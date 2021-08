Folgenabschätzung des COVID-19-Ausbruchs auf den Markt für selbstklebende Vinylfolien

Markt für selbstklebende Vinylfolien in Indonesien: Einführung

Wertmäßig wird der Markt für selbstklebende Vinylfolien in Indonesien voraussichtlich von 2019 bis 2027 mit einer jährlichen Wachstumsrate von ~6% auf einen Wert von ~211 Mio. USD bis 2027 wachsen dominierte 2018 den Markt für selbstklebende Vinylfolien in Indonesien. Der Trend wird sich voraussichtlich im Prognosezeitraum fortsetzen. Nicht bedruckbare selbstklebende Vinylfolien werden zum Schutz von Wänden, Fenstern und Türen verwendet. Auch im Automobilbereich werden sie zum Schutz von Lacken eingesetzt.

Muster anfordern:https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=S&rep_id=76211

Markt für selbstklebende Vinylfolien in Indonesien: Haupttreiber und Hemmnisse

Selbstklebende Vinylfolien werden in großem Umfang als Bänder und Etiketten in verschiedenen Anwendungen in Branchen wie Verpackung, Bau, Elektro und Elektronik (E&E), Grafik und Automobil verwendet. Der Markt für selbstklebende Vinylfolien in Indonesien hat in den letzten Jahren aufgrund der steigenden Nachfrage nach diesen Folien in der Verpackungsindustrie des Landes expandiert. Selbstklebende Vinylfolien werden vor allem für Geräteverpackungen und Beschilderungen im Industriebereich eingesetzt. Sie werden in der Beschilderungsbranche häufig für Werbeschilder, Wegweiser, Informationsschilder und Einzelhandelsschilder verwendet. Die Gesamtausgaben für Medienwerbung in Indonesien erreichten im Jahr 2019 3,1 Mrd. US-Dollar. Das Out-of-Home-Segment der Medienwerbebranche des Landes wird im Prognosezeitraum voraussichtlich in moderatem Tempo wachsen. Die Außenwerbung umfasst Werbeschilder, Wegweiser, Informationsschilder und Einzelhandelsbeschilderung. Daher wird erwartet, dass das Wachstum der Außenwerbung in Indonesien den Markt für selbstklebende Vinylfolien in Indonesien im Prognosezeitraum ankurbelt.

Jetzt kaufen:https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=EB&rep_id=76211

Wettbewerbslandschaft des Marktes für selbstklebende Vinylfolien in Indonesien

Wichtige Hersteller von selbstklebenden Vinylfolien sind LINTEC Corporation, 3M, Avery Dennison Corporation, ORAFOL Europe GmbH, PT Multiyasa Swadaya, Signapex Technology Co., Ltd., Guangdong New Vision Film Co. Ltd. und Shenzhen Sealtape Security Technik Co. , Ltd. Fortschritte in der Technologie und Innovation neuer selbstklebender Vinylfolien werden voraussichtlich in naher Zukunft hohe Barrieren für neue Akteure schaffen, die in den Markt für selbstklebende Vinylfolien in Indonesien eintreten.

Entdecken Sie die preisgekrönte Berichterstattung von Transparency Market Research über die globale Industrie:https://www.prnewswire.com/news-releases/flourishing-construction-sector-and-increase-in-purchasing-power-parity-to-invite-profitable-growth-for-wood-flooring-market-between-2019-and-2027-tmr-301179713.html

Markt für selbstklebende Vinylfolien in Indonesien: Segmentierung

Markt für selbstklebende Vinylfolien in Indonesien nach Typ

Druckbar

Nicht bedruckbar

Markt für selbstklebende Vinylfolien in Indonesien nach Anwendung

Automobil

Fahrzeugfolierung

Lackschutz

Autoaufkleber

Über uns:

Transparency Market Research ist ein globales Marktforschungsunternehmen, das globale Geschäftsinformationsberichte und -dienste bereitstellt. Unsere exklusive Mischung aus quantitativer Prognose und Trendanalyse bietet Tausenden von Entscheidungsträgern zukunftsweisende Einblicke. Unser erfahrenes Team aus Analysten, Forschern und Beratern verwendet proprietäre Datenquellen und verschiedene Tools und Techniken, um Informationen zu sammeln und zu analysieren.

Unser Datenrepositorium wird von einem Team von Forschungsexperten ständig aktualisiert und überarbeitet, sodass es immer die neuesten Trends und Informationen widerspiegelt. Mit einer breiten Forschungs- und Analysefähigkeit setzt Transparency Market Research strenge primäre und sekundäre Forschungstechniken ein, um unverwechselbare Datensätze und Forschungsmaterial für Geschäftsberichte zu entwickeln.