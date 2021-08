Fruchtbarkeitstestmarkt nach Produktion, Import, Export und Verbrauch Prognose und regionale Analyse bis 2030

Der Markt für Fruchtbarkeitstests wird im Prognosezeitraum 2021-2031 aufgrund des Anstiegs des Erstschwangerschaftsalters, der weltweit sinkenden Fruchtbarkeitsraten, der wachsenden Zahl von Frauen, die an PCOS leiden, und technologischer Fortschritte wie IVF und IUI voraussichtlich erheblich wachsen. Es gibt reichlich Fruchtbarkeitstests für Männer und Frauen. Tests für die männliche Fruchtbarkeit umfassen Samenanalyse, Hormontests, Gentests, Hodenbiopsie, Bildgebung und andere Spezialtests, die versuchen zu untersuchen, ob die Genitalien beeinträchtigt sind. Die Fruchtbarkeit von Frauen beruht auf Eierstöcken, Fortpflanzungstrakt, Gebärmutter, und daher werden die Tests versucht festzustellen, ob einer dieser Prozesse beeinträchtigt ist. Fruchtbarkeitstests für Frauen umfassen Ovulationstests, Ovarialreservetests, Hysterosalpingographie, Bildgebungstests usw. Alle diese Tests hängen vom Zustand einer Person ab.

Zunehmendes Alter der Schwangerschaft, um die Nachfrage zu erhöhen

Laut Medizin liegt das höchste reproduktive Alter der Frau zwischen späten Teenagern und 30 Jahren. Nach 30 oder 32 beginnt die Fruchtbarkeit zu sinken. Anzahl der Eier bei Frauen beginnt abzunehmen, wenn sie älter werden, und auch Eier bei älteren Frauen haben häufiger abnormale Chromosomen, daher besteht mit zunehmendem Alter ein höheres Risiko für Störungen, die die Fruchtbarkeit beeinträchtigen können, wie Uterusmyome und Endometriose. Paare planen heutzutage eine späte Schwangerschaft. Das Durchschnittsalter der Frauen, die ihre erste Schwangerschaft haben, ist von 28, 8 Jahren im Jahr 2013 auf 29 bis 30 Jahre gestiegen. Auch in Amerika planen Frauen ihre Schwangerschaft mit 31 Jahren aus vielen Gründen wie finanziellen Erwägungen, Karriere-und Lebenszielen usw. Der Faktor zunehmenden Alters kann zu mehr Fruchtbarkeitstests führen, wodurch die Nachfrage steigt.

Wachsende Verwendung von IVF

Die In-vitro-Fertilisationsbehandlung ist eine wirksame Form der Fortpflanzungstechnologie. IVF-Verfahren kann mit Eizellen und Sperma des Partners oder bekannten oder unbekannten Spenders durchgeführt werden. Da der Embryo in die Gebärmutter von Frauen implantiert wird, scheint das Verfahren bequem und anpassungsfähig zu sein. Seit 1978 wurden in Europa mehr als 8 Millionen Babys durch IVF geboren. Der IVF-Prozess wird verwendet, wenn andere Fruchtbarkeitsbehandlungen nicht funktionieren. Es erhöht die Chancen auf ein gesundes Baby auch nach einem bestimmten Alter und kann von jedem verwendet werden.

Weniger Präzise Ovulation Test-Kits

Ovulationstestkits funktionieren bis zu einem bestimmten Alter. Es kann nicht konsequent für Frauen über 40 Jahre alt arbeiten, vor allem, wenn sie Menopause nähern. Da Frauen, die sich der Menopause nähern, zu jeder Zeit erhöhte LH-Spiegel in ihren Systemen haben, wird der Test ungültig. Wenn bestimmte Fruchtbarkeitsmedikamente im System vorhanden sind, funktionieren auch Ovulationstestkits möglicherweise nicht genau. Daher kann es als Testkit das Wachstum behindern.

Hohe Kosten für Fruchtbarkeitstests

Ovulationstestkits und andere Fruchtbarkeitstestkits sind nicht sehr billig. Der Preis hängt auch von der Marke und ihrer Beliebtheit ab. Aufgrund der hohen Kosten für diese Testkits und Fruchtbarkeitsmonitore können sich Entwicklungsländer zurückhalten und die Menge einschränken, wenn sich die Menschen dies nur leisten können.

Wettbewerbsumfeld

Prominente Marktteilnehmer sind Swiss Precision Diagnostics (Schweiz), Prestige Brands Holdings (USA), Geratherm Medical (Deutschland), AdvaCare Pharma (USA), UEBE Medical (Deutschland), AVA (Schweiz), Mira Care (USA), Fertility Focus Ltd. (UK), Hilin Life-Produkten (US), Babystart (UK), Church & Dwight (USA), Valley Electronics (Deutschland), TaiDoc Technology Corporation, Fair Haven Health, LLC, Quidel Corporation, etc.

Ovusense hat sich im Februar 2021 als Komplettlösung für das Paar mit Exseed, dem heimischen Sperma-Testunternehmen, zusammengetan. Gemeinsam geben die Unternehmen Paaren die besten Chancen auf eine erfolgreiche Empfängnis und versichern, dass sie eine erfolgreiche Schwangerschaft erreichen können. Beide Unternehmen bieten zusammen Einblicke in die tägliche Fruchtbarkeit über eine App und bieten erstklassige klinisch bewährte medizinische Überwachung, die es Paaren ermöglicht, Daten auszutauschen und mit ihren Spezialisten aus der Ferne zu arbeiten. Das Unternehmen hat die App unter Berücksichtigung von Covid-19-Situationen gestartet.

Die Forscher konzentrieren sich auch auf neue Entwicklungen wie die Association of Reproductive and Clinical Scientists wird 2020 durch den Zusammenschluss von drei einzelnen Fachgesellschaften gegründet, nämlich der Association of Clinical Embryologists, der Association of Biomedical Andrologists und der British Andrology Society for advancing reproductive science through training and education. ARCS haben ihr eigenes CPD-Schema mit Bewertungen und Zertifizierungen, die ihren Mitgliedern verliehen werden. Der Verein sorgt für Forschung und Entwicklung in den Bereichen Reproduktionswissenschaften, IVF-Technologie, Digitaltechnologie, Embryonenentwicklung usw.

Im Juni 2020 startete Modern Fertility Schwangerschafts-und Eisprungtests sowie eine mobile App. Der eine Test dient zur Erkennung einer Schwangerschaft und der andere zum Eisprung, um sich von der Konkurrenz abzuheben. Die App hilft beim Lesen und Verfolgen der Testergebnisse, was ein breiterer Vorstoß des Unternehmens ist, die Fruchtbarkeitskategorie in das Mainstream-Wellness zu überführen. Die App des Unternehmens bietet einen bestimmten Wert des luteinisierenden Hormons, das zum Eisprung führt, und verfolgt seine Überstunden und gibt kein einfaches Ja oder Nein als Antwort.

Regionale Aussichten

Nordamerika wird voraussichtlich den größten Anteil am Markt für Fruchtbarkeitstests ausmachen. Das zunehmende Bewusstsein für Fruchtbarkeitstests, das steigende Alter der Erstschwangerschaften und die einfache Verfügbarkeit von Fruchtbarkeitsmonitoren dürften die Fruchtbarkeitskits übernehmen. Laut dem CDC-Bericht von 2020 sinken die Geburten in den USA weiter, und die Gesamtfruchtbarkeitsraten sind seit 2007 ebenfalls gesunken. In den USA gab es 2019 fast 3.75 Geburten weniger als 2018. Die Geburtenrate ist auch bei Frauen in den 20er und 30er Jahren gesunken, bei Frauen in den 40er Jahren jedoch gestiegen, weshalb Fruchtbarkeitstests erforderlich sind und der Markt wächst.

Es wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische Raum aufgrund der wachsenden Nachfrage nach in sich geschlossenen und schnellen Tests das schnellste Wachstum bei Fruchtbarkeitstests prognostiziert. Da Asien-Pazifik die Region von 60% der Jugend der Welt ist, wird der Markt wahrscheinlich zunehmen. Investitionen in die medizinische Industrie in Asien, Lebensstilstörungen bei Männern und Frauen, steigende Fälle von Paaren, die sich für IVF oder Leihmutterschaft entscheiden, sind die Hauptfaktoren für das Wachstum des Marktes für Fruchtbarkeitstests. Da Südkorea eines der Länder mit kostengünstigen medizinischen Verfahren ist, ebnet die Zunahme des Medizintourismus den Weg für mehr Investitionen. In Südkorea, Japan und Singapur bieten Regierungen aufgrund der niedrigen Geburtenrate Subventionen für Unfruchtbarkeitsbehandlungen an.

In den europäischen Ländern ist das Durchschnittsalter in allen EU-Mitgliedstaaten gestiegen. In Estland ist das Durchschnittsalter seit 2013 um 1,2 Jahre gestiegen. In Spanien waren Frauen zum Zeitpunkt ihrer ersten Schwangerschaft 31,0 Jahre alt, in Italien 30,9 Jahre, in Irland 30,5 Jahre, in Luxemburg 30,9 Jahre und in Griechenland 30,4 Jahre. Das zunehmende Alter von Frauen kann zu hohen Chancen führen, Fruchtbarkeitstests durchzuführen. Darüber hinaus gibt es in verschiedenen europäischen Ländern steigende Fälle von Unfruchtbarkeit, eine Änderung des Lebensstils mit zunehmenden Unfruchtbarkeitsstörungen bei Männern und Frauen erhöht die Nachfrage nach Fruchtbarkeitstests in der Region.

Segmentierung

Basierend auf Produkt

Kits zur Vorhersage des Eisprungs

Fruchtbarkeitsmonitore

Männliche Fruchtbarkeit Test Produkte

Basierend auf Anwendung

Männliche Fruchtbarkeit Produkte

Weibliche Fruchtbarkeit Produkte

Basierend auf Probe

Blut

Speichel

Urin

Basierend auf Kauf

Rezept basiert

OTC-basiert

Online-Produkte

Basierend auf Endbenutzer

Einstellungen für die häusliche Pflege

Krankenhaus

Fruchtbarkeitskliniken

Basierend auf Region

Nordamerika

Europa

Asien-Pazifik

Lateinamerika

Naher Osten und Afrika

Schlüsselfragen beantwortet

Wer sind die führenden Akteure auf dem Markt?Prestige Brands Holdings (USA), Geratherm Medical (Deutschland), AdvaCare Pharma (USA), UEBE Medical (Deutschland), AVA (Schweiz), Mira Care (USA) usw.

Welches Endnutzersegment wird im Prognosezeitraum voraussichtlich zunehmen?Einstellung für die häusliche Pflege, die Covid-19 und der Fernverarbeitung zugeschrieben wird.

Welche Region hält den größten Anteil am Markt für Fruchtbarkeitstests?Nordamerika wird voraussichtlich den dominierenden Anteil halten.

Welches Segment wird je nach Anwendung im Prognosezeitraum voraussichtlich wachsen?Das Segment der Fruchtbarkeitstests für Frauen wird voraussichtlich aufgrund der sinkenden weiblichen Fruchtbarkeitsraten zunehmen.

Was sind die Produkttypen von Fruchtbarkeitstests?Fruchtbarkeitsmonitore, Eisprung Vorhersage Kits, männliche Fruchtbarkeit Testprodukte.

