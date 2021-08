Fortschritte in der Schüttguthandhabungstechnologie erweitern den Markt für Ventilsteuerungen für feste Durchflussmengen, Bausektor voller Möglichkeiten: TMR

Überblick über den Markt für Ventilsteuerungen mit festem Durchfluss

• Globale Bewertung des Markts für Ventilsteuerungen für feste Durchflussmengen wird die Marke von 2,2 Mrd. USD bis 2030-Ende überschreiten, Fortschritte in der Durchflussmesstechnologie zur Steigerung des Verkaufserlöses

• Die Spieler konzentrieren sich auf die ständige Weiterentwicklung der Materialflusstechnologien, um neue Anwendungsbereiche zu erschließen

Feste Durchflussmengenventile werden bei der Sortierung und Handhabung von Schüttgütern in einer Reihe von Branchen eingesetzt, darunter Lebensmittel und Getränke, Chemie, additive Fertigung, Wasseraufbereitung und Bergbau.

Die Technologie wird verschiedentlich als Schüttgutventilsteuerung oder Schüttgutventilsteuerung bezeichnet. Abhängig von der Endanwendung und der Art des Produktionslayouts, in der Regel Prozesslayoutmethode, die in der Industrie angewendet wird, wird der Typ des Feststoffdurchflussventils für rieselfähige Schüttgüter ausgewählt. Der Einsatz der Ventiltechnik bei der Messung und Auswertung des Durchflusses sichert in der Regel die Gleichmäßigkeit von Größe und Qualität der Endprodukte. Dieser Vorschlag ist auch ein Schlüsselfaktor für das Wachstum des Marktes für Ventilsteuerungen mit festem Durchfluss. Im Laufe der Jahre wurde in städtischen Räumen die solide Durchflussventilsteuerungstechnologie in Trichtern, Behältern, Rutschen, Silos und Fallrohren eingesetzt, um den Marktteilnehmern zu helfen, von den Verkaufserlösen zu profitieren.

Die steigende Nachfrage nach Schüttgutfördersystemen im Bau- und Chemiesektor wird die Umsatzgenerierung für den Markt für Feststoffventilsteuerungen ankurbeln. Es wird erwartet, dass die globale Bewertung des Marktes bis 2030 die Marke von 2,2 Mrd.

Die wichtigsten Ergebnisse des Marktes für Ventilsteuerungen mit fester Durchflussrate

• Bauindustrie bietet großzügige Umsatzaussichten: Die Nachfrage nach soliden Durchflussregelungssystemen ist in der Bau- und Bauindustrie gestiegen. Die Fortschritte der Endverbraucherindustrie haben die Nachfrage des Marktes überschwänglich gehalten. Die von der Regierung verhängten Sperrungen während der Monate der Covid-19-Pandemie haben die Nachfrage im Bausektor stark beeinträchtigt. Viele Projekte wurden ins Stocken geraten, und in den wichtigsten Volkswirtschaften der Welt wurden keine Neubauten vorgenommen. Mit der Wiederaufnahme der Wirtschaftstätigkeit wird jedoch erwartet, dass die Anwendung der Ventiltechnologie mit festem Durchfluss erheblich zunehmen wird, wodurch die Nachfrage wieder auf das Niveau vor der Pandemie zurückgeht.

• Fortschritte in der Durchflussmesstechnik verbessern die Effizienz: Industriezweige suchen zunehmend nach energieeffizienten Prozessen in Schüttguthandlingprozessen in der Prozessauslegung. Dies hat die Hersteller dazu veranlasst, die Durchflussmesstechnik ständig weiterzuentwickeln. Diese Technologien sind hinsichtlich Genauigkeit, Handhabung und Wartung besser als ihre Vorgänger. Zunehmend erschließen sich Komponentenhersteller Umsatzpotenziale aus der chemischen Industrie.

• Akzeptanz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie verbessert die Aussichten: Der unaufhörliche Fortschritt der Prozesse im Lebensmittel- und Getränkesektor über die Jahrzehnte hat auch die Aussichten auf dem Markt für Ventilsteuerungen für feste Durchflussmengen verbessert. Neue Technologien zur Handhabung von Schüttgütern dürften aufgrund der Betonung auf Qualität, einschließlich Textur, Haltbarkeit, Geschmack und Stabilität, ein vielversprechendes Potenzial aufweisen.

Markt für Ventilsteuerungen mit fester Durchflussrate: Schlüsselfaktoren und Wege

• Fortschritte in der Prozessindustrie sind der Schlüssel zum zunehmenden Einsatz von Dosiertechnologien im Schüttguthandling

• Der unermüdliche Fokus auf die Qualität der verarbeiteten Schüttgüter hat den Endverbrauchern geholfen, bessere Technologien zu suchen

• Der Schwerpunkt auf Energieeffizienz in industriellen Prozessen ist ein robuster Wachstumstreiber für Chancen auf dem Markt für Ventilsteuerungen mit festem Durchfluss

Unternehmen auf dem Markt für Ventilsteuerungen mit festem Durchfluss haben zunehmend den Gang mit der breiten Anwendung digitaler Technologie über das gesamte Kontinuum geändert, von der Rohstoffbeschaffung über die Herstellung bis hin zur Erzeugung der Endproduktion, zur Lagerhaltung und zum endgültigen Vertrieb. Unter den verschiedenen Auswirkungen erlebt der Markt eine neue Wachstumsökonomie aufgrund der Ausdünnung der Grenzen zwischen Spezial- und Rohstoffgeschäften, die mit dem größeren Ökosystem verbunden sind. Gleichzeitig werden neue Wachstumsparameter energisch diskutiert, da die Interessenvertreter der Industrie die Kreislaufwirtschaftsprozesse stärker in den Vordergrund stellen.

