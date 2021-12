Für den Markt für funktionelle Wasser wird im Prognosezeitraum 2021 bis 2028 ein Marktwachstum erwartet. Die Marktforschungsstudie Data Bridge analysiert, dass der Markt für den prognostizierten Zeitraum von 2021 bis 2028 mit einer CAGR von 4,50 % wächst und voraussichtlich . USD erreichen wird 6,20 Milliarden bis 2028. Der weltweit zunehmende Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie verstärkt das Wachstum des Marktes für funktionelle Wasser.

Funktionelles Wasser bezieht sich auf Aquaceuticals, bei denen es sich um alkoholfreie Getränke ähnlich wie Wasser handelt, die zusätzliche Inhaltsstoffe enthalten, die den funktionellen Nutzen erhöhen. Sie sind dafür bekannt, sowohl Erfrischung als auch Geschmack zu bieten. Die am häufigsten vorkommenden Zusatzstoffe sind unter anderem Obst oder Gemüse, Mineralstoffe, Kräuter und Vitamine mit dem Ziel, das Immunsystem zu stärken und die Energie zu steigern. Dem Wasser werden verschiedene Zutaten zugesetzt, bevor es zu funktionellem Wasser wird, darunter rohes Obst, Gemüse und konsumierbare Säuren.

Der Functional Water Market-Bericht stellt die following Unternehmen vor, darunter: – Danone, The Coca-Cola Company, PepsiCo, Keurig Dr Pepper, Inc., Trimino Protein Infused Water, NYSW Beverage Brands, Inc., Disruptive Beverages Inc., Vichy Catalan Corporation, AGUA MINERAL SAN BENEDETTO, SAU, Unique Foods (Canada) Inc., Keurig Green Mountain, Inc., Nestlé, Allure Organics, Tata Consumer Products, Alkaline88, LLC, Nirvana Water, Balance Trading Company, Hint Inc., SUNNYD

In diesem Bericht werden der Status und die Prognose des globalen Marktes für funktionelles Wasser untersucht und die globale Größe (Wert und Volumen) des Marktes für funktionelles Wasser, der Umsatz (Millionen USD), der Produktpreis nach Herstellern, Typ, Anwendung und Region kategorisiert. Der Marktbericht für funktionelles Wasser nach Material, Anwendung und Geographie mit globaler Prognose bis 2027 ist ein Kenner und weitreichende Untersuchungen liefern Details zu den wichtigsten wirtschaftlichen Situationen in den Provinzen der Welt und konzentrieren sich auf die Hauptbezirke (Nordamerika, Südamerika, Europa und Asien-Pazifik). ) und die entscheidenden Nationen (USA, Deutschland, Großbritannien, Japan, Südkorea und China).

Nach Typ (Vitamin, Protein, Sonstiges), Zutaten (Pflanzenextrakte, Mikronährstoffe, Sonstiges), Vertriebskanal (Supermarkt/Hypermarkt, Fachgeschäft, Online-Shops, Sonstiges)

Marktsegment nach Regionen, regionale Analyse umfasst:

Nordamerika (USA, Kanada und Mexiko)

Europa (Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Niederlande, Italien, Nordische Nationen, Spanien, Schweiz und übriges Europa)

Asien-Pazifik (China, Japan, Australien, Neuseeland, Südkorea, Indien, Südostasien und Rest von APAC)

Südamerika (Brasilien, Argentinien, Chile, Kolumbien, Rest der Länder usw.)

Naher Osten und Afrika (Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Israel, Ägypten, Türkei, Nigeria, Südafrika, Rest von MEA)

Inhaltsverzeichnis –

Globale Marktgröße, Status und Prognose für funktionelles Wasser 2028

1 Marktübersicht

2 Hersteller Profile

3 Globaler Funktionelles Wasser Sales, Revenue, Marktanteil und Wettbewerb durch Hersteller

4 Globale Functional Wassermarktanalyse von Regionen

5 Nordamerika Funktionelles Wasser nach Ländern

6 Europe Funktionelles Wasser nach Ländern

7 Asien-Pazifik – funktionellem Wasser durch Länder

8 Südamerika Funktionelles Wasser nach Ländern

9 Naher Osten und Afrika Funktionelles Wasser nach Ländern

10 Globales Marktsegment für funktionales Wasser nach Typ

11 Globales Marktsegment für funktionales Wasser nach Anwendung

12 Marktprognose für funktionales Wasser

13 Vertriebskanal, Distributoren, Händler und Händler

14 Forschungsergebnisse und Schlussfolgerungen

15 Anhang

Gründe, warum Sie diesen Bericht kaufen sollten

Verstehen Sie die Gegenwart und Zukunft des Marktes für funktionelles Wasser in entwickelten und aufstrebenden Märkten.

Der Bericht hilft bei der Neuausrichtung der Geschäftsstrategien, indem die Geschäftsprioritäten von Functional Water hervorgehoben werden.

Der Bericht beleuchtet das Segment, von dem erwartet wird, dass es die Branche und den Markt für funktionelle Wasser dominiert.

Prognostiziert die Regionen, von denen erwartet wird, dass sie den Aufstieg wahrnehmen.

Die neuesten Entwicklungen in der Funktionelles Wasser-Branche und Details zu den Branchenführern sowie deren Marktanteil und Methoden.

Spart Zeit bei der Einstiegsrecherche, da der Bericht wichtige Daten zu Wachstum, Größe, führenden Akteuren und Branchensegmenten enthält.

Sparen und sparen Sie Zeit bei der Durchführung von Einstiegsrecherchen, indem Sie Wachstum, Größe, führende Akteure und Segmente auf dem globalen Markt unterscheiden.

