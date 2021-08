Ferrolegierungen-Marktforschung, wichtige Hersteller, Analyse, Branchennachfrage nach Segmentierung und Prognose

Ein kürzlich veröffentlichter Bericht von Transparency Market Research (TMR) legt nahe, dass der globale Markt für Ferrolegierungen auf verschiedene Unternehmen auf der ganzen Welt aufgeteilt ist. Der Bericht weist auch darauf hin, dass es Möglichkeiten gibt, dass bestimmte Unternehmen aufgrund verschiedener strategischer Schritte großer Unternehmen eine Vorherrschaft über ihre Konkurrenten erlangen können. Um sich einen Wettbewerbsvorteil gegenüber ihren Mitbewerbern zu verschaffen, beteiligen sich Unternehmen an strategischen Akquisitionen verschiedener kleiner und mittlerer Unternehmen, Kooperationen und Fusionen sowie an Veranstaltungen wie Markenaktionen und Produkteinführungen.

So können Unternehmen ihre bestehenden Kunden halten und neue gewinnen. Der TMR-Bericht legt nahe, dass der globale Ferrolegierungsmarkt von Organisationen wie ArcelorMittal, OM Holdings LTD, Sakura Ferroalloys, Pertama Ferroalloys, Tata Steel, NikoPol Ferroalloy Plant, Gulf Ferroalloys Company, BAFA Bahrain, Brahm Group und China Minmetals Corporation dominiert wird. Einige andere prominente Marktteilnehmer sind Shanghai Shenjia Ferroalloys Co. Ltd., Ferroalloy Corporation Limited, MORTEX Group, Vale S.A., Georgian American Alloys, SAIL und OFZ S.A.

Der TMR-Bericht bietet eine eingehende Analyse des globalen Ferrolegierungen-Marktes. Es bietet auch seine Expertenbewertung zu verschiedenen Facetten, Treibern, Segmenten, Herausforderungen und Chancen, die Unternehmen auf dem Markt nutzen können. Dem Bericht zufolge soll der globale Markt für Ferrolegierungen im Prognosezeitraum 2017 bis 2025 mit einer CAGR von 5,9 % deutlich wachsen. In Bezug auf den Umsatz soll der Markt für Ferrolegierungen von 112,8 Mio. USD im Jahr 2016 auf 188,7 Mio. USD bis Ende steigen von 2025.

Der TMR-Bericht unterteilt den globalen Markt für Ferrolegierungen in zwei Segmente, Edelmetall und Schüttgut. Von den beiden wird das Segment der Bulk-Ferrolegierungen den Markt im Prognosezeitraum dominieren. Das Wachstum soll das Ergebnis der steigenden Nachfrage nach massiven Ferrolegierungen in verschiedenen Industrien wie der Stahl- und Gusseisenherstellung sein. Da edle Ferrolegierungen teuer in der Herstellung sind, da sie durch die Kombination von seltenen Metallen mit anderen Metallen hergestellt werden, streben Unternehmen daher nach einem besseren Gewinn im Segment der Bulk-Ferrolegierungen. Dies soll dem Segment der Bulk-Ferrolegierungen helfen, den globalen Markt für Ferrolegierungen im Prognosezeitraum zu dominieren.

TMR berichtet, dass der asiatisch-pazifische Raum im Prognosezeitraum voraussichtlich die führende Region des Ferrolegierungsmarktes sein wird. Dies liegt daran, dass die Region im Jahr 2017 79,5 % der Gesamtnachfrage auf dem globalen Ferrolegierungsmarkt ausmachte. Die Region wird wahrscheinlich im gesamten Prognosezeitraum das gleiche Potenzial aufweisen und ihre Spitzenposition behaupten. In dem Bericht heißt es auch, dass die Region von 2017 bis 2025 auch die höchste CAGR auf dem Ferrolegierungsmarkt aufweisen wird.

Steigende Nachfrage in verschiedenen Endverbraucherbranchen zur Förderung des Marktwachstums für Ferrolegierungen

Die umfassende Verwendung von Stahl in der florierenden Bau- und Bauindustrie in verschiedenen Schwellenländern auf der ganzen Welt wird der Haupttreiber für das Wachstum des globalen Marktes für Ferrolegierungen im Prognosezeitraum sein. Auch die Anwendung von Ferrolegierungen in verschiedenen Endverbrauchsbranchen wie der Herstellung von Superlegierungen, der Drahtherstellung und der Herstellung von Schweißelektroden treibt das Wachstum des globalen Ferrolegierungsmarktes an. Schließlich ist die schnelle Urbanisierung in der BRICS-Nation im Prognosezeitraum auch einer der wichtigsten Wachstumstreiber für den globalen Markt für Ferrolegierungen.

Strenge Vorschriften in Bezug auf Umweltverschmutzung können einige Herausforderungen schaffen

Einerseits weist der globale Markt für Ferrolegierungen im Prognosezeitraum ein vielversprechendes Wachstum auf, andererseits wird das Wachstum durch strenge Vorschriften in Bezug auf die Umweltverschmutzung irgendwie behindert. Außerdem können hohe Betriebskosten das Gesamtwachstum des Marktes für Ferrolegierungen in einigen Regionen beeinträchtigen. Mit dem Aufkommen von Technologien, die die Freisetzung von Schadstoffen in die Atmosphäre einschränken können, können Unternehmen jedoch die Chancen des globalen Marktes für Ferrolegierungen nutzen und im Prognosezeitraum florieren.

