Flugasche-Markt Zukunftsprognose, Volumen und Wert mit Trends in neuen Entwicklungen erkunden

Laut einem neuen von Transparency Market Research (TMR) veröffentlichten Bericht mit dem Titel „Flugaschemarkt – Globale Branchenanalyse, Größe, Anteil, Wachstum, Trends und Prognose, 2018–2026“ wird der weltweite Flugaschemarkt auf USD geschätzt 11.371,0 Mio. bis 2026 und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer CAGR von 7,1% wachsen. Die Expansion auf dem weltweiten Flugaschemarkt wird hauptsächlich durch das Wachstum in Endverbraucherbranchen wie dem Baugewerbe getrieben. Der Flugaschemarkt im asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum aufgrund der hohen Nachfrage nach Flugasche in verschiedenen Endverbraucherbranchen in der gesamten Region, insbesondere in China, Indien und den USA, voraussichtlich mit einer CAGR von mehr als 7,0 % wachsen ASEAN-Unterregion.

Expansion in Endverbraucherindustrien, um den Markt anzukurbeln

Flugasche wird in großem Umfang als umweltverträglicher Ersatz für Portlandzement in der Bauindustrie verwendet. Es wird auch verwendet, um die Gesamtleistung von Transportbeton zu verbessern. Darüber hinaus wird Flugasche bei der Herstellung von Ziegeln und Blöcken verwendet. Es wird auch im Straßenbau in der Bauindustrie eingesetzt. Flugasche wird auch in Sektoren wie Bergbau, Wasseraufbereitung und Landwirtschaft verwendet. Es wird erwartet, dass die steigende Nachfrage nach Flugasche in diesen Endverbraucherbranchen den weltweiten Flugaschemarkt ankurbeln wird. Kohleverbrennungsprodukte (CCPs) enthalten umweltgefährdende Stoffe wie Arsen, Cadmium und Quecksilber. Wenn sie nicht richtig überwacht werden, können diese Verunreinigungen eine ernsthafte Bedrohung für die Umwelt darstellen. Daher ist es unerlässlich, die Entsorgung von CCPs wie Flugasche aus Kohlekraftwerken zu regeln. Regulierungsbehörden auf der ganzen Welt wie die US-EPA und die Abfallgesetzgebung der Europäischen Union regeln die Entsorgung von Kohleascheprodukten. Im Oktober 2016 hat die US-EPA eine Reihe von Regeln für die sichere Entsorgung von Kohleverbrennungsprodukten in den USA erlassen. Dies dürfte den Flugaschemarkt im Prognosezeitraum ankurbeln.

Klasse-F-Typ-Segment und Zement- und Betonanwendungssegment werden den globalen Flugaschemarkt dominieren

In Bezug auf die Art wurde der globale Flugaschemarkt in Klasse C und Klasse F unterteilt. Je nach Anwendung wurde der globale Flugaschemarkt in Zement & Beton, Strukturschüttungen, Bergbauabfallstabilisierung, Straßenbau und andere unterteilt. Es wird erwartet, dass das Segment Zement & Beton den Markt dominieren wird, da Flugasche einer der umweltverträglichen Ersatzstoffe für Portlandzement ist. Darüber hinaus dürfte die Zunahme der Bautätigkeit die Nachfrage nach Flugasche im Zement- und Betonbereich ankurbeln. Nach Typ dominierte das Klasse-F-Segment den Flugaschemarkt im Jahr 2017 umsatzmäßig.

Asien-Pazifik wird den Flugaschemarkt dominieren

Je nach Region wurde der globale Flugaschemarkt in Lateinamerika, Nordamerika, den asiatisch-pazifischen Raum, Europa sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt. Der Flugaschemarkt im asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum aufgrund der hohen Nachfrage nach Flugasche in verschiedenen Endverbrauchsbranchen in der gesamten Region voraussichtlich mit einer CAGR von mehr als 7,0 % wachsen. Die Region bietet erhebliche Expansionsmöglichkeiten für den Flugaschemarkt. China dominiert den Markt im asiatisch-pazifischen Raum aufgrund der Expansion der Endverbraucherindustrien, insbesondere der Bauindustrie, des Landes. Das Anwendungssegment Zement & Beton ist ein bedeutender Abnehmer von Flugasche im asiatisch-pazifischen Raum.

Fragmentierter Markt

Der weltweite Flugaschemarkt ist fragmentiert. Auf dem Markt sind zahlreiche kleine und mittlere lokale Anbieter von Flugasche tätig. Prominente Akteure auf dem Flugaschemarkt sind Lafarge Holicim, Cemex S.A.B. De C.V. und Boral Ltd.

