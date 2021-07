Exklusiv: Gilory to Ginger – Lebensmittel, die nach Ayurveda bei der Behandlung von Hepatitis helfen | Gesundheitsinfo

Neu-Delhi: Hepatitis ist die bekannteste der vielen Erkrankungen, die die Leber beeinträchtigen können. Einige bekannte Hepatitis-Infektionen, die die Leber betreffen, sind Hepatitis A, B, C, D und E. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) waren in Indien bis 2020 rund 4 Millionen Menschen chronisch mit Hepatitis B infiziert und 60 Lakh bis 1,2 Millionen Menschen waren chronisch mit Hepatitis C infiziert. Weltweit stirbt alle 30 Sekunden eine Person an einer Hepatitis-bedingten Krankheit.

Eine Hepatitis wird als akut eingestuft, wenn sie weniger als sechs Monate andauert, und als chronisch, wenn sie länger als sechs Monate dauert. Einige Arten von Hepatitis können behandelt werden, ohne dass die Leber irreversibel geschädigt wird. Andere Formen können über Jahre anhalten und zu einer Lebervernarbung (Zirrhose) und im schlimmsten Fall zum Verlust der Leberfunktion (Leberversagen) führen, die tödlich sein kann. Insbesondere die Typen B und C verursachen chronische Erkrankungen und sind die Hauptursache für Leberzirrhose und Krebs.

Herr Vikas Chawla, Gründer und Direktor, Vedas Cure teilt Lebensmittel, die helfen können, die Gesundheit Ihrer Leber zu erhalten.

“Ayurveda verwendet den Begriff Kaamala, um eine breite Palette von Lebererkrankungen, einschließlich Hepatitis, darzustellen. Kaamala ist eine dominante Pitta-Dosha-Erkrankung des Raktavaha-Srotas (ein System, das Leber, Milz, Blutgefäße und retikuloendotheliales Gewebe umfasst). Kaamala wird durch Funktionsstörungen verursacht von Pitta Dosha und Rakta Dhatu“, sagt Chawla.

Hepatitis behandeln mit Ayurveda

Pitta verschlechtert sich aufgrund von schlechten Essgewohnheiten und einer sitzenden Lebensweise, was die Bildung von Rakta und Agni beeinflusst und zu verschiedenen Krankheiten wie Hepatitis führt.

Herr Chawla enthüllt, dass der Ansatz der Ayureda-Medizin darin besteht, veraltetes Pitta-Dosha und Agni zu reparieren, die mit der Ernährung, geringfügigen Änderungen der täglichen Routine und pflanzlichen Medikamenten behandelt werden.

KUTKI: Es wird als Lebertonikum verwendet, weil es das Fett in der Leber reduziert und entzündungshemmende Eigenschaften hat. Es stimuliert das Verdauungsfeuer und hilft bei der Lösung anderer Probleme im Zusammenhang mit Pitta.

BHUMI AAMLA: Seine entzündungshemmenden Eigenschaften verhindern Leberentzündungen, aber seine Deepan-Funktion (Verdauungsfeuerfunke) verbessert den Appetit und gleicht Kapha- und Pitta-Doshas aus.

KAALMEGH: Es wirkt entgiftend, indem es Giftstoffe aus dem Körper entfernt. Es hält die Leberenzyme unter Kontrolle, minimiert Entzündungen und gleicht Pitta-Dosha aus.

GUDUCHI (Giloy): Seine antiviralen Eigenschaften sind besonders vorteilhaft bei der Behandlung von Hepatitis. Es hat entzündungshemmende Eigenschaften, ist reich an Antioxidantien, hilft Giftstoffe aus dem Körper zu spülen, erhält gesunde Leberenzyme und stärkt die Immunität.

TRIPHALA: Es ist eine Mischung aus drei Kräutern: Aamla, Bhibhitak und Hariktaki, und es ist eine der wirksamsten Behandlungen für Fettleber, weil es die enzymatischen Funktionen der Leber unter Kontrolle hält, den schädlichen Cholesterinspiegel im Blut senkt und hat entzündungshemmende Eigenschaften. und antioxidative Wirkung.

BHRINGRAJ: Es hat auch entzündungshemmende und entgiftende Eigenschaften und die Fähigkeit, Leberzellen zu regenerieren.

PITT PAPRA: Es kann auch bei Pitta-Ungleichgewichten helfen. Es reduziert aufgrund seiner Kühlleistung Blutungsprobleme. Es kann als äußerliche Paste zur Behandlung von Juckreiz und Brennen verwendet werden.

INGWER: Hilft Fett in der Fettleber zu reduzieren und verbessert die Funktion der Leberenzyme.