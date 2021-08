Feinguss-Markt wird im Jahr 2028 ein unerschütterliches Wachstum verzeichnen

Globaler Markt für Feinguss: Momentaufnahme

Es wird erwartet, dass der globale Markt für Feinguss aufgrund der Zunahme der dezentralen Stromerzeugung hohe Wachstumschancen bietet. Der globale Feingussmarkt könnte den positiven Effekt der Verwendung von Simulationen zur Optimierung des Gießprozesses tragen. Es wird erwartet, dass Akteure auf dem Präzisionsgussmarkt zusammenarbeiten, um mithilfe von Simulationen anspruchsvolle Gießtechnologien zu innovieren. Dies könnte es ermöglichen, die Gießausbeute zu erhöhen und die Fertigungszeit zu verkürzen.

Gießen ist ein energieintensives Verfahren wegen der hohen Temperaturanforderung für Metering Materialien effizient. Daher wird prognostiziert, dass die Notwendigkeit, hohe Energiekosten zu überwinden, die Nachfrage auf dem globalen Feingussmarkt erhöhen wird. Die Präsenz mehrerer regionaler und internationaler Hersteller wird voraussichtlich den globalen Feingussmarkt im Prognosezeitraum 2018-2028 fragmentiert halten.

Faktoren wie Innovation, Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, Qualität und Preis dürften die Grundlage für den Wettbewerb auf dem globalen Markt für Feinguss bilden. Nichtsdestotrotz könnte es andere Faktoren geben, die die Leistung der Hersteller auf dem globalen Feingussmarkt beeinflussen: Innovation bei der Bereitstellung von Dienstleistungen, technologische Innovation und Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage. Der globale Markt für Feinguss könnte in absehbarer Zeit sehr wettbewerbsfähig bleiben.

Die Nachfrage auf dem globalen Feingussmarkt wird voraussichtlich mit dem steigenden Bedarf an hochautomatisierten Fahrzeugen (HAV) Schritt halten. Dies könnte durch die steigende Nachfrage in den Bereichen Industriegasturbinen sowie Luft-und Raumfahrt und Verteidigung unterstützt werden. Diese Sektoren erzielen ein umfangreiches Wachstum, während sie auf der kontinuierlichen Zunahme der Weltbevölkerung und der zunehmenden Urbanisierung reiten. Der asiatisch-pazifische Raum, von dem erwartet wird, dass er sich als Hauptverbraucher neuer Flugzeuge herauskristallisiert, könnte erhebliche Beiträge zum globalen Feingussmarkt leisten. Nordamerika soll jedoch mit der Verfügbarkeit von Erdgas zu einem günstigen Preis die Führung auf dem globalen Feingussmarkt übernehmen.

Globaler Feingussmarkt: Überblick

Die Nachfrage auf dem globalen Markt nach Investitionsgütern ist aufgrund des Bedarfs an metallischen Geräten und Objekten in mehreren Branchen gestiegen. Feinguss gehört zu den ältesten Techniken zur Herstellung von gut definierten und richtig geformten metallischen Objekten, und diese Technik wird auch als Wachsausschmelzguss bezeichnet Eine Form der gewünschten metallischen Legierung wird um eine Wachsstruktur gebildet, die später geschmolzen wird, um das metallische Objekt zu verlassen. Die aus der Wachsverlusttechnik geschnitzten Gussteile sind genau geformt, und die Technik wird in großem Umfang zur Herstellung extrakleiner metallischer Objekte verwendet. Die Geschichte des Feingusses reicht bis vor 5000 Jahren zurück, als Bienenwachs als Formmittel verwendet wurde. Die Verfügbarkeit verschiedener Arten von Legierungen, feuerfesten Materialien und Wachsen hat der Technik eine gewisse Raffinesse verliehen. Einige der Hauptvorteile von Gussteilen, die durch Feinguss hergestellt werden, sind Vielseitigkeit, Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Integrität. Darüber hinaus kann das beim Feinguss verwendete Wachs wiederverwendet werden, was den Prozess abfallfrei macht.

Der globale Markt für Feinguss kann anhand der folgenden Parameter segmentiert werden: Endverbrauchsindustrie, Materialtyp und Geographie. Aufgrund der umfangreichen Anwendbarkeit von Feinguss ist es wichtig, jedes der oben genannten Segmente mit einem geschickten Maß an Kontrolle zu verstehen.

Ein Bericht über den Weltmarkt für Feinguss wirft ein Licht auf die Kräfte, die zum fruchtbaren Wachstum des globalen Marktes beigetragen haben. Darüber hinaus kategorisiert der Bericht den globalen Markt in Schlüsselsegmente, was es einfacher macht, in die Besonderheiten des Marktes einzutauchen.

Globaler Markt für Feinguss: Trends und Chancen

Die Genauigkeit, geometrische Symmetrie, Integrität und Oberflächenglätte von Gussteilen aus Feinguss sind die Hauptgründe für das Wachstum des globalen Marktes. Darüber hinaus ist das Material, das zum Schnitzen von Objekten durch Feinguss benötigt wird, geringer als die Menge, die bei Verwendung anderer Verfahren erforderlich ist. Die Gestaltungsfreiheit, die Feinguss bietet, ist ein weiterer wichtiger Aspekt für Hersteller bei der Wahl einer Technik für die Metallschnitzerei. Abgesehen davon ist Feinguss kein metallgebundenes Verfahren, und alle Arten von metallischen Legierungen können mit dieser Technik geformt werden.

Die Verteidigungs-und Luftfahrtindustrie war ein wichtiger Verbraucher auf dem Weltmarkt für Feinguss. Die Fähigkeit von Feinguss, Objekte von wenigen Unzen Gewicht bis hin zu ultraschweren Objekten mit einem Gewicht von Hunderten von Kilo herzustellen, ist ein wichtiger Treiber für die Nachfrage auf dem Weltmarkt. Feinguss wird in großem Umfang bei der Herstellung von Militärflugzeugen, Regionaljets, Trägerraketen, Hubschraubern und Nutzfahrzeugen eingesetzt. Die anfänglichen Investitionen, die für die Installation von Feingussanlagen in der Industrie erforderlich sind, sind extrem hoch, was das Wachstum des globalen Marktes behindert.

Globaler Markt für Feinguss: Regionale Aussichten

Die Nachfrage nach Feinguss war in Nordamerika aufgrund der industriellen Makellosigkeit von Schlüsselländern wie den USA und Kanada am höchsten. Es wird erwartet, dass die Entwicklungen im Verteidigungs-und Luftfahrtsektor der Region in den kommenden Jahren ein gutes Zeichen für das Wachstum des regionalen Marktes sein werden.

Globale Investment-Casting-Markt: Wettbewerbslandschaft

Zu den wichtigsten Marktanbietern auf dem globalen Markt für Feinguss gehört Hitachi Metals, Ltd., Arconic, Impro Precision Industries Limited, Precision Castparts Corp., MetalTek International, und ZOLLERN GmbH & Co. KG. Diese Marktteilnehmer haben sich auf die Verbesserung der Qualität der für Feinguss verwendeten Geräte konzentriert.

