Faba-Bohnen-Markt – Globaler Branchenbericht, 2030

Faba-Bohnen-Markt: Einführung

Eine kürzlich von Transparency Market Research veröffentlichte Studie zum globalen Ackerbohnen-Markt umfasst globale Branchenanalysen und Chancenbewertungen für 2020-2030. Der Gesamtumsatz des globalen Ackerbohnen-Marktes wird im Jahr 2020 auf ca. 52,3 Mio.

Steigende Nachfrage nach Faba-Bohnen in Aquakultur und Tierfutter

Die Aquakultur ist einer der am schnellsten wachsenden Sektoren; Züchter der Aquakultur suchen nach gesunden und nahrhaften Aquafutterprodukten. Darüber hinaus konzentrieren sich verschiedene Futtermittelproduzenten auf die Beschaffung einer gesunden Ernährung zur Fütterung ihrer Tiere. Hülsenfrüchte sind aufgrund ihres hohen Proteingehalts und ihrer Schmackhaftigkeit ein geschätztes Viehfutter und werden als Ergänzungsfutter für Nutztiere verwendet.

Fababohne ist von Natur aus hochverdaulich und eine verstoffwechselbare Energiequelle für Geflügel, Wiederkäuer und Schweine. Fababohnen und andere Hülsenfrüchte beseitigen Defizite in Trockenfutter oder Getreidestoppeln besser als Getreide. Dies sind Schlüsselfaktoren, die für die steigende Nachfrage nach Ackerbohnen in der Aquakultur-, Geflügel-, Pferde- und Schweinefutterindustrie verantwortlich sind, da Proteinquellen auch als Ersatz für Fischmehl, Sojabohnenmehl oder andere tierische Proteinzusätze verwendet werden.

Verwendung von Faba-Bohnen als Geschmacksverstärker und Feuchtigkeitsspeicher

Es wird geschätzt, dass Faba-Bohnen ein bemerkenswertes Wachstum in der Verwendung in Lebensmitteln, Getränken, Tierfutter und Tiernahrungsprodukten verzeichnen, da sie den Geschmack und die Textur verbessern. Darüber hinaus werden Ackerbohnen verwendet, um die Feuchtigkeitsspeicherung in Fleischprodukten zu verbessern, um den Geschmack zu verbessern und ein Schrumpfen des Fleisches zu vermeiden. Daher wird es wahrscheinlich verwendet, um die Textur von Fleischprodukten zu verbessern. Darüber hinaus wirken Ackerbohnen als natürliche Fettalternative und sind frei von Cholesterin. Daher werden sie in hohem Maße als hydrolysiertes Protein in einer Reihe von verarbeiteten Lebensmittelprodukten wie Saucen, Dressings, Suppen, gewürzten Snacks, Frühstückszerealien, Fleischprodukten und Fleischalternativen verwendet. Angesichts der steigenden Nachfrage nach verarbeitetem Fleisch und Fleischalternativen mit zusätzlichen Nährstoffen sowie verlockenden Lebensmittelmerkmalen wird daher erwartet, dass die Hersteller von Ackerbohnen im Prognosezeitraum ein erhebliches Wachstum im Bereich der Lebensmittelverarbeitung verzeichnen werden.

