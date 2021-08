Fruchtzucker Markt – Globale Branchenanalyse 2027

Marktaussichten

Essenzen sind solche Substanzen, die einer Substanz Geschmack verleihen, die den Geschmack von gelösten Stoffen verändert. Fruchtessenzen sind Fruchtaromen, die beim Konzentrieren von Fruchtsaft und bei der Abtrennung von Aromastoffen aus verschiedenen Früchten gewonnen werden. Die Fruchtessenz ist anwendbar auf Säfte, Sorbets, Milchmischungen, Backwaren, Süßwaren und andere. Fruchtessenzen sind Wirkstoffe, die bei der Herstellung von Körperpflege- und Kosmetikprodukten verwendet werden. Der sich entwickelnde Trend zur Aufrechterhaltung eines gesunden Lebensstils nimmt zu, Menschen wenden sich der Verwendung natürlicher und biologischer Zutaten in ihrer Ernährung zu. Fruchtessenz wird gerne in Funktionsgetränken, Enhanced Water und Sportgetränken als natürliche Quelle für Nährstoffe, Vitamine und Mineralstoffe verwendet. Weltweit sind verschiedene Früchte in verschiedenen Regionen erhältlich, was die Verfügbarkeit von Früchten für die Herstellung von Essenzen erleichtert.

Es wird erwartet, dass wachsende Anwendungen von Fruchtaromen den Markt ankurbeln

Fruchtessenzen werden allgemein in verschiedenen Getränken, Kuchen, Marmeladen, Gelees, Süßwaren und anderen verwendet. Aufgrund dieser Anwendungen wird erwartet, dass der Weltmarkt für Fruchtessenzen im Prognosezeitraum wachsen wird. Es wird erwartet, dass Fruchtessenzen eine wichtige Rolle bei der Behandlung von Gesundheitsproblemen wie Blindheit, Blutdruck, Diabetes, Cholesterin und anderen Krankheiten spielen, die durch einen Mangel an Vitaminen und Mineralstoffen verursacht werden. Essenzen haben im Vergleich zu Fruchtextrakten eine lange Haltbarkeit. Für den Verzehr von Fruchtessenzen sind keine Gefahren bekannt, da sie hauptsächlich aus natürlichen Früchten hergestellt werden. Fruchtessenzen verleihen Speisen und Getränken den natürlichen, authentischen Geschmack und befeuern so den Markt der Fruchtessenzen. Fruchtessenzen sind ein kostengünstiger und praktischer Ersatz für frisches Obst in verschiedenen Anwendungen. Es wird erwartet, dass Fruchtessenz die Nachfrage nach Säuglingsnahrung mit Fruchtgeschmack erhöhen wird, die essentielle Mineralien und Vitamine für das Wachstum von Säuglingen liefert. Der gestiegene Konsum von verarbeiteten Lebensmitteln hat die Nachfrage nach natürlichen Aromen in der Produktion erhöht, was den Markt für Fruchtessenzen ankurbeln soll.

Marktsegmentierung für Fruchtessenzen

Auf der Grundlage der Natur wurde der Markt für Fruchtessenzen unterteilt in

Bio

Konventionell

Künstlich/ Synthetisch

Auf der Grundlage der Quelle wurde der Markt für Fruchtessenzen unterteilt in

Mango

Apfel

Limette

Wassermelone

Beeren

Andere (Kokos, Ananas, gemischt, etc.)

Auf der Grundlage der Form wurde der Markt für Fruchtessenzen unterteilt in

Flüssig

Pulver

Auf der Grundlage des Endverbrauchers wurde der Markt für Fruchtessenzen unterteilt in:

Essen und Getränke

Duftindustrie

Kosmetika

Arzneimittel

Auf der Grundlage der Anwendung wurde der Markt für Fruchtextrakte unterteilt in

Nahrungsmittelindustrie

Eis

Fruchtkonfitüren und Gelees

Süßwaren

Bäckerei Dessert

Funktionelle Getränke

Sportgetränke

Gesundheitsgetränke

Verbesserte Fruchtgetränke

Verbesserte Wassergetränke

Körperpflegeprodukte

Hautpflegeprodukte

Auf der Grundlage des Vertriebskanals wurde der Markt für Fruchtessenzen unterteilt in

B2B

B2C

Hypermärkte/ Supermärkte

Convenience-Stores

Fachgeschäfte

Online-Shops

Markt für Fruchtessenzen: Hauptakteure

Die wichtigsten Marktteilnehmer im Bereich Fruchtessenzen vermarkten Synergy Flavors Inc., Kerry Inc., Agua ennerviva LLC., Dohler GmbH, Firmenich SA, Lotioncarfter LLC., Kanegrade Ltd., Shenzhen Tangzheng Biotechnology Co., Ltd., Treatt PLC., Die Green Labs LLC. und Northwest Naturals LLC.

Marktchancen für Fruchtextrakte

Die Fruchtessenz hat verschiedene Anwendungen in funktionellen Getränken und ist auch für funktionelle Lebensmittel, Nahrungsergänzungsmittel, Nutrazeutika und andere anwendbar. Die Menschen verlagern sich von Junk Food zu Lebensmitteln, die aus natürlichen und biologischen Zutaten hergestellt werden. Es wird erwartet, dass Fruchtessenzen bei gesundheitsbewussten Menschen aufgrund des reichlichen Vorhandenseins von Nährstoffen und Mikronährstoffen beliebt werden. Die Hersteller konzentrieren sich aufgrund der zunehmenden Bedenken hinsichtlich der Lebensmittelsicherheit und des Clean Labelling auf natürliche Essenzen. Forschung und Entwicklung sowie technologische Fortschritte im Extraktionsprozess sollen den Markt ankurbeln. Die Hersteller von Kosmetik- und Körperpflegeprodukten wenden sich der Verwendung natürlicher Inhaltsstoffe zu und so wird erwartet, dass die Verwendung von Fruchtessenzen bei der Herstellung von Produkten verstärkt wird.

