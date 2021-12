Forschungsbericht zur Marktprognose für biorationale Pestizide mit wichtigen Aspekten wie – Bayer AG, Syngenta AG, Monsanto Company, BASF SE, DowDuPont, Valent BioSciences LLC

Für den Markt für biorationale Pestizide wird ein Marktwachstum im Prognosezeitraum 2021 bis 2028 erwartet. Die Marktforschungsstudie Data Bridge analysiert, dass der Markt für den Prognosezeitraum 2021 bis 2028 mit einer CAGR von 4,46 % wächst und voraussichtlich bis 2028 555,94 Milliarden US-Dollar erreichen. Die steigende Nachfrage nach Bio-Wurzelobst und -gemüse verstärkt das Wachstum des Marktes für biorationale Pestizide.

Pestizide unterscheiden sich in ihrer Toxizität und auch in ihren möglichen ökologischen Auswirkungen. Biorationale Pestizide beziehen sich auf Pestizide, deren Materialien für den Menschen ungiftig sind und geringe Nebenwirkungen auf die Umwelt haben. Sie sind organische Pestizide oder Biopestizide, die kostengünstige, sichere und gesunde Produkte sind. Diese Pestizide sind für Landwirte und Züchter von Vorteil, da sie bei der Früherkennung und Bekämpfung von Schädlingen helfen und daher in der Forstwirtschaft, im Garten und in der Landwirtschaft weit verbreitet sind.

Der Marktbericht für biorationale Pestizide umfasst die folgenden Unternehmen, darunter: – Bayer AG, Syngenta AG, Monsanto Company, BASF SE, DowDuPont, Valent BioSciences LLC, ISAGRO SpA, Koppert BV, Marrone Bio Innovations, Russell IPM Ltd, Gowan Company , Suterra, Agralan Ltd, Rentokil Initial plc, McLaughlin Gormley King Company

Die wachsende Nachfrage nach rückstandsfreien Bio-Pflanzen und der zunehmende Einsatz konventioneller, umweltverträglicher Technologien sind die wichtigsten Faktoren, die den Markt für biorationale Pestizide antreiben. Das Wachstum des Agrarsektors und der zunehmende Einsatz des integrierten Pflanzenschutzes beschleunigen den Markt für biorationale Pestizide. Die von der Regierung ergriffenen Initiativen zur Förderung der Verwendung biorationaler Pestizide aufgrund ihrer ungiftigen Eigenschaften und geringen Umweltbelastung sowie die zunehmende Akzeptanz des Produkts, da es bei der Bewältigung von biotischem Stress in Pflanzen und der Entwicklung von Pflanzen hilft Einfluss auf den Markt für biorationale Pestizide. Besorgnis über die Toxizität chemischer Pestizide, die zu Bodenauswaschung und Zerstörung der ökologischen Lebensmittelpyramide führt, und das wachsende Bewusstsein der Verbraucher für Umweltprobleme treiben auch den Markt für biorationale Pestizide an. Darüber hinaus wirken sich die Verbraucherpräferenz für Bio-Lebensmittel, Innovationen in landwirtschaftlichen Praktiken und Technologien, große Ernteverluste durch Schädlingsbefall und die Nachfrage nach hochwertigen Lebensmitteln positiv auf den Markt für biorationale Pestizide aus. Außerdem,

Nach Art (Insektizide, Fungizide, Nematizide, andere), Quelle (botanisch, mikrobiell, nicht biologisch, andere), Anwendung (Blattspritzen, Bodenbehandlung, Injektion in den Stamm, andere), Art der Kultur (Obst und Gemüse, Getreide und Getreide, Ölsaaten & Hülsenfrüchte, Sonstige), Formulierung (flüssig, trocken),

Marktsegment nach Regionen, regionale Analyse umfasst:

Nordamerika (USA, Kanada und Mexiko)

Europa (Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Niederlande, Italien, Nordische Länder, Spanien, Schweiz und übriges Europa)

Asien-Pazifik (China, Japan, Australien, Neuseeland, Südkorea, Indien, Südostasien und übriges APAC)

Südamerika (Brasilien, Argentinien, Chile, Kolumbien, übrige Länder usw.)

Naher Osten und Afrika (Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Israel, Ägypten, Türkei, Nigeria, Südafrika, Rest von MEA)

Inhalt –

Globale Marktgröße, Status und Prognose für biologische Pestizide 2028

1 Marktübersicht

2 Herstellerprofile

3 Globaler Umsatz, Umsatz, Marktanteil und Wettbewerb nach Herstellern

4 Globale Marktanalyse für biorationale Pestizide nach Regionen

5 Nordamerika

Biorationale Pestizide nach Land 6 Europa Biorationale Pestizide nach Land

7 Asien-Pazifik

Biorationale Pestizide nach Land Südamerika

Biorationale Pestizide nach Land 9 Naher Osten und Afrika Biorationale Pestizide nach Land

10 Globale Marktsegmente für biorationale Pestizide nach Typ

11 Globales Marktsegment für biorationale Pestizide nach Anwendung

12 Marktprognose für biorationale Pestizide

13 Vertriebskanäle, Distributoren, Händler und Wiederverkäufer

14 Forschungsergebnisse und Fazit

15 Anhang

