Foley Katheter Markt wird geschätzt, 5.8% CAGR während 2020-2030 zu registrieren

Transparency Market Research (TMR) hat einen neuen Bericht mit dem Titel veröffentlicht ‘Foley Katheter Markt – Globale Branchenanalyse, Größe, Anteil, Wachstum, Trends, und Prognose, 2019–2027.’ & nbsp;Laut dem Bericht, die globale Foley catheters market & nbsp;wurde im Jahr 2018 mit rund 1,0 Mrd. Es wird prognostiziert, dass es im Prognosezeitraum von 2019 bis 2027 mit einer CAGR von 5.8% expandieren wird. Es wird erwartet, dass der Weltmarkt durch einen Anstieg der Bevölkerung mit Harnwegserkrankungen, den raschen Einsatz von Foley-Kathetern bei Krankenhauspatienten in entwickelten Regionen und den verstärkten Fokus auf die Einführung neuer Produkte durch Branchenakteure angetrieben wird. Es wird erwartet, dass der Foley-Kathetermarkt im asiatisch-pazifischen Raum aufgrund eines Anstiegs des geriatrischen Patientenpools mit Harnverhalt mit einer hohen CAGR von 6.6% expandieren wird, was die Nachfrage nach Innenkathetern in Schwellenländern wie Indien und China antreibt.

Broschüre Anfordern –

https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=B&rep_id=40913

Anstieg der Prävalenz von urologischen Erkrankungen weltweit treibt den Markt

Es wird erwartet, dass der Anstieg der Prävalenz urologischer Erkrankungen wie Harnverhalt, benigne Prostatahyperplasie (BPH), Blasenobstruktion, Harninkontinenz, Prostatakrebs und Blasenkrebs die Nachfrage nach Foley-Kathetern im Prognosezeitraum anheizt. Harnverhalt ist eine chronische Erkrankung, bei der der Patient nicht freiwillig urinieren kann und ein erhöhtes Restharnvolumen in seiner Blase aufweist. Es ist die häufigste Harnwegserkrankung, die die geriatrische Bevölkerung betrifft, d. H. Menschen im Alter von 40 und darüber. Zum Beispiel, nach der American Academy of Family Physicians (AAFP), die Gesamtinzidenz von Harnverhalt ist 4,5 bis 6,8 pro 1.000 Männer, pro Jahr, in den USA Somit wird eine Zunahme der Zahl der Ziel-Harnwegserkrankungen erwartet, um die Nachfrage nach Innewohn Katheter zu fahren, was wiederum wahrscheinlich den Markt in den nächsten Jahren ankurbeln.

COVID-Analyse anfordern auf Foley Katheter Markt – & nbsp; https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=covid19&rep_id=40913

2-Wege-Katheter-Segment dominierte den Markt

In Bezug auf das Produkt kann der Markt in 2-Wege -, 3-Wege-und 4-Wege-Foley-Katheter eingeteilt werden. Das Segment 2-Wege-Foley-Katheter wird im Prognosezeitraum voraussichtlich einen führenden Anteil am Weltmarkt ausmachen. 2-Wege-Foley-Katheter sind flexible Innenkatheter, die für den Langzeitgebrauch geeignet sind und dabei helfen, Urin aus einem Lumen abzulassen, und am anderen Ende einen aufblasbaren Ballon haben, um den Katheter an Ort und Stelle zu halten. Aufgrund der steigenden Nachfrage nach diesen Kathetern zur Blasenentwässerung bei Patienten mit Harnverhalt wird erwartet, dass das Segment in den nächsten Jahren mit einer beträchtlichen Wachstumsrate expandieren wird. Dies wird voraussichtlich ihre Adoptionsrate in den nächsten Jahren erhöhen.

Silikonkatheter als sehr lukratives Segment

Basierend auf material, die globale Foley katheter markt wurde gegabelt in latex und silikon. Aufgrund der Vorteile gegenüber herkömmlichen Latexkathetern wird erwartet, dass das Silikonsegment im Prognosezeitraum mit einer hohen CAGR expandieren wird. Längere Lebensdauer, großer Lumendurchmesser, inhärente Biokompatibilität und Bio-Haltbarkeit, verminderte Harnröhrenreizung und reduzierte Verkrustung durch Silikonkatheter machen sie zu einer bevorzugten Wahl für die Harndrainage für den Langzeitgebrauch.

Anfrage Anpassung auf Foley Katheter Marktbericht –

https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=CR&rep_id=40913

Asien-Pazifik-Markt deutlich zu expandieren und bieten erhebliche inkrementelle Chance

In Bezug auf die Region wurde der globale Markt für Foley-Katheter in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt. Es wird erwartet, dass Nordamerika im Prognosezeitraum einen führenden Anteil am Weltmarkt ausmacht, da die Auslastung von Foley-Kathetern bei Krankenhauspatienten in den USA zunimmt Basierend auf CDC benötigen etwa 15% bis 25% der Krankenhauspatienten in den USA jedes Jahr Innenkatheter für eine ordnungsgemäße Blasenentwässerung. Es wird erwartet, dass Europa zwischen 2019 und 2027 aufgrund der Präsenz etablierter Hersteller mit einem breiten Produktportfolio in der Region einen erheblichen Anteil am Weltmarkt ausmachen wird. Der markt im asiatisch-pazifischen Raum dürfte in den nächsten Jahren rasant expandieren. Die Zunahme der Zahl der Babyboomer mit urologischen Erkrankungen, die eine Langzeitpflege in Ländern wie Indien und China erfordern, wird dem Markt in naher Zukunft voraussichtlich lukrative Möglichkeiten bieten. Darüber hinaus ist ein verstärkter Fokus führender Akteure auf diese Schwellenländer ein weiterer wichtiger Faktor, der den Foley-Kathetermarkt im asiatisch-pazifischen Raum antreibt. Zum Beispiel hat Bactiguard im November 2017 eine Partnerschaftsvereinbarung mit Neon Laboratories Limited geschlossen, um seinen Infektionskontrollkatheter BIP Foley in Indien auf den Markt zu bringen und seine Position auf dem Markt des Landes zu festigen.

Kaufen Foley Katheter Marktbericht –

https://www.transparencymarketresearch.com/checkout.php?rep_id=40913<ype=S

Wachstumsstrategien der wichtigsten Marktteilnehmer

die Hauptakteure, die in diesem Bericht profilierten gehören Teleflex Incorporated, Coloplast Corporation, C. R. Bard (Becton, Dickinson & Company), Koch, B. Braun Melsungen AG, SunMed, Cardinal Health, Inc., Bactiguard, und Medline Industries. Unternehmen, die auf dem globalen Foley-Kathetermarkt tätig sind, konzentrieren sich auf strategische Akquisitionen, Kooperationen und Partnerschaften, um ihre Position auf dem Markt zu stärken.

Über Uns

Transparency Market Research is a global market intelligence company, providing global business information reports and services. Unsere exklusive Mischung aus quantitativer Prognose und Trendanalyse bietet Tausenden von Entscheidungsträgern zukunftsweisende Einblicke. Unser erfahrenes Team von Analysten, Forschern und Beratern verwendet proprietäre Datenquellen und verschiedene Tools und Techniken, um Informationen zu sammeln und zu analysieren.

Unser Datenarchiv wird von einem Team von Forschungsexperten kontinuierlich aktualisiert und überarbeitet, so dass es immer die neuesten Trends und Informationen widerspiegelt. Mit einer breiten Forschungs-und Analysefähigkeit setzt Transparency Market Research strenge primäre und sekundäre Forschungstechniken ein, um unverwechselbare Datensätze und Forschungsmaterial für Geschäftsberichte zu entwickeln.

Kontakt

Transparency Market Research,

90 Sate Street, Suite 700,

Albany, NY 12207

Tel: +1-518-618-1030

– USA – Canada Toll Free: 866-552-3453

Email: sales@transparencymarketresearch.com

Website: https://www.transparencymarketresearch.com/