren Ausbeute und einem geringeren Dampfverbrauch gegenüber dem traditionellen Verfahren geführt. Es wird erwartet, dass die Technologie in naher Zukunft eine breite Akzeptanz im Markt finden wird. Es wird geschätzt, dass dies die Kosten für Furfural in den nächsten Jahren senken wird

.

Steigende Nachfrage nach Furfurylalkohol

Furfurylalkohol ist eine häufig von Furfural abgeleitete Chemikalie. Es macht fast 80 % des Gesamtverbrauchs von Furfural aus. Furfurylalkohol ist der Hauptbestandteil in Furangießereibindemitteln. Dieser reaktive Alkohol spielt eine entscheidende Rolle bei der Herstellung von Gießereisandbindemitteln. Es wird seit mehr als 40 Jahren in großem Umfang zur Herstellung von Kernen und Formen für den Metallguss verwendet. Ein Großteil des Furfurylalkohols wird von Lieferanten von Gießereibindemitteln bezogen. Die Chemikalie besitzt Eigenschaften wie niedrige Viskosität, hohe Reaktivität und ausgezeichnete Lösungsmitteleigenschaften. Dies hat seine Verwendung in anderen Bereichen erhöht. Furfurylalkohol wird aufgrund seiner benetzenden Dispergiereigenschaften bei der Herstellung von Schleifscheiben und Klebstoffen auf Basis von Harnstoff-Formaldehyd-Harzen eingesetzt. Es wird auch bei der Herstellung von Tetrahydrofurfurylalkohol (THFA) verwendet, der als Lösungsmittel in der pharmazeutischen Industrie verwendet wird. Furfurylalkohol wird hauptsächlich bei der Herstellung von Furanharzen für Gießereisandbindemittel in der Metallgussindustrie eingesetzt. Derzeit wird Furfurylalkohol weit verbreitet in Bindemitteln für traditionelle Furan-No-Bake-Systeme verwendet. In kleineren Mengen wird es in Furan-Hotbox-, Warmbox- und gasgehärteten Verfahren eingesetzt. Furfurylalkohol konkurriert in seiner Kernanwendung, dem Gießereisektor, vor allem mit Phenol, dem Rohstoff für Phenolharze. Somit beflügelt die steigende Nachfrage nach Furfurylalkohol in Gießereianwendungen den Furfuralmarkt.

Muster anfordern –https://www.transparencymarketresearch.com/checkout.php?rep_id=1057<ype=S

Asien-Pazifik dominiert den globalen Furfural-Markt

In Bezug auf die Nachfrage wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische Raum im Prognosezeitraum den dominierenden Anteil am Furfural-Markt halten wird. Der Furfural-Markt in der Region wird im Prognosezeitraum aufgrund des steigenden Verbrauchs von Furfural in der Gießerei- und Chemieindustrie in der Region voraussichtlich schneller wachsen als in anderen Regionen. Der Furfural-Markt im Nahen Osten und in Afrika wird voraussichtlich aufgrund der steigenden Nachfrage nach Furfural in der Metallgussindustrie in der Region wachsen. Lateinamerika, insbesondere Brasilien, wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine aufstrebende Region des globalen Furfural-Marktes sein. Es wird geschätzt, dass der Markt in Europa und Nordamerika im Prognosezeitraum aufgrund der Präsenz gut etablierter Düngemittel- und chemischer Fertigungsindustrien in diesen Regionen erheblich wächst.

Hoher Wettbewerb unter etablierten Playern

Zu den wichtigsten Akteuren im Bericht über den globalen Furfuralmarkt gehören Pennakem, LLC, Central Romana Corporation, Silvateam SPA, Lenzing Group, Beheran Oil Co., ILLOVO SUGAR (PTY) LTD, Aurus Specialty Company, Henan Huilong Chemical Co., Ltd. , Shandong Crownchem Industries Co., Ltd. und Hebei Furan International Co., Ltd.

Trendbericht abrufen –https://www.prnewswire.com/news-releases/drive-for-sustainable-farm-production-adds-vigor-to-demand-in-ammonium-sulfate-market-global-valuation-to-reach-us-5-9-bn-by-2031-endtmr-301305140.html